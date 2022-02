Le 17 février 2022, l’armée ukrainienne a lourdement bombardé la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) à coup d’artillerie lourde, d’obus de mortier, de lance-roquettes, de missiles antichars et de lance-grenades, tirant plus de 500 munitions sur les deux républiques du Donbass en quelques heures à peine. Ces tirs ont blessé une civile et endommagé plusieurs habitations et pièces d’infrastructures dans les deux républiques.

Ce matin dès 5 h 32 du matin, l’armée ukrainienne a commencé à bombarder la RPL, à coup d’obus de mortier de 120 mm et 82 mm, de lance-roquettes, de lance-grenades, et de mitrailleuse lourde. En une demi-heure à peine, l’armée ukrainienne a violé cinq fois le cessez-le-feu et tiré 80 munitions sur le territoire de la RPL.

Puis ce fut au tour de la RPD de commencer à subir des bombardements intensifs de l’armée ukrainienne pendant 5 heures. Au total, en une journée, l’armée ukrainienne a tiré sur les deux républiques du Donbass plus de 500 munitions, dont 15 obus d’artillerie de 122 mm, et 193 obus de mortier de 120 mm et 82 mm, au cours de 43 violations du cessez-le-feu, réparties sur l’ensemble de la ligne de front, du sud jusqu’au nord.

En RPL, les tirs d’artillerie de 122 mm de l’armée ukrainienne contre le village de Nikolayevka ont endommagé quatre habitations, ainsi qu’une usine de production d’huile.

En RPD, les tirs de l’armée ukrainienne ont blessé une civile à Staromikhaïlovka et endommagé deux habitations en périphérie de Donetsk.

Vidéo de la femme blessée à la tête par des éclats, à Staromikhaïlovka, en russe :

Photos des maisons endommagées en périphérie de Donetsk, fournies par la représentation de la RPD au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu) :

Face au danger de ces tirs pour les civils, les milices populaires de la RPD et de la RPL ont répondu, faisant des victimes parmi les soldats ukrainiens. L’occasion pour l’Ukraine de monter une opération sous faux-drapeau, mal ficelée, en essayant de faire croire que la milice populaire de la RPL avait tiré sur une école maternelle à Novaya Kondachovka, dans la zone de l’oblast de Lougansk sous contrôle ukrainien.

Problème, il y a d’énormes incohérences dans ce récit. Comme l’a relevé la milice populaire de la RPL, contrairement à ce que beaucoup ont cru, ce n’est pas la façade ouest, mais la façade est de l’école qui a été touchée, ce qui exclut toute possibilité que la milice populaire ait pu toucher cette école en ligne droite (ce qu’implique la forme bien nette du trou dans le mur).

Si on ajoute que Bellingcat s’est bien sûr immédiatement jeté sur cette information pour prouver que la RPL est coupable, repris en coeur par la presse occidentale, il n’y a plus guère de doute à avoir sur le fait qu’il s’agit d’une falsification complète.

On peut d’ailleurs clairement entendre dans une vidéo filmée par un habitant de Novaya Kondachovka ce matin, des tirs sortants, non loin de là où habite la personne qui filme. En clair les soldats ukrainiens tiraient depuis la zone résidentielle, espérant sûrement que la milice populaire de la RPL répondrait, provocant ainsi des destructions sur des habitations, ou des infrastructures civiles. Pour rappel, utiliser les civils comme bouclier humain est un crime de guerre !

Comme on peut le voir, à peine les soldats russes stationnés près de l’Ukraine pour des exercices rentrent dans leurs bases, et déjà l’armée ukrainienne bombarde lourdement les républiques du Donbass, tout en cherchant à faire porter la responsabilité de l’escalade de la situation sur la RPD et la RPL.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider