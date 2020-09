Donbass - L’Ukraine annule l’inspection conjointe près de Choumy sous des prétextes farfelus

Après le pas en avant obtenu hier, lorsqu’un accord pour une inspection conjointe des positions de l’armée ukrainienne près de Choumy a été conclu avec la RPD (République Populaire de Donetsk), l’Ukraine, fidèle à ses mauvaises habitudes, a rétropédalé très rapidement en annulant la dite inspection sous des prétextes plus délirants les uns que les autres.

Exigences farfelues de l’Ukraine juste avant le début de l’inspection conjointe

Comme d’habitude à chaque fois que l’Ukraine fait un pas dans le bon sens, l’espoir et l’optimisme sont de courte durée, Kiev sabotant méthodiquement et rapidement tout accord signé par elle. Et celui concernant l’organisation d’une inspection conjointe de ses positions près de Choumy n’a pas échappé à la règle.

Pour rappel, aujourd’hui 10 septembre 2020 à partir de 14 h, le chef de la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu), Rouslan Iakoubov, devait se rendre sur le territoire ukrainien, pour y rejoindre les représentants de l’Ukraine au sein du CCCC et les observateurs de l’OSCE pour mener l’inspection conjointe des positions de l’armée ukrainienne près de Choumy.

Et là, vingt minutes avant l’heure prévue pour le transfert de Rouslan Iakoubov côté ukrainien pour rejoindre les autres membres de l’équipe d’inspection, et alors qu’il se trouve déjà sur place côté RPD, l’Ukraine exige qu’il fournisse un test PCR négatif au coronavirus, un passeport russe ou ukrainien, et qu’il enlève de son uniforme et de ses papiers de mission toute mention de la RPD !

Comme l’a écrit ironiquement une source interne de la chaîne Telegram Stanislav Varg au sein du CCCC, qui a confirmé la version officielle des autorités de la RPD : « Où peut-on faire un test pour le coronavirus au milieu d’un champ ? ». Et surtout comment fournir un tel test en à peine 20 minutes ???

Quant aux autres exigences elles ne sont pas moins délirantes. Les symboles et passeports de la RPD agiraient-ils sur les Ukrainiens comme l’ail sur les vampires ? Rouslan Iakoubov est là en tant que représentant de la RPD au sein du CCCC. Pareil pour son ordre de mission, et ses papiers d’identité, qui portent les symboles de l’État qui le mandate pour mener cette inspection des positions de l’armée ukrainienne près de Choumy. Il ne va pas les enlever parce que ces symboles donnent de l’urticaire à la partie ukrainienne. Là on marche totalement sur la tête !

Ces exigences délirantes ne sont d’ailleurs pas la seule preuve de la réticence de l’Ukraine à se plier à cette inspection conjointe. En effet, la partie ukrainienne n’a pas donné son consentement à l’inspection de la zone des positions ukrainiennes situées près de Choumy où la RPD a détecté la construction de fortifications et le creusement de nouvelles tranchées. C’est-à-dire justement la zone qui doit subir cette inspection conjointe pour vérifier le niveau de violations des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu.

La ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, a durement commenté cette nouvelle invention made in Kiev visant à ne pas appliquer ce qu’elle a signé.

« Les représentants ukrainiens continuent de se discréditer en tant que partenaires dans les négociations, et l’échec de l’inspection conjointe d’aujourd’hui est une autre preuve de l’incapacité de Kiev à négocier, » a-t-elle déclaré.

Elle a aussi souligné que non seulement les exigences de l’Ukraine concernant le test pour le coronavirus, le retrait des chevrons et symboles ou acronymes de la RPD, et la présence d’un passeport russe ou ukrainien, sont absurdes par nature, mais en plus elles ont été formulées moins de 30 minutes avant le début prévu de l’inspection conjointe alors que lors de la réunion de contact qui a eu lieu hier Kiev n’a rien demandé qui y ressemblait de près ou de loin.

Pour la ministre, l’Ukraine est totalement responsable de l’échec de cet accord, et il est évident que les véritables raisons derrière ces exigences délirantes sont que Kiev veut cacher le fait qu’elle a bel et bien violé les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu.

« Cependant, peu importe à quel point la partie ukrainienne tente d’enjoliver son refus de procéder à l’inspection avec des raisons prétendument fondées, il n’en reste pas moins que c’est un échec direct de l’accord uniquement par la faute de Kiev. En même temps, la véritable raison de ce comportement destructeur nous est bien connue – les forces armées ukrainiennes ont en effet violé les mesures additionnelles concernant l’emplacement des fortifications et des structures dans la zone de la localité de Choumy, de sorte que les dirigeants ukrainiens tentent de cacher cet état de fait et d’empêcher un examen objectif de leurs positions. Aujourd’hui, cela a été confirmé une fois de plus, lorsque le chef de la représentation de la RPD au sein du CCCC a été directement informé qu’il ne serait en aucun cas autorisé à se rendre dans la zone où nous avions précédemment enregistré des violations », a ajouté Natalia Nikonorova.

La ministre des Affaires étrangères a conclu en disant que l’Ukraine ne devait pas compter s’en tirer à bon compte avec de telles ruses et que « Kiev devra porter la responsabilité du sabotage des accords de paix, y compris au niveau du Format Normandie ».

Guerre de l’information autour de cet échec

Le cabinet du Président ukrainien a essayé de justifier son refus en disant qu’il n’y avait pas de raison de mener cette inspection car il n’y aurait pas de violations côté ukrainien, qu’il faudrait mener des inspections côté RPD, et qu’à cause de la quarantaine ce n’est pas possible. Sauf que tout ça il aurait été possible d’en discuter hier, quand l’accord a été négocié. Ce n’est pas 20 minutes avant qu’il faut sortir de nouvelles conditions, tel le lapin sorti du chapeau du magicien !

Face à l’OSCE, Kiev a essayé une autre stratégie en prétendant que la RPD avait exigé d’inspecter plus de zones que prévu. Sauf qu’il n’en est rien. La RPD a demandé à voir LA zone qui pose problème, et qui a finalement été refusée par l’Ukraine.

Face à ces tentatives de la partie ukrainienne de réécrire l’histoire, la République Populaire de Donetsk a sorti « l’artillerie lourde » en publiant la totalité des échanges entre la représentation de la RPD au sein du CCCC et l’OSCE, montrant que la RPD avait bien indiqué clairement à quelles coordonnées se trouvait à zone à inspecter.

« Comme nous nous y attendions, la partie ukrainienne ne s’est pas contentée de perturber l’inspection conjointe dans la région de la localité de Choumy, mais a également commencé à faire des injections de fausses informations dans les médias, sur ce qui devait justifier de telles actions de Kiev, notamment en accusant les représentants de la RPD de ce qui s’est passé. Cependant, nous sommes impliqués dans le processus de Minsk depuis plusieurs années et nous savons très bien quelles méthodes sont utilisées par les autorités ukrainiennes pour tenter de déformer la réalité afin de dissimuler les faits de non-respect de leurs obligations en vertu des accords de Minsk », a annoncé le ministère des Affaires étrangères de la RPD.

« Nous avons décidé de publier la lettre qui a été envoyée à la représentante spéciale de l’OSCE auprès du groupe de contact, l’ambassadrice Heidi Grau, dès que nous avons reçu une lettre de la partie ukrainienne contenant des coordonnées d’inspection incorrectes. Nous y demandons l’aide de l’OSCE pour, en premier lieu, obtenir des représentants ukrainiens une compréhension complète des coordonnées d’inspection, car Kiev n’a fourni qu’un seul emplacement intermédiaire pendant la réunion extraordinaire du groupe de contact, alors que nous pensons que les principales violations se sont produites à d’autres coordonnées », a ajouté le ministère.

Lettre de la représentation de la RPD au sein du CCCC à l’OSCE du 9 septembre précisant les coordonnées des deux zones à inspecter, de la zone où les différents représentants doivent se rencontrer, et le planning prévu, avec début du déminage par trois démineurs de la RPD équipés de gilets réfléchissants à 8 h, puis début de l’inspection à 14 h.

Photo aérienne montrant les tranchées fraîchement creusées dont les coordonnées ont été fournies par la RPD

Échange montrant les coordonnées transmises par l’Ukraine à la RPD via l’OSCE ce matin, qui exclut la zone principale à inspecter.

« Deuxièmement, nous avons demandé que le fait de la non-admission des représentants de la RPD par la partie ukrainienne pour l’inspection des coordonnées exactes où nous avons constaté des violations des mesures additionnelles soit enregistré par l’assistant de Mme Grau présent sur place, » a déclaré le ministère.

Lettre de la RPD à Heidi Grau.

La lettre de la RPD indique que malgré le fait que deux zones d’inspections étaient bien prévues à l’issue des négociations du 9 septembre, l’Ukraine n’a confirmé que les coordonnées de la première zone (48°22’48,10’’N, 37°56’,42’’E) et refusé celle du site principal. Le tout sans lettre officielle et en passant par la MSS de l’OSCE qui a joué les intermédiaires.

Le problème est que les premières coordonnées n’est qu’un point intermédiaire sur le chemin de la deuxième zone indiquée, où la RPD a observé le creusement de nouvelles tranchées et la construction de nouvelles structures. La lettre précise que la RPD dispose de toutes les preuves photos et vidéos des travaux de construction des FAU dans cette zone après l’accord du 22 juillet, comme le montre les photos jointes en annexe.

« Comme il est indiqué dans cette lettre, sa publication auprès du grand public est une mesure forcée, car Kiev a non seulement refusé de mener l’inspection conjointe sous des prétextes fictifs, mais a également commencé à blâmer les représentants de la RPD pour son interruption. Une telle déformation grossière et éhontée des faits par les dirigeants ukrainiens nous semble tout à fait inacceptable. Nous vous invitons donc à vous familiariser avec le texte de la lettre publiée et à voir personnellement qui est réellement responsable du sabotage des accords conclus, » a conclu le ministère des Affaires étrangères de la RPD.

Le parti de la guerre en Ukraine s’oppose à l’inspection conjointe

L’explication potentielle de l’attitude de l’Ukraine est peut-être aussi à chercher en interne. En effet, suite à l’accord conclu hier, le parti de la guerre s’est arqué vent debout contre cette inspection conjointe des positions de l’armée ukrainienne près de Choumy.

Le rédacteur en chef de Censor, Iouri Boutoussov, a même été jusqu’à appeler les soldats ukrainiens à tuer Rouslan Iakoubov de manière même pas déguisée sur son mur Facebook, en lui accolant un nom de famille qui n’est pas le sien, mais qui ne trompe personne. Je rappelle que tuer un membre d’une délégation pacifique est un crime de guerre. Mais bon, la liste des crimes de guerre de l’Ukraine est déjà tellement longue qu’il semble que rajouter une ligne de plus ne choque plus personne à Kiev…

« La personne qui éliminera demain le général de division Rouslan Vakhitov et d’autres officiers russes – participants de « l’inspection » des positions des forces armées ukrainiennes, organisée par ordre du président, méritera l’honneur et le respect dans l’histoire de l’Ukraine. Un tel acte sapera de manière fiable toutes ces tentatives de « regarder l’autre dans les yeux », » a-t-il écrit sur son mur Facebook.

L’ancien ministre ukrainien des transports, Volodymyr Omeliane a carrément été jusqu’à annoncer un nouveau Maïdan contre Zelensky, et menacé de pendre toute personne négociant avec la Russie.

Or je rappelle que c’est l’Ukraine qui a poussé pour la signature des accords de Minsk 1 puis Minsk 2, pour empêcher l’extermination totale de son armée par les milices populaires de la RPD et de la RPL ! C’est l’Ukraine qui a poussé pour négocier non seulement avec la Russie, mais avec la RPD et la RPL suite à ses défaites militaires ! C’est Porochenko qui a exigé la signature de la RPD et de la RPL en bas des accords de Minsk obtenus aux forceps !

Donc il est temps pour l’Ukraine d’arrêter sa valse à mille temps, et de décider une fois pour toute si elle veut appliquer ce qu’elle a signé (accords de Minsk, formule Steinmeier, mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu), ou pas. Mais si Kiev opte pour la deuxième option, alors hors de question ensuite d’exiger des accords de Minsk 3 lorsque l’armée ukrainienne se prendra une nouvelle déculottée face aux milices populaires !

Car ce cirque du « on refuse de négocier avec l’agresseur (fantôme) », tout en essayant de faire croire que l’Ukraine applique ce qu’elle a signé a assez duré. À part la connerie humaine, rien n’est infini en ce monde et la patience des deux républiques populaires n’échappe pas à cette règle.

Christelle Néant

