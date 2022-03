Après l’achèvement de l’encerclement total de Marioupol (dans le sud du Donbass), et la capture des localités proches comme Chirokino, par la milice populaire de la RPD (République Populaire de Donetsk) et l’armée russe, la bataille pour la libération de la ville peut désormais commencer.

Pourquoi est-ce que je parle de libération ? Eh bien pour rappel, le 11 mai 2014, la population de Marioupol, comme celle de Donetsk, Makeyevka, Gorlovka, ou des autres localités de l’oblast de Donetsk a voté à une écrasante majorité (89 %) pour quitter l’Ukraine, après le coup d’État du Maïdan.

Depuis 2014, la ville est sous le contrôle de l’Ukraine, le pays que les habitants de Marioupol avaient choisi de quitter. Une ville où bataillons néo-nazis et SBU ont installé des prisons secrètes où ils pratiquaient la torture à échelle industrielle (entre autre dans le sous-sol de l’aéroport), le viol des prisonnières, et les exécutions extra-judiciaires, contre quiconque soutenait la RPD, ou la RPL (République Populaire de Lougansk), ou était soupçonné de les soutenir.

Et huit ans plus tard, la milice populaire de la RPD et l’armée russe lancent la bataille qui permettra de libérer Marioupol. La ville est désormais totalement encerclée par les deux armées après la capture de Chirokino et Volnovakha par la milice populaire.

Deux couloirs humanitaires ont été organisés par l’armée russe et la milice populaire de la RPD, pour permettre à la population civile de fuir la ville avant le lancement des combats. Un vers l’est, en direction de la RPD et de la frontière russe, et l’autre vers l’ouest, en direction de Mangouch, qui est sous contrôle de l’armée russe. Les civils avaient jusqu’à aujourd’hui pour partir, mais il semble que les soldats ukrainiens les ont empêché d’emprunter ces corridors.

Chirokino ayant été libérés nous avons voulu nous rendre sur place afin de voir les positions qu’occupaient les forces armées ukrainiennes et les éventuels objets ou informations que les soldats ukrainiens ont pu laisser derrière eux dans leur fuite. Un concert patriotique de la chanteuse russe Ioulia Tchitcherina devait aussi y être organisé pour encourager les soldats partant pour le front.

Mais après la visite du chef de la RPD, Denis Pouchiline, qui a décoré sur place des soldats participants à l’offensive, et au vu du lancement imminent de la bataille visant à libérer Marioupol, nous n’avons pas pu nous y rendre pour des raisons de sécurité. En effet, l’armée ukrainienne va très certainement bombarder ses anciennes positions désormais occupées par la milice populaire de la RPD.

Le concert patriotique a donc été déplacé à Novoazovsk, où nous avons pu voir deux drapeaux du bataillon néo-nazi Secteur Droit, qui ont été oubliés par les soldats ukrainiens lorsqu’ils ont fui leurs positions près de Marioupol.

Voir le reportage sous-titré en français :

La bataille de Marioupol promet d’ailleurs d’être très « sale » aussi bien sur le plan militaire que médiatique. En effet, le ministère russe de la Défense a averti que les combattants du régiment Azov avaient miné les ateliers de l’usine Azovstal à Marioupol, et que les employés continuent d’y travailler en ignorant que les néo-nazis s’apprêtent à faire sauter l’usine avec les ouvriers dedans si les défenses de la ville étaient percées.

Sur le plan de la tactique, la Russie va utiliser les leçons tirées des deux guerres de Tchétchénie pour « nettoyer » Marioupol efficacement, tout en préservant au maximum les civils.

Ailleurs en Ukraine, l’incitation des autorités à fabriquer des cocktails Molotov et à les utiliser contre les colonnes d’équipement militaire russes a des conséquences terribles pour la population civile.

À Kherson, des civils qui préparaient des cocktails Molotov pour les balancer contre les troupes russes, ont fini déchiquetés. Comme le rappelle la personne qui a posté cette vidéo très choquante (ne pas regarder si vous êtes mineur ou si vous n’avez pas le coeur bien accroché), toute personne qui prend les armes n’est dès lors plus un civil mais un combattant et sera éliminé comme tel.

De plus le maniement des cocktails Molotov par des personnes qui ne connaissent rien aux armes provoque aussi des catastrophes. Ainsi, un cocktail Molotov a été jeté sur un lance-roquettes multiples Grad russe, chargé à bloc. Au lieu d’essayer de sauver le véhicule qui a pris feu, les soldats russes l’ont abandonné. Les miliciens ukrainiens se réjouissaient de leur réussite lorsque le feu a atteint l’arrière où se trouvaient les 40 roquettes Grad de 122 mm chargées dans les tubes de lancement ! L’explosion a pulvérisé le quartier, faisant bien plus de pertes parmi les civils et les miliciens ukrainiens que parmi les soldats russes visés par ce cocktail Molotov ! Le débilisme dans sa plus pure splendeur !

Les soldats ukrainiens continuent aussi de se cacher derrière les civils, comme ici, dans une école, qui a bien sûr été bombardée par l’armée russe quand il était devenu clair que c’était devenu un quartier général militaire. Il est évident que seule la moitié de l’information sera publiée par la plupart des médias occidentaux (« une école bombardée par l’armée russe »).

Pour les détails des différents chaudrons, des batailles pour les grandes villes, etc, suivez-nous en direct sur Telegram : https://t.me/donbassinsider.

Christelle Néant

