Donbass - L’Ukraine tente de saboter l’échange de prisonniers avec la RPD et la RPL

À peine un accord a-t-il été obtenu pour organiser l’échange de prisonniers entre l’Ukraine et les républiques du Donbass, que Kiev commence déjà à saboter le processus en retirant des personnes de la liste des personnes à échanger. La République Populaire de Donetsk (RPD) et celle de Lougansk (RPL) ont protesté contre cette violation de l’accord obtenu à l’issue de la réunion au Format Normandie et des négociations menées par le groupe de contact à Minsk.

L’espoir donné par l’accord difficilement obtenu après deux sessions de négociations du groupe de contact n’aura pas duré bien longtemps. À peine les deux républiques du Donbass et l’Ukraine se sont elles mises d’accord sur les modalités de l’échange de prisonniers, que Kiev reprend ses mauvaises habitudes et essaye de saboter le processus.

Daria Morozova, la médiatrice aux droits de l’homme de la RPD, a ainsi tiré la sonnette d’alarme aujourd’hui, en déclarant que l’Ukraine retirait des partisans de la république de la liste des personnes à échanger.

« Malgré les accords conclus lors de la vidéoconférence d’hier, les autorités de Kiev ont une fois de plus violé de manière flagrante les termes de l’accord. Ignorant le communiqué signé à la fin du sommet au Format Normandie, où la formule d’échange de « tous les prisonniers établis contre tous les prisonniers établis » a été clairement définie, la partie ukrainienne a unilatéralement modifié les listes et retiré du processus d’échange les partisans de la République qui sont détenus », a déclaré Daria Morozova.

La médiatrice aux droits de l’homme de la RPD a ajouté que les actions de la partie ukrainienne sont inacceptables et suggèrent une tentative délibérée d’interrompre l’échange de personnes détenues.

« Nous insistons fermement sur le respect par l’Ukraine de toutes les garanties prescrites dans le format de Minsk et le communiqué final du Format Normandie », a déclaré Mme Morozova.

Ce sabotage est apparu alors que les deux républiques du Donbass sont en train de vérifier les listes pour l’échange de prisonniers avec l’Ukraine, et qu’aucun chiffre précis n’a encore été communiqué.

Il semble d’après une information publiée par Andreï Marotchko, le porte-parole de la milice populaire de la RPL, que l’Ukraine a déclaré que plusieurs personnes « refusaient » d’être échangées, une technique déjà utilisée dans le passé par Kiev pour exclure des gens des listes de prisonniers à échanger.

En effet, afin de faire partie de l’échange de prisonniers, les détenus doivent rédiger une déclaration de consentement à l’échange. Il est alors facile pour l’Ukraine de prétendre que telle ou telle personne refuse d’être échangée.

Or rien ne garantit que les personnes concernées refusent réellement et volontairement d’être échangées et qu’elles n’ont pas reçu de pressions des autorités ukrainiennes ou de l’administration pénitentiaire.

Afin d’en avoir le cœur net, les médiatrices des droits de l’homme de la RPD et de la RPL iront les 27 et 28 décembre vérifier personnellement avec un représentant de l’OSCE auprès des personnes qui auraient prétendument refusé d’être échangées.

Ce n’est qu’après cette procédure de vérification que le nombre de personnes échangées et la date de l’échange de prisonniers entre l’Ukraine et les républiques du Donbass seront communiqués.

La RPL a déjà mis en garde l’Ukraine contre la modification unilatérale des listes de personnes à échanger, en menaçant de modifier à son tour la liste des personnes que la république doit rendre à Kiev, si elle ne fait pas marche arrière sur sa tentative de sabotage.

« Si l’Ukraine ne change pas son approche de la création de la liste d’échange, nous nous réservons le droit d’ajuster la liste des personnes détenues en République Populaire de Lougansk, dont la libération intéresse l’Ukraine », a déclaré Olga Kobtseva, la représentante de la RPL au sein du sous-groupe humanitaire à Minsk.

Comme on le voit, au lieu d’appliquer ce qu’elle a signé, l’Ukraine semble toujours décidée à saboter chaque étape de l’application des accords de Minsk, y compris l’échange de prisonniers avec les républiques du Donbass, qui est pourtant mentionné sur le communiqué officiel de la réunion au Format Normandie de début décembre.

Face à ce sabotage manifeste, il est inquiétant de constater qu’après s’être gargarisés que le sommet au Format Normandie du 9 décembre ait eu lieu, la France et l’Allemagne ne dénoncent pas publiquement la violation par l’Ukraine de ses engagements pris lors de cette même réunion.

Si Kiev continue sur cette voie, Zelensky peut oublier la prochaine réunion qui doit avoir lieu dans quatre mois. Car la Russie ne reviendra pas discuter avec l’Ukraine, la France et l’Allemagne si rien n’a avancé. Or deux semaines après le sommet de Paris, ni le cessez-le-feu complet, ni l’échange de prisonniers, ni le reste des points devant mener à la résolution pacifique du conflit dans le Donbass n’ont progressé d’un iota.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider