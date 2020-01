En plus de continuer à vouloir faire passer sa pseudo-loi de décentralisation pour la mise en œuvre des accords de Minsk, l’Ukraine viole ouvertement ces mêmes accords, en montrant à la télévision comment ses soldats mènent des reconnaissances aériennes sur le front du Donbass, alors que les seuls drones autorisés à voler dans cette zone sont ceux de l’OSCE.

Une violation des accords de Minsk diffusée à la télé ukrainienne

L’Ukraine est tellement sûre que les garants occidentaux des accords de Minsk ne lui diront jamais rien, qu’en plus de violer allègrement le cessez-le-feu dans le Donbass, et de faire des destructions et des victimes parmi les civils et les soldats des milices populaires, Kiev ne se gêne même plus pour étaler ses violations de ces mêmes accords en public à la télévision !

Ainsi, le 13 janvier 2020, la chaîne télévisée ukrainienne « 5 Canal » a publié sur son site et sur sa chaîne YouTube un reportage sur la ligne de front dans le Donbass, montrant fièrement les soldats ukrainiens en train de mener une reconnaissance par drone en direction de la République Populaire de Donetsk (RPD).

« Petit » problème : le point n°7 du mémorandum d’application des accords de Minsk interdit tant à l’Ukraine qu’à la RPD ou la RPL (République Populaire de Lougansk) de mener de telles reconnaissances aériennes ! Les seuls drones autorisés sur la ligne de front et ses environs sont ceux de l’OSCE, chargés de détecter les violations des accords de Minsk.

En plus des violations évidentes du cessez-le-feu dans le Donbass, l’Ukraine viole donc un autre point des accords de Minsk, et en plus elle l’affiche fièrement dans un de ses médias à la vue et au su du monde entier !

Le tout, sans déclencher la moindre protestation, tant de l’OSCE, que de la France ou de l’Allemagne, prouvant, s’il en était besoin, que Vladimir Poutine avait raison lorsqu’il déclarait que si l’Ukraine demandait à manger des bébés au petit-déjeuner, les occidentaux leur en fourniraient en justifiant cette ignominie par le fait qu’ils ont faim et qu’ils ne peuvent rien y faire !

Alors que l’Occident passe son temps à hurler dans tous les médias sur des violations imaginaires des accords de Minsk par la Russie (qui est garante et non signataire de ces accords, comme la France et l’Allemagne, je le rappelle), lorsqu’il y a une preuve flagrante de violation de ces mêmes accords dans le Donbass par Kiev, là c’est silence radio !

De plus, cette violation n’est pas anodine, car une telle reconnaissance n’est pas juste menée pour voir ce que fait l’ennemi, comme le prétend le soldat ukrainien dans le reportage. Le but est clairement de repérer des cibles pour de futurs bombardements, faisant craindre de nouveaux tirs contre le territoire des deux Républiques Populaires, et donc de nouvelles destructions et de nouvelles victimes (un soldat de la RPL est mort durant les dernières 24 h suite à de tels tirs de l’armée ukrainienne).

Ce n’est pas avec de nouveaux bombardements que Zelensky ramènera la paix dans le Donbass, ou fera baisser le nombre de morts au sein de l’armée ukrainienne (comme s’en était plaint Vadim Pristaïko, le ministre ukrainien des Affaires étrangères dans son interview accordée au Bild).

Zelensky et la fausse loi sur la décentralisation

Car il n’y a pas que le volet sécuritaire des accords de Minsk qui n’est pas appliqué par l’Ukraine, le volet politique est encore plus mal en point, avec la pseudo-loi sur la décentralisation poussée par Volodymyr Zelensky, et l’absence de toute concertation avec les représentants du Donbass.

À la mi-décembre 2019, j’avais déjà alerté sur le fait que cette loi ne respectait absolument pas les accords de Minsk, et empêcherait en réalité d’appliquer la décentralisation inscrite dans ces mêmes accords.

Pour rappel, cette loi n’a absolument pas été coordonnée par l’Ukraine avec les représentants du Donbass (RPD et RPL), comme le stipulent les accords de Minsk, ce qui constitue donc une violation de ces mêmes accords !

En plus cette loi ne contient pas un seul mot sur le statut spécial du Donbass (inscrit clairement dans les accords de Minsk), et elle instaure la création de représentants présidentiels, appelés préfets, qui auront le pouvoir de suspendre tout acte juridique adopté par les conseils locaux, c’est-à-dire d’empêcher toute prise de décision locale qui ne conviendrait pas à Kiev ! Autant dire que cela revient non pas à décentraliser le pouvoir, mais au contraire à renforcer la centralisation de ce dernier entre les mains du Président ukrainien.

Or, un mois après le rappel à l’ordre par les deux Républiques du Donbass, Kiev persiste et signe dans sa falsification de l’application des accords de Minsk, Zelensky s’apprêtant à envoyer son projet de loi à la Cour Constitutionnelle ukrainienne.

La ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, a vivement réagi au fait que l’Ukraine s’obstine à vouloir falsifier l’application des accords de Minsk.

« Il convient de noter que le projet de loi sur la « décentralisation » du pays n’a rien de commun avec la notion de décentralisation, qui est énoncée au paragraphe 11 du Paquet de mesures. Permettez-moi de vous rappeler qu’il s’agit d’une décentralisation qui tient compte des particularités du Donbass et qui se fait en coordination avec ses représentants, » a rappelé la ministre.

Or, comme l’a souligné Natalia Nikonorova, « le document présenté par le Président ukrainien ne contient pas un seul mot sur le statut spécial du Donbass, bien que son inscription dans la Constitution soit l’une des conditions fondamentales du règlement politique efficace et à long terme du conflit ».

La ministre a ajouté que « non seulement les autorités ukrainiennes ne vont pas accorder un statut spécial au Donbass, mais elles ont également l’intention de bloquer cette possibilité au niveau de la Constitution ».

Résultat, pour Natalia Nikonorova, « le seul point commun entre l’initiative de Zelensky et les exigences contenues dans les accords de Minsk en matière de réforme constitutionnelle est le mot « décentralisation » lui-même », mais « il ne reste de cette notion qu’un mot vide » qui n’a plus rien à voir ni avec la réalité ni avec l’application du Paquet de mesures.

La ministre a aussi souligné que le fait que ce projet de loi renforçait la centralisation du pouvoir en Ukraine, et n’avait pas été coordonné en interne dans le pays, avait poussé l’association des villes ukrainiennes à dénoncer la nocivité de cette initiative de Zelensky et à appeler le parlement ukrainien à rejeter ce projet de réforme constitutionnelle.

Natalia Nikonorova a été rejointe dans la dénonciation de cette falsification de l’application des accords de Minsk, par son homologue de la RPL, Vladislav Deïnego.

Le ministre des Affaires étrangères de la RPL a ainsi déclaré que « les autorités de Kiev poursuivent leurs tentatives de substituer à la décentralisation réelle de l’Ukraine et au fait d’accorder aux républiques du Donbass un statut spécial complet et permanent » un ersatz qui détruit en réalité l’autonomie locale en Ukraine.

Vladislav Deïnego a ainsi rappelé que la décentralisation prévue par les accords de Minsk n’est pas un concept abstrait et vague, mais une série de réformes constitutionnelles concrètes, dont l’élément clé est d’accorder au Donbass un statut spécial d’autonomie locale, dont les composantes sont clairement définies dans le paragraphe 11 du Paquet de mesures :

1) La loi d’amnistie (l’interdiction inscrite dans la loi de poursuivre ou de sanctionner ceux qui ont participé au conflit) ;

2) La création d’organes autonomes propres, élus lors d’élections extraordinaires, avec impossibilité de mettre fin prématurément aux mandats ;

3) La nomination par les autorités locales des procureurs et des juges ;

4) Le droit à l’auto-détermination linguistique et à la coopération transfrontalière ;

5) La création d’une milice populaire ;

6) Des relations contractuelles avec les organes exécutifs centraux, qui sont obligés de promouvoir le développement économique, social et culturel de la région.

Or le projet de loi de Zelensky ne contient aucun des points mentionnés ci-dessus, et supprime même la notion de districts de la structure du système administratif territorial de l’Ukraine, ce qui bloquerait constitutionnellement toute possibilité d’accorder un statut spécial au Donbass, et donc d’appliquer les accords de Minsk.

Comme on le voit Zelensky n’est pas le président de la paix, bien au contraire. Au lieu d’appliquer les accords de Minsk, il fait tout pour amener l’Ukraine dans un cul-de-sac qui rendra impossible l’application de ces mêmes accords, en empêchant constitutionnellement d’accorder un statut spécial au Donbass.

Et une fois que le cul-de-sac aura été mis en place, il ne restera plus à Zelensky qu’à jouer les Caliméros qui n’arrive pas à appliquer les accords de Minsk, pour justifier d’en sortir, et appliquer le scénario chypriote qui lui permettra (avec quelques autres personnes et sociétés), de profiter de la levée du moratoire sur la vente des terres agricoles et de la légalisation des jeux d’argent, dont le projet de loi vient d’être déposé aujourd’hui à la Rada.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider