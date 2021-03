Alors que la Russie, l’Allemagne et la France préparent une vidéo-conférence, lors de laquelle le conflit du Donbass sera abordé sans l’Ukraine, la Rada vient de voter une résolution décrivant officiellement pour la première fois la guerre du Donbass comme un conflit armé russo-ukrainien, ce qui équivaut à un blocage total (pour ne pas dire un acte de décès officiel) des accords de Minsk par Kiev.

Kiev sabote les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu

En plus de saboter les réunions du groupe de contact trilatéral à coup de sorties théâtrales et d’exigences toutes plus délirantes les unes que les autres, l’Ukraine a décidé de rajouter une couche de sabotage sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, qu’elle a signées l’an passé, en modifiant une nouvelle fois le texte publié officiellement sur le site du ministère ukrainien de la Défense.

Pour rappel, après la signature des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, l’Ukraine avait déjà contrevenu à ses obligations de publier la totalité de l’accord, en publiant d’abord une déclaration vague, puis une version modifiée avec une des mesures supprimées, et deux autres dont l’intitulé avait été modifié.

Mais cette falsification des accords signés l’an passé ne semble pas avoir suffi à l’Ukraine, qui a décidé le 19 mars de supprimer purement et simplement la liste modifiée des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu publiée sur le site du ministère ukrainien de la Défense, pour la republier le 27 mars dans une version encore plus déformée !

La première mesure à savoir l’interdiction « de toute opération offensive ou de reconnaissance, ainsi que l’interdiction de l’utilisation de tout objet volant (avion, hélicoptère, drones) » a été purement et simplement supprimée !

La cinquième mesure concernant la « création et activation d’un mécanisme de coordination pour répondre aux violations du cessez-le-feu avec l’aide du CCCC » a elle-aussi été supprimée (ce qui n’a rien d’étonnant puisque l’Ukraine a totalement saboté cette mesure en refusant de l’appliquer ou de préciser comment elle doit fonctionner).

Résultat la mesure suivante sur la possibilité de répondre aux mesures offensives de l’ennemi devient incompréhensible, puisqu’elle fait référence à l’échec de l’utilisation du mécanisme de coordination, que l’Ukraine a supprimé de son texte…

Cette nouvelle déformation du texte des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu par l’Ukraine a été dénoncée par la ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, qui a appelé Kiev à cesser ces « tentatives inutiles de déformer et de réécrire l’essence et le contenu des accords signés dans le cadre des accords de Minsk et d’accorder plutôt une plus grande attention à leur mise en œuvre directe ».

La Russie, l’Allemagne et la France vont discuter de la situation dans le Donbass sans l’Ukraine

Sur fond de sabotage total et évident par l’Ukraine des négociations et des accords signés, la Russie, l’Allemagne et la France ont décidé d’organiser une vidéo-conférence entre les chefs d’État afin de discuter de plusieurs sujets, dont la détérioration de la situation dans le Donbass.

La Russie a évacué la possibilité de la participation de l’Ukraine à cette réunion en déclarant que le Donbass ne serait pas le seul sujet abordé, et qu’il ne s’agissait pas d’une réunion au Format Normandie.

L’idée que trois des quatre pays du Format Normandie puissent discuter du Donbass sans l’Ukraine a déclenché l’ire de Kiev. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la position de Kiev était que « rien de ce qui concerne l’Ukraine [ne doit être discuté] sans l’Ukraine » et que seul le Format Normandie au complet pouvait permettre une avancée dans les négociations et dans l’établissement d’un cessez-le-feu durable.

Ce qui est du délire pur, vu que c’est à l’armée ukrainienne et son commandement de respecter les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu signées l’an passé, et pas à Moscou, Berlin ou Paris de le faire. Les moyens de faire respecter le cessez-le-feu existent, mais encore faut-il les appliquer ! Vladimir Poutine, Angela Merkel et Emmanuel Macron n’ont pas de temps à perdre à rediscuter de mesures déjà validées et signées, simplement parce que Kiev refuse d’appliquer ce qu’elle signe !

La volonté de Zelensky d’obtenir une nouvelle réunion au Format Normandie, afin de capitaliser médiatiquement dessus pour redorer son image et son taux de popularité qui sombre dans les abysses, est tellement flagrante qu’elle en devient risible.

La Russie est bien consciente de ce que veut Zelensky et est bien décidée à se tenir à sa position qui est qu’aucune nouvelle réunion au Format Normandie n’aura lieu tant que les décisions prises lors de la précédente n’auront pas été mises en œuvre.

De plus, comme l’a souligné le sénateur russe Alekseï Pouchkov, cette éviction de l’Ukraine par les trois autres pays est aussi justifiée par l’attitude destructrice de Kiev dans les négociations.

« Les discussions entre Poutine, Macron et Merkel sans Zelensky sont la bonne décision. Tout d’abord, parce qu’ils ne discuteront pas seulement du Donbass. Tout dans les relations de ces trois-là ne se réduit pas à l’Ukraine, donc Kiev s’indigne en vain. Ensuite, parce que sa participation aux négociations ne donne rien et ne favorise rien : l‘Ukraine joue un rôle extrêmement destructeur en Europe à tous les niveaux, de l’APCE à l’OSCE. Enfin, le Donbass fait l’objet de discussions avec Kiev depuis 2015, mais le problème est toujours là : l’Ukraine sabote les accords de Minsk, et il n’y a pas d’autre base pour résoudre la crise », a écrit le sénateur russe sur sa chaîne Telegram.

Comme l’a souligné Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, l’Ukraine refuse ouvertement de dialoguer avec la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), ce qui rend impossible toute résolution du conflit.

« Maintenant, les Ukrainiens refusent catégoriquement l’idée d’un quelconque dialogue avec eux. Par conséquent, la conclusion de nouveaux accords est a priori impossible, car comment résoudre un conflit si l’une des parties ne veut pas communiquer avec l’autre ? Il est impossible de parler de plans de règlement sans tenir compte de l’opinion des républiques. C’est absolument impossible », a déclaré M. Peskov.

La Rada vote une résolution qualifiant la guerre dans le Donbass de conflit armé entre la Russie et l’Ukraine

Et ce sabotage des négociations par Kiev semble avoir atteint son paroxysme avec le vote aujourd’hui par la Rada d’une résolution dans laquelle la guerre dans le Donbass est qualifiée de conflit armé entre la Russie et l’Ukraine.

Si jusqu’ici l’Ukraine se contentait de qualifier la Russie de « pays agresseur », et de qualifier la guerre dans le Donbass « d’agression de la Russie », cette fois l’intitulé de la résolution va plus loin en parlant de « conflit armé russo-ukrainien ».

Je vous passerai les détails de l’inversion accusatoire typique de Kiev qui consiste à accuser la Russie de ce dont l’Ukraine est coupable (comme l’augmentation actuelle des bombardements dans le Donbass, ou le sabotage des réunions du groupe de contact trilatéral), pour me concentrer sur l’essentiel.

Dans ce document, l’Ukraine insiste pour dire que la Russie est partie au conflit dans le Donbass contrairement à ce que dit Moscou, et qualifie la guerre dans le Donbass de conflit armé russo-ukrainien. Or je le rappelle pour la 1000e fois, il suffit de lire les accords de Minsk pour voir et comprendre que ces propos de Kiev sont du délire.

Les accords de Minsk stipulent clairement que l’Ukraine doit discuter avec les représentants de certains districts des régions de Donetsk et de Lougansk, c’est-à-dire les représentants de la RPD et de la RPL, et à aucun moment il n’est dit que Kiev doit négocier avec Moscou. Or si la Russie était réellement partie au conflit, et celle qui aurait « envahi » le Donbass, c’est ce qu’on devrait lire dans ces accords !

Ces propos sont juste une nouvelle tentative de l’Ukraine de justifier son refus de discuter avec les Républiques Populaires et donc d’appliquer les accords de Minsk.

La suite des points de la résolution relève du même niveau de délire, puisque l’Ukraine exige que la Russie applique le cessez-le-feu et retire ses troupes (ce qu’elle ne peut pas faire, puisque l’armée russe n’est pas dans le Donbass, comme l’a admis récemment un média ukrainien), et rende le contrôle de la frontière à l’Ukraine (ce qui est le dernier point des accords de Minsk qui ne pourra être appliqué que lorsque tous les autres le seront je le rappelle), avant d’exiger de la communauté internationale une condamnation de l’agression imaginaire de Moscou contre Kiev.

Cette résolution votée aujourd’hui par la Rada n’est ni plus ni moins qu’un blocage total des accords de Minsk, pour ne pas dire une sortie officielle de ces derniers par l’Ukraine ! En effet, ces accords stipulent clairement que l’Ukraine doit négocier avec la RPD et la RPL, avec l’aide et la garantie de l’OSCE, de la France, de l’Allemagne et de la Russie. Or, en votant cette résolution qui qualifie la guerre du Donbass de « conflit armé russo-ukrainien », l’Ukraine efface purement et simplement l’autre partie au conflit avec qui elle doit négocier, et transforme un des médiateurs en partie au conflit !

Cette résolution contrevient donc totalement aux accords de Minsk, et signe la mort officielle de ces derniers. En effet, comment l’Ukraine pourrait-elle appliquer les accords de Minsk, si elle efface la partie au conflit avec qui elle doit négocier et s’en invente une nouvelle qui n’est pas présente en tant que telle dans les accords ?

En déclarant officiellement la guerre du Donbass comme étant un conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, Kiev vient de bloquer indéfiniment l’application des accords de Minsk. En clair, l’Ukraine vient de préparer l’acte de décès officiel des accords de Minsk, dont l’électroencéphalogramme était déjà plat depuis bien longtemps. Reste à savoir qui signera l’acte de décès et officialisera ainsi la mort déjà effective des accords de Minsk.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider