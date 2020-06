Après une interruption de plusieurs jours, due prétendument à un « problème technique », la réunion du groupe de contact trilatéral s’est poursuivie le 15 juin 2020, afin de discuter de l’ouverture de couloirs humanitaires sur la ligne de front du Donbass, afin que les civils devant se rendre en Ukraine pour des raisons vitales puissent le faire. Malheureusement, les représentants ukrainiens ont poursuivi leur sabotage des négociations, empêchant ainsi d’améliorer la situation des civils bloqués en RPD et en RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), tout en prétendant mener des négociations actives.

L’Ukraine ignore les demandes d’ouverture de couloirs humanitaires dans le Donbass

Après le numéro de cirque de la réunion des 9 et 10 juin, lors de laquelle l’Ukraine a amené ses propres représentants du Donbass à la table des négociations, Kiev continue à saboter le processus de Minsk encore un peu plus, en refusant de discuter d’un sujet aussi urgent que vital pour bien des habitants de la RPD et de la RPL : l’ouverture des couloirs humanitaires sur la ligne de front.

Pour rappel, à cause des mesures prises pour endiguer l’épidémie de coronavirus, tant la RPD que la RPL ont totalement fermé leurs points de passage sur la ligne de front afin d’empêcher d’importer plus de cas de COVID-19 en provenance d’Ukraine où l’épidémie fait toujours rage.

Malheureusement un certain nombre de personnes ont impérativement besoin de pouvoir se rendre en Ukraine et actuellement elles ne peuvent passer qu’au compte-gouttes à cause des interrogatoires systématiques de la partie ukrainienne, qui ralentissent le processus déjà compliqué.

Il y a un mois et demi, la RPD et la RPL ont préparé une liste de personnes qui doivent absolument franchir la ligne de contact, et le 9 juin, elles ont de nouveau envoyé cette liste et leur proposition de procédure pour ouvrir ces couloirs humanitaires. En vain.

Lors de la réunion du 15 juin 2020, les représentants ukrainiens n’ont ni répondu à la proposition des deux Républiques Populaires, ni même formulé leur propre proposition.

« Malgré l’extrême importance et l’urgence de la question de l’ouverture de couloirs humanitaires à travers les points de passage de la ligne de front, afin de laisser passer les citoyens en détresse, Kiev n’a pas fourni la moindre réponse aux questions que nous avons posées ou aux suggestions que nous avons envoyées. Il y a un mois et demi, les républiques ont établi des listes de personnes qui avaient des raisons valables et urgentes de franchir la ligne de contact. En outre, le 9 juin, nous avons une nouvelle fois envoyé ces listes détaillant nos propositions sur la manière d’organiser un transport humanitaire à travers les points de passage de la ligne de front.

Toutefois, non seulement la partie ukrainienne n’a pas répondu à nos propositions, mais elle n’a pas non plus présenté sa propre position de manière claire. La seule chose que les représentants ukrainiens ont pu proposer a été d’organiser une réunion extraordinaire du groupe chargé des questions humanitaires, en référence à la nature pratique des questions en discussion. Mais la base pour une telle réunion extraordinaire sous forme de propositions spécifiques n’a pas été fournie par Kiev, et on ne sait même pas si elle aura lieu », a déclaré Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD.

La ministre a d’ailleurs souligné que lors des discussion sur l’ouverture de ces couloirs humanitaires, les questions liées à la prévention de la propagation de l’épidémie de coronavirus sur le territoire des deux Républiques devaient être abordées.

« Cependant, les représentants ukrainiens ne se soucient manifestement pas de ces aspects – par leur décision unilatérale d’ouvrir les frontières, ils ont montré qu’ils sont indifférents à la vie et à la santé de nos habitants, ainsi qu’à la situation épidémiologique, qui peut s’aggraver considérablement en raison du passage incontrôlé de citoyens par les points de passage de la ligne de front du côté ukrainien, où, comme nous le savons, la situation concernant le coronavirus est assez défavorable », a ajouté Natalia Nikonorova.

Le résultat de la réunion fut que Kiev a de nouveau interrompu les discussions sur l’organisation de ces couloirs humanitaires, laissant des centaines de personnes souffrir de la situation.

Kiev continue de vouloir mettre la charrue avant les bœufs

Le plus incroyable a été qu’au lieu de discuter de cette question urgente des couloirs humanitaires, les représentants ukrainiens ont insisté sur le rétablissement de la législation ukrainienne sur le territoire de la RPD et de la RPL et appelé à faire un inventaire des propriétés publiques et privées qui s’y trouvent.

Les représentants ukrainiens ont insisté pour que les opérateurs ukrainiens de communications mobiles puissent opérer dans ces territoires, soulignant qu’il s’agit avant tout de répondre aux besoins humanitaires. Sauf que les besoins humanitaires des habitants du Donbass, Kiev s’en fiche. Quand Kievstar, puis Life ont cessé d’émettre en RPD et en RPL, cela n’a pas ému Kiev outre mesure.

Il en est de même pour le fait que l’Ukraine se dit préoccupée par les problèmes d’approvisionnement en eau de la région de Lougansk, sauf que c’est Kiev qui coupe régulièrement l’eau à la RPL ! Et que pour rappel, Alexeï Reznikov, le Vice-premier ministre ukrainien en charge de la « réintégration des territoires temporairement occupés », a déclaré publiquement qu’il était pour le fait de couper l’approvisionnement en eau de la RPD et de la RPL !

Et enfin, avant de parler de rétablir la législation ukrainienne en RPD et en RPL, il faudrait d’abord que Kiev avance sur le volet politique des accords de Minsk. En discuter avant ne rime à rien. C’est comme de discuter des élections, alors que l’Ukraine n’a mis en place aucun des éléments législatifs qui doivent leur permettre d’avoir lieu. Cela revient à mettre la charrue avant les bœufs, et à parler pour ne rien dire.

Ce qui montre bien que cette déclaration de l’administration de Zelensky n’est que de l’enfumage médiatique, et rien d’autre. L’Ukraine continue d’essayer de faire croire qu’elle cherche à appliquer les accords de Minsk et à faire la paix, alors qu’elle sabote totalement le processus de négociation à dessein.

On le voit dans la façon dont la réunion d’aujourd’hui est présentée par Kiev.

« À la fin des travaux du groupe humanitaire, la partie ukrainienne a de nouveau pris l’initiative d’une réunion extraordinaire du groupe de contact. Le représentant de l’OSCE a soutenu la proposition de l’Ukraine. Toujours dans le cadre de la réunion du groupe de contact trilatéral, la délégation ukrainienne a souligné une fois de plus que trois parties ont été identifiées par les participants du groupe de contact trilatéral – l’Ukraine, la Russie et l’OSCE », a ajouté le service de presse.

Sauf qu’il ne suffit pas de proposer d’organiser une réunion extraordinaire. Encore faut-il y faire quelque chose de concret. De une. Si c’est pour ne rien dire, ni ne rien proposer comme aujourd’hui, cela ne sert à rien.

De deux. Les participants du groupe de contact trilatéral ne risquent pas de n’avoir identifié que les trois parties indiquées, puisque encore une fois les représentants de la RPD et de la RPL étaient présents à la réunion comme l’indiquent leurs compte-rendus. L’Ukraine peut répéter 20 000 fois que ces délégations des deux Républiques Populaires ne sont pas là, cela ne changera pas la réalité de leur présence et de leur participation active aux négociations, puisqu’elles font même des propositions auxquelles Kiev ne répond pas !

Un tel déni de réalité montre que l’Ukraine en est arrivée à des moyens plus pathétiques les uns que les autres pour essayer de sauver la face. À quoi ça rime de faire croire que les délégations de la RPD et de la RPL ne sont pas là, quand la signature des deux républiques est en bas des accords de Minsk, de l’accord de création du conseil consultatif, -de la formule Steinmeier, et j’en passe ?

Diplomatie offensive qui brasse du vent et tentative d’attirer la Russie dans les négociations

C’est comme ces histoires de « diplomatie offensive » mise en avant par le ministre ukrainien des Affaires étrangères à propos des négociations sur le Donbass.

« Notre position de principe [… ] est désormais une diplomatie active offensive, des idées, des initiatives et des propositions. C’est, à notre avis, la seule façon de créer une situation où la Russie sera finalement obligée d’être constructive, parce qu’elle n’agit pas non plus de manière isolée, et ses arguments selon lesquels l’Ukraine est peu constructive, ne cherche pas de règlement et viole les accords de Minsk semblent tout simplement absurdes. Pas en soi, mais dans le contexte de notre façon d’agir », a-t-il déclaré. « Tous nos partenaires le voient et admettent que nous sommes vraiment entreprenants, constructifs, que nous voulons chercher une solution, et cela fait tomber l’argument de la Russie sur, en gros, la mauvaise Ukraine. »

Comme exemples de « diplomatie offensive », M. Kouleba a mentionné :

1. La tenue des négociations du groupe de contact par vidéo-conférence sur fond d’épidémie de coronavirus. Sauf que ce n’est en rien une initiative ukrainienne, cela a juste été rendu nécessaire à cause de l’épidémie. Je rappelle que Koutchma était même absent des premières réunions sous ce format, et que depuis que les groupes de contact sont passé au format vidéo-conférence, l’Ukraine refuse de fournir quoi que ce soit par écrit, l’utilisant ainsi pour saboter un peu plus le processus de négociation.

2. L’élargissement de la délégation ukrainienne à des membres du gouvernement et aux soi-disant représentants du Donbass, qui ont quitté la région en 2014, et qui au choix n’ont pas dit un mot, ou fait du hors-sujet total lors de la réunion de la semaine dernière !

Le ministre a également déclaré qu’il était prêt à coopérer avec la Russie sous n’importe quelle forme pour la réunion des ministres des affaires étrangères des pays du Format Normandie, se disant ouvert à la discussion avec son homologue, Sergueï Lavrov.

Sauf que de un, il ne suffit pas de gesticuler les bras pour être réellement actif. Brasser du vent ne veut pas dire que l’Ukraine avance dans la mise en œuvre des accords de Minsk. Si l’Ukraine n’avance que des initiatives débiles, comme ces représentants du Donbass censés tout régler, alors qu’ils ne représentent personne à part Kiev, ou des propositions qui vont à l’encontre des accords de Minsk, comme le fait de parler de rétablir la législation ukrainienne en RPD et en RPL, alors que le volet politique des accords de paix n’a toujours pas progressé d’un iota, cela ne fait en rien avancer le schmilblick.

Ce n’est que du vent monté en épingle médiatiquement pour faire croire que l’Ukraine est active alors qu’elle sabote totalement les accords de Minsk. Il ne suffit pas de dire qu’on fait pour que les choses soient réellement faites.

Et la fin de la déclaration de Kouleba est claire comme de l’eau de roche, l’Ukraine essaye de forcer la main aux autres membres du Format Normandie pour obtenir une nouvelle réunion inutile afin de faire croire qu’elle fait quelque chose, et attirer la Russie dans les négociations pour pouvoir la blâmer ensuite pour l’échec des accords de Minsk.

Mais la réunionite aiguë pour le plaisir de dire qu’on se réunit, et le brassage de vent ça ne mène à rien de concret comme on le voit depuis que Zelensky est Président de l’Ukraine. Ce dernier peut passer son temps à faire de l’enfumage médiatique et prétendre que les accusations de la Russie concernant la non-application des accords de Minsk par l’Ukraine ne sont pas vraies, les faits confirment les accusations de Moscou.

En un an de présidence, Zelensky n’a pas avancé d’un pouce sur l’application des accords de Minsk, en dehors des échanges de prisonniers. L’Ukraine n’a pas mis en place le conseil consultatif dont elle avait pourtant signé le protocole de création, elle ne respecte toujours pas le cessez-le-feu, elle dit ouvertement qu’elle n’appliquera pas les accords de Minsk tels qu’ils ont été écrits, elle n’a fourni aucune proposition pour la mise en œuvre de leur volet politique et l’intégration de la formule Steinmeier dans sa législation, elle refuse de négocier avec la RPD et la RPL et d’inscrire dans sa constitution le statut spécial du Donbass comme le prévoient ces accords, enfin, elle refuse de discuter de l’ouverture de couloirs humanitaires. Ça c’est du concret, du factuel.

Si les officiels ukrainiens tiennent absolument à brasser du vent, qu’ils aillent le faire dans un champ d’éoliennes, là au moins ce serait utile à quelque chose, et cela nous éviterait de lire à longueur de journée dans les médias des déclarations lénifiantes sur les actions imaginaires de Kiev concernant les accords de Minsk et les négociations sur le Donbass.

Christelle Néant

