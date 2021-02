Après plusieurs déclarations du chef de la délégation ukrainienne au sein de la plateforme de négociation, Léonid Kravtchouk, qui non seulement contredisent les accords de Minsk, mais aussi appellent Kiev à utiliser la force contre le Donbass, la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) ont demandé à l’Ukraine de décider si elle reste ou sort officiellement de ces mêmes accords.

Kravtchouk fait des déclarations contraires aux accords de Minsk

En quelques jours le chef de la délégation ukrainienne au sein de la plateforme de négociation, Léonid Kravtchouk, a fait plusieurs déclarations qui laissent dubitatif de la part d’un diplomate.

Après avoir appelé à faire entrer les États-Unis dans le Format Normandie pour influencer la Russie (comme si Washington pouvait influencer Moscou en quoi que ce soit, de une, et de deux c’est avec la RPD et la RPL que Kiev doit négocier), Léonid Kravtchouk a en effet appelé l’armée ukrainienne à répondre à chaque tir venant de la RPD ou de la RPL, ce qui est une violation non seulement des accords de Minsk, mais aussi des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu signées l’an passé.

« Il faut répondre à chaque tir par un tir. Et il n’est pas nécessaire d’attendre, de se demander s’il s’agit ou non d’une provocation. Un tir est un tir. S’ils tirent, vous devez réagir de la même manière. Et nous ne devrions pas attendre que quelqu’un soit tué ou blessé », a-t-il déclaré sur Ukraine 24.

Il a même ajouté qu’il fallait que la réaction soit dure. Une déclaration qui a eu lieu peu après une autre d’Arsen Avakov, le ministre ukrainien de l’Intérieur, qui avait déclaré que ces dernières semaines, la situation dans le Donbass s’était fortement dégradée et « qu’il n’y avait plus de processus de paix ».

Quelques jours après Léonid Kravtchouk a déclaré qu’il n’y a plus de cessez-le-feu, rejetant bien sûr la faute sur la Russie.

« Il n’y a tout simplement plus de cessez-le-feu. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre qu’il y en a un. Nous devons dire la vérité, appeler un chat un chat, » a-t-il déclaré.

Sauf que si le cessez-le-feu n’existe plus c’est à cause des violations commises par l’armée ukrainienne. C’est cette dernière qui a grièvement blessé un civil, et endommagé de nombreuses habitations la semaine passée, en tirant sur des zones résidentielles où ne se trouvaient ni positions, ni soldats, ni pièces d’armement. Il est donc impossible de crier au « tir de réponse » en guise de justification pour ces bombardements.

La RPD et la RPL appellent l’Ukraine à se décider une fois pour toute concernant les accords de Minsk

Ces déclarations ont d’autant plus fait réagir la RPD et la RPL, qu’elles ont été faites par le chef de la délégation censée représenter l’Ukraine au sein des négociations devant aboutir à la mise en œuvre des accords de Minsk. Si le chef des négociateurs tient de tels propos, il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que ces négociations n’aboutissent à rien.

La réaction de la RPD à ses premières déclarations est venue de Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la République, qui a souligné que les propos de Kravtchouk sont inacceptables à plus d’un titre.

« Non seulement M. Kravtchouk utilise dans ses apparitions médiatiques un langage très éloigné de celui généralement accepté dans les milieux diplomatiques du style « il suffit de les jeter hors du Donbass », en faisant apparemment référence aux 4 millions d’habitants du Donbass. Mais il cite également des informations totalement fausses comme preuves du prétendu non-respect des accords de Minsk par les républiques », a déclaré la ministre.

« Nous désapprouvons catégoriquement le fait que le chef d’une délégation au sein de la plate-forme pour le règlement pacifique du conflit dans le Donbass se permette de faire des déclarations dans lesquelles il appelle ouvertement à la guerre », a ajouté Natalia Nikonorova.

Pour la ministre, il est clair que les propos de Kravtchouk sont synchrones avec de nombreuses actions de l’Ukraine, qui montrent que Kiev n’a pas l’intention d’appliquer les accords de Minsk.

« Il est tout à fait scandaleux que ces appels s’inscrivent assez logiquement dans la stratégie que l’Ukraine tente de faire passer dans ses projets récents. Il s’agit notamment de la version de la feuille de route pour la mise en œuvre du paquet de mesures fournie par Kiev, qui contredit aux trois quarts les accords de Minsk et prévoit l’introduction de troupes ukrainiennes sur le territoire du Donbass. Il s’agit notamment du projet de loi sur l’internement, en vertu duquel des camps doivent être créés dans le Donbass pour tous ceux qui sont indésirables aux yeux des autorités ukrainiennes, et du projet de loi sur la période de transition, qui implique une atteinte encore plus grande aux droits civiques et politiques des résidents des républiques. Nous assistons ainsi à un rare cas de synchronisation et de cohérence entre ce que disent les représentants de l’Ukraine et ce qu’ils font dans la pratique. Sauf que cette activité coordonnée et unanime ne vise nullement à obtenir la paix dans le Donbass, mais à aggraver la situation, à violer les accords de Minsk, à violer les droits et les libertés de nos habitants et à consolider tout ce chaos au niveau législatif par le parlement ukrainien », a conclu la ministre.

La RPL a quant à elle déclaré que Léonid Kravtchouk devait soit admettre que ses propos sont la position officielle de Kiev, soit se rétracter.

« La question de savoir si la déclaration sur le refus de l’Ukraine de respecter le cessez-le-feu est la position officielle de l’Ukraine sur la reconnaissance de son retrait des mesures visant à renforcer le cessez-le-feu de cet automne ou s’il s’agit d’une autre fabrication et « opinion privée » de M. Kravtchouk, doit être clarifiée lors de la prochaine réunion du groupe de contact le 17 février 2021 », a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la RPL.

Le ministère des Affaires étrangères a précisé que M. Kravtchouk devra, « dans le cadre du protocole de l’OSCE », soit confirmer ses mots comme étant la position officielle de Kiev, soit « se rétracter concernant ses déclarations publiques ».

La déclaration la plus récente de Kravtchouk n’a pas échappé à un commentaire de la RPD. La ministre des Affaires étrangères, Natalia Nikonorova, a souligné qu’avec les dernières déclarations de Kravtchouk « les autorités ukrainiennes battent tous les records en termes de cynisme, d’agressivité et de nature provocatrice de leurs déclarations publiques ».

« Avec toutes ces thèses exprimées publiquement, ainsi que l’admission explicite « qu’il n’y a tout simplement plus de cessez-le-feu et nous ne pouvons pas continuer à prétendre qu’il y en a un », les représentants ukrainiens ont en fait confirmé leur retrait définitif de l’accord sur les mesures visant à renforcer le cessez-le-feu. Plus précisément, la partie ukrainienne s’est retirée de ces mesures en septembre 2020, mais pendant tout ce temps, elle a essayé de prétendre qu’elle respectait cet accord. Mais maintenant, apparemment, Kiev ne peut plus dissimuler autant de violations du cessez-le-feu par les forces armées ukrainiennes », a ajouté la ministre.

Natalia Nikonorova a ensuite conclu en disant que l’Ukraine devait maintenant dire ouvertement si elle compte appliquer les accords de Minsk ou s’en retirer officiellement.

« Néanmoins, M. Kravtchouk a raison sur une chose : il est grand temps de commencer à dire la vérité, à appeler un chat un chat. C’est pourquoi nous demandons à Kiev de décider enfin, dans un avenir proche, de ses actions futures. Soit l’Ukraine reste dans le processus de Minsk et confirme officiellement son engagement dans le paquet de mesures au niveau de la Verkhovna Rada et du Président, soit elle déclare officiellement son retrait des accords de paix. Et nous sommes absolument certains que Kiev ne pourra pas maintenir le statu quo dans une situation où le chef de la délégation ukrainienne, qui représente ce pays lors des négociations de paix, commence à appeler à la guerre », a conclu la ministre.

Lorsque ceux chargés de résoudre pacifiquement un conflit appellent à la guerre on est en droit de se dire que cette dernière pourrait revenir assez rapidement. Reste à voir maintenant si l’Ukraine va poursuivre le mouvement d’escalade lente mais constante entamé depuis plusieurs mois, ou si Kiev va rétropédaler encore une fois. Tout va dépendre de l’action (ou de l’inaction) des Occidentaux, qui sont les réels dirigeants de la colonie ukrainienne.

Christelle Néant

