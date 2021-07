Alors qu’une nouvelle session du groupe de contact trilatéral a commencé aujourd’hui, l’Ukraine, par le comportement odieux de sa délégation, a prouvé que si Kiev dit vouloir des négociations concernant le volet politique des accords de Minsk, elle n’est en réalité prête à le faire qu’avec elle-même.

Le 6 juillet 2021, les nouveaux coordinateurs de l’OSCE au sein des différents sous-groupes du groupe de contact trilatéral, ont pu constater le comportement totalement destructeur de l’Ukraine dans les négociations, en particulier dans le groupe en charge du volet politique des accords de Minsk.

Après des mois de sabotage total des discussions au sein du groupe de travail politique par l’Ukraine, la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) ont dressé un historique du processus de négociation, abordé des points d’organisation et de procédure, et présenté un rapport chiffré du sabotage mené par la délégation ukrainienne à la nouvelle coordinatrice de l’OSCE, Mme Bermann, qui a regretté que les travaux de ce groupe soient au point mort.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que les chiffres donnent une image claire sur l’auteur du sabotage des travaux de ce groupe de contact, puisqu’en 6 ans et 4 mois de travail, 4 ans et 4 mois de travail, soit 70 % des réunions, ont été perturbés par la délégation ukrainienne pour des raisons bidons !

Alors qu’on aurait pu espérer que la délégation ukrainienne se tienne un peu face à la nouvelle coordinatrice de l’OSCE afin de ne pas donner une mauvaise image d’elle-même, il n’en fut malheureusement rien.

Comme l’a souligné la RPD, la réunion d’aujourd’hui n’a pas fait exception à la règle, et dès que les participants ont essayé de passer d’une discussion bilatérale (c’est-à-dire entre chaque partie et la coordinatrice de l’OSCE), à une réunion formelle, la délégation ukrainienne a purement et simplement quitté la vidéo-conférence de manière ostentatoire.

« Aujourd’hui, les négociateurs de Kiev ont à nouveau contrecarré une tentative de passer à une réunion formelle en interrompant leur participation par vidéoconférence, et pendant la poursuite de la réunion, ils ont à nouveau refusé, lors de consultations informelles, de discuter des dispositions de la feuille de route, insistant sur le fait que la réunion informelle avait pour but de discuter de la possibilité de passer à une réunion formelle. Ce faisant, ils se sont écartés de l’accord conclu sous le précédent coordinateur, P. Morel, selon lequel des réunions informelles devaient se tenir sans faire de rapport au groupe de contact afin de discuter plus librement des questions de fond relatives au règlement du conflit.

Cette approche des représentants de Kiev montre qu’un règlement politique reste un sujet tabou pour eux et que la tâche principale de la délégation ukrainienne reste de faire traîner le processus de négociation, de saboter les accords de Minsk et d’empêcher la possibilité d’un dialogue de fond avec Donetsk et Lougansk, » a déclaré Vladislav Moskovski, le porte-parole de la délégation de la RPD au sein du groupe de contact trilatéral.

En plus de refuser de discuter du projet de feuille de route via une réunion informelle sous un prétexte bidon, la délégation ukrainienne a rajouté un mensonge à ses absurdités, en déclarant que la proposition de feuille de route faite par la RPD et la RPL (qui respecte les accords de Minsk) n’existait tout simplement pas, et a insisté pour que l’autre partie se plie à ses conditions et ne prenne pour base de discussion que les projets et propositions de l’Ukraine, qui violent totalement le Paquet de mesures.

En clair, l’Ukraine n’est prête à discuter du volet politique des accords de Minsk qu’avec elle-même, puisqu’elle refuse de prendre en compte les propositions de l’autre partie, et lui impose de se plier sans condition à ses desiderata, qui en prime violent les accords signés. Il faudrait que quelqu’un fournisse à l’Ukraine la définition du mot « négociation », car il semble que le concept échappe totalement aux officiels ukrainiens, qui confondent négociations et monologue.

Malgré le comportement abject de l’Ukraine au sein du groupe de contact politique, et son sabotage total de la mise en œuvre des accords de Minsk, la RPD et la RPL ont décidé de proposer une initiative, montrant ainsi qui cherche réellement à trouver une solution diplomatique au conflit du Donbass.

Pour rappel, cela fait des années, que les officiels ukrainiens parlent dans les médias de faire entrer les États-Unis, voire la Grande-Bretagne, dans le Format Normandie, sans jamais faire aucun pas concret pour mettre en œuvre une telle proposition.

Bien qu’il soit clair qu’un tel ajout ne fera en rien avancer les négociations (bien au contraire), la RPD et la RPL ont soumis à la Russie une idée intéressante : accepter les États-Unis pour une seule réunion des conseillers politiques du Format Normandie, MAIS en échange, des représentants de la RPD et de la RPL seront aussi présents à cette réunion, afin de maintenir une parité.

« Nous ne souhaitons pas et ne voyons pas la possibilité de modifier le Format Normandie sous quelque forme que ce soit, y compris l’inclusion des États-Unis d’Amérique, mais à titre exceptionnel, nous autorisons leur participation unique sur une base de parité avec la RPD-RPL. Non seulement nous le permettons, mais nous avons même présenté une initiative en ce sens qui, contrairement à l’Ukraine, ne se limite pas à des déclarations creuses. Nous pensons que, grâce à ces négociations, nous pourrions fournir aux États-Unis des informations véridiques sur ce qui se passe réellement dans le Donbass, sur l’impasse provoquée par Kiev et sur les difficultés que notre partie rencontre dans les négociations », a déclaré Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD.

Pour la RPD et la RPL, une telle réunion pourrait redonner de l’élan aux négociations et permettre de briser le blocus informationnel imposé par l’Ukraine.

« Nous tenons à souligner que l’option que nous avons proposée, à savoir une seule réunion des conseillers politiques du Format Normandie sans aucune « modernisation », à laquelle participeraient des représentants des États-Unis et des Républiques, pourrait donner une bonne impulsion pour résoudre le conflit et éventuellement trouver de nouvelles solutions à la situation actuelle concernant l’application des accords de Minsk. Nous sommes convaincus que cette approche permettra d’assurer une couverture homogène des événements dans le Donbass et de briser le mur d’informations unilatérales dénaturées venant de l’Ukraine. Compte tenu également de l’influence de la politique des États-Unis sur la gestion de l’État ukrainien, nous pouvons espérer, après une telle réunion, une intensification du processus de règlement pacifique de la situation », a ajouté la ministre.

Si les deux républiques populaires sont prêtes à ce compromis afin de faire avancer la résolution pacifique du conflit dans le Donbass, elles ont néanmoins tenu à tracer des lignes rouges qui ne seront franchies ni par la RPD, ni par la RPL.

« Pour notre part, nous soutenons pleinement toutes les idées et tous les scénarios qui pourraient donner vie aux accords de Minsk et devenir la garantie d’une paix durable et à long terme. Toutefois, nous insistons sur le fait que ces initiatives ne doivent pas aller à l’encontre des accords de Minsk ou les contredire de quelque manière que ce soit », a conclu Natalia Nikonorova.

Je doute personnellement que les États-Unis, ou même l’Ukraine, acceptent une telle proposition, car cela équivaudrait à une reconnaissance de fait de la RPD et de la RPL. Mais leur refus sera une nouvelle preuve que ni Washington, ni Kiev ne veulent d’une résolution pacifique du conflit, contrairement à ce que les officiels disent dans leurs jolies déclarations publiques. La seule méthode que ces deux pays connaissent sont l’ultimatum et le monologue.

Autant dire que le sabotage du groupe de contact politique et de la mise en œuvre des accords de Minsk par l’Ukraine, est parti pour durer encore très longtemps…

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider