re@lecoindubonsens— Le bon sens serait d’esssayer de comprendre pourquoi poutine s’est senti oblige d’en arriver là,et pour cela il faut remonter 30 ans en arriere Et peu etre si on avait ecoute ce que demandaient les russes quand a leur securite , surement que l’on ne serait pas arrive a cette tragedie qu’est la guerre( ayant fait la guerre d’algerie je sais un peu de quoi je parle) mais des que l’on dit cela on est selon le principe etablie par les usa et l’otan grands agresseurs de pays souverains « vous etes avec moi ou contre moi,, pros poutines

c’est un peu comme quand on dit concernant l’immigration , reflechissez, pourquoi ces personnes en sont arrivees a risquer leur vie , afin d’essayer, ailleurs, d’avoir une vie meilleure et là tout de suite on est qualifie »d’islamogauchistes«

Et je repete » que ceux qui ce sont tus et meme ont parfois approuves, ( et il est facile de remonter et leurs articles et leurs posts) lorsques les « usa » agressaient des pays souverains comme la grenade ,le panama , la libye, l’irak , qui ce sont tus lorsque ces memes « usa » perpetraient un crime contre l’humanite que fut l’embargo sur l’irak, qui ce sont tus quand l’otan bombardait la serbie( quel pays de l’otan la serbie menaçait t’il) tous les jours pendant 78 jours, qui se taisent quand israel bombarde quand et comme il veut la syrie et j’en passe, qu’ils se taisent au moins a present