Alors que l’armée ukrainienne continue de violer le cessez-le-feu dans le Donbass, malgré les « demandes de trêve » officiellement formulées par Kiev, l’Ukraine continue de rétropédaler sur la question de la création du conseil consultatif avec la RPD et la RPL, cherchant toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas avoir à appliquer ce qu’elle a signé.

Les bombardements de l’armée ukrainienne tuent une civile à Staromikhaïlovka

Malgré sa « demande » officielle de trêve, l’Ukraine continue de violer chaque jour le cessez-le-feu pourtant prévu par les accords de Minsk. Après une semaine un peu plus calme que les précédentes, l’armée ukrainienne a sorti de nouveau l’artillerie lourde et intensifié ses bombardements contre les zones résidentielles de la République Populaire de Donetsk (RPD).

Ainsi rien que durant les dernières 48 h, l’armée ukrainienne a violé 26 fois le cessez-le-feu et tiré 310 munitions, dont 24 obus d’artillerie de 122 mm et 98 obus de mortier de 120 mm et 82 mm sur le territoire de la RPD.

Samedi 28 mars 2020, l’armée ukrainienne a tiré sur le village de Staromikhaïlovka, d’abord avec des véhicules de combat d’infanterie, des obus de mortier de 120 mm, et de l’artillerie de 122 mm, avant de passer aux armes légères et à la mitrailleuse lourde, puis au lance-roquettes antichar et au lance-grenades automatique.

Si la plupart de ces tirs n’ont fait que des dégâts matériels, endommageant cinq habitations dans le village de Staromikhaïlovka, les tirs à l’arme légère ont été fatals à une civile de 89 ans qui a été mortellement blessée. L’une des balles tirées par l’armée ukrainienne, depuis ses positions situées près de Krasnogorovka, a traversé la fenêtre de la pièce où elle regardait la télévision, et l’a touchée en pleine tête.

Voir le reportage (en russe) de la milice populaire de la RPD à Staromikhaïlovka :

Les habitants de Staromikhaïlovka vivent désormais dans la peur permanente comme l’indique une des femmes interviewée.

Une autre dont le toit a été endommagé par les tirs demande pourquoi l’armée ukrainienne tire sur des civils qui ne leur ont rien fait. Elle demande ensuite « si nous étions venus chez eux et que nous bombardions leurs enfants, qu’est-ce qu’ils diraient ? ».

D’autres villages comme Yasnoye et Troudovski ont aussi eu de nombreuses habitations ainsi qu’une chaufferie endommagée par les tirs de l’armée ukrainienne. Au total entre le 28 et le 30 mars 2020, les bombardements de l’armée ukrainienne ont endommagé 15 habitations en RPD.

Aujourd’hui encore, l’armée ukrainienne a tiré à 9 h 45 sur la zone proche de la station de pompage de Vassilievka, alors qu’avait lieu la rotation des équipes de travailleurs qui font fonctionner la station. Pour rappel tirer sur une infrastructure civile vitale est un crime de guerre.

L’Ukraine refuse de créer un conseil consultatif avec la RPD et la RPL

Malheureusement il n’y a pas que le cessez-le-feu (qu’elle prétend pourtant réclamer) et la convention de Genève que l’Ukraine viole, sa signature concernant la création d’un conseil consultatif avec la RPD et la RPL (République Populaire de Lougansk) aussi.

Alors que le protocole de création de ce conseil consultatif signé le 11 mars prévoyait une signature définitive permettant de mettre sur place cet organe de négociation directe entre l’Ukraine, la RPD et la RPL le 26 mars, Kiev est revenue encore une fois sur ce qu’elle a signé.

Après les déclarations de Yermak, puis de députés du parti de Zelensky et de plusieurs partis d’opposition désavouant cette initiative, l’Ukraine est donc passé des mots aux actes en refusant de mettre par écrit ses obligations concernant ce conseil consultatif avec la RPD et la RPL, lors de la réunion des groupes de contact qui a eu lieu par vidéo-conférence le 26 mars 2020.

Le sabotage a commencé, dès le départ, par l’absence à la vidéo-conférence du représentant en chef de l’Ukraine au sein des groupes de contact, Léonid Koutchma. Le représentant chargé de le remplacer n’ayant pas le même niveau de pouvoirs pour négocier au nom de l’Ukraine, la RPD craignait des négociations inefficaces avant même que la réunion ne commence.

Des craintes malheureusement confirmées par l’attitude des représentants ukrainiens qui ont totalement bloqué le travail du groupe de contact. En effet, alors que l’usage de la vidéo-conférence a été rendu nécessaire par l’épidémie de coronavirus, l’Ukraine a utilisé cela comme prétexte pour ne pas enregistrer par écrit ses obligations concernant le protocole de création du conseil consultatif avec la RPD et la RPL, ainsi que d’autres procédures pour le groupe de contact.

Alors que lors de la réunion du 11 mars un mécanisme constructif d’enregistrement écrit des obligations des différentes parties a été proposé, impliquant l’accord et l’approbation du protocole, un ordre du jour détaillé de la réunion, les instructions du groupe de contact aux groupes de travail, ainsi que les décisions finales, l’Ukraine a refusé d’appliquer ce système lors de la réunion du 26 mars 2020.

Un sabotage permis par l’absence de position active du coordinateur de l’OSCE, qui n’a pas insisté pour soutenir cette nouvelle procédure des groupes de contact. Résultat l’Ukraine a rejeté tous ses engagements, y compris ceux concernant les mesures de contrôle additionnelles de la trêve (vous savez, celle que l’Ukraine prétend réclamer à la Russie), l’échange de prisonniers, et n’a pas signé les minutes de la réunion. Résultat, plus de 10 heures de négociation ont été gaspillées pour rien à cause de l’attitude destructrice des représentants ukrainiens.

Histoire de montrer qu’elles soutiennent la création du conseil consultatif, la RPD et la RPL ont signé, via leurs représentants au sein du groupe de contact, le protocole de création qui a été élaboré, et que l’Ukraine a refusé. La RPD a publié le protocole signé par Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères afin que le public puisse voir que la république soutient les initiatives visant à faire avancer le règlement pacifique du conflit.

Face à l’évidence du sabotage de la création du conseil consultatif par l’Ukraine, Kiev cherche maintenant à botter en touche et offrir une pseudo-justification à son refus, en déclarant qu’il faut d’abord que la création de ce conseil consultatif soit validée par les pays du Format Normandie. Or, l’Ukraine n’appliquant aucune des décisions prises lors du dernier sommet au Format Normandie, la prochaine réunion n’est pas prête d’avoir lieu !

Encore une fois l’Ukraine pratique la technique du serpent qui se mord la queue pour bloquer totalement le processus de règlement pacifique du conflit. Une technique dénoncée par la RPD, via la ministre des Affaires étrangères, Natalia Nikonorova.

« Nous entendons de la part de Kiev un mensonge flagrant selon lequel le Format Normandie devrait approuver la création du conseil consultatif dans le cadre du travail du groupe politique. Le protocole stipule que les pays garants doivent être consultés sur la participation de leurs représentants à ce conseil, mais l’accord de principe sur la création de cet organe consultatif a déjà été conclu, » a déclaré la ministre.

En clair l’Ukraine continue de chercher sans cesse des excuses plus bidons les unes que les autres pour ne pas appliquer ce qu’elle a signé, y compris le protocole de création du conseil consultatif qui devait permettre des négociations directes entre Kiev, la RPD et la RPL, sur le volet politique des accords de Minsk.

Le problème c’est que tant que ce volet n’avance pas, le volet sécuritaire ne progressera pas non plus, puisque aucune des deux parties ne voit d’issue au conflit, ce qui rend la situation totalement instable. Il serait temps que la France, l’Allemagne et l’OSCE cessent de laisser l’Ukraine saboter sans cesse les accords de Minsk dans un silence complice. Car ce silence ce sont les civils du Donbass qui le payent de leur vie.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider