La Russie, via son ministre de la défense, Sergueï Choïgou, et la RPD (République Populaire de Donetsk), via le porte-parole de la milice populaire, Édouard Bassourine, ont fait part de leurs inquiétudes sur une possible provocation à l’arme chimique de la part de l’Ukraine dans le Donbass, avec l’aide des États-Unis.

Le 21 décembre 2021, lors d’une réunion étendue du ministère de la Défense à laquelle participait le Président russe, Vladimir Poutine, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que des mercenaires américains stationnés dans la région de Donetsk sous contrôle de l’Ukraine, préparaient une provocation à l’arme chimique.

« Des citernes avec des produits chimiques non précisés ont été livrées aux villes d’Avdeyevka et de Krasny Liman pour mener des provocations », a-t-il déclaré.

Sergueï Choïgou a ajouté qu’environ 120 mercenaires américains qui forment les forces spéciales ukrainiennes sont arrivés dans le Donbass, entre autre à Avdeyevka.

« La présence de plus de 120 employés de sociétés de mercenaires américaines dans les localités d’Avdeyevka et de Priazovskoye de la région de Donetsk a été établie avec certitude. Ils installent des positions de tir dans des immeubles résidentiels et des infrastructures socialement importantes, et entraînent les forces d’opérations spéciales et les groupes armés radicaux ukrainiens à des opérations de combat actives », a-t-il déclaré.

Le détail des produits potentiellement contenus dans ces citernes a été apporté par le porte-parole de la milice populaire de la RPD, Édouard Bassourine.

« Tout le monde sait que les États-Unis d’Amérique ont envoyé divers types d’armes en Ukraine. En octobre, un antidote a été livré avec l’un des envois… Il existe un type d’arme chimique – la toxine botulique, elle provoque le botulisme, mais plus simplement la paralysie. En novembre, le produit chimique lui-même a été livré dans des conteneurs métalliques de 40 mm, utilisables par exemple dans des lance-grenades. Ou depuis des drones, le poids est assez léger pour être largué depuis des drones. Les armes chimiques ont été fournies par les États-Unis », a déclaré Bassourine à la chaîne TV Rossia 1.

Il a ajouté que, selon ses informations, un autre conteneur a été livré à Marioupol au même moment.

« Le poids du conteneur était de 300 kg, il contenait un agent de guerre chimique – la benzoxazépine, qui est utilisé sous forme d’aérosol », a déclaré Bassourine.

« Tout cela a été amené dans la région de Kharkov, il y a des dépôts d’artillerie près de Slaviansk et cela peut être amené sur la ligne de contact très rapidement. Il s’agit des produits chimiques dont nous avons connaissance », a ajouté M. Bassourine.

Il a également déclaré que des mercenaires américains sont présents sur la ligne de contact dans le Donbass, et qu’ils « préparent les postes de tir, ils sont subordonnés à certaines personnes, ils ne sont pas soumis au commandement général des forces armées ukrainiennes – ces « oies sauvages » sont là pour faire des provocations et tuer des gens ».

Pour bien comprendre le choix des localités vers lesquelles ces citernes de produits chimiques ont été envoyées, il faut se rappeler que Krasny Liman est le seul grand nœud ferroviaire du Donbass, doté de capacité de triage, qui soit encore sous contrôle ukrainien. Une provocation à l’arme chimique dans cette localité ferait immanquablement des pertes à la fois civiles et militaires.

De plus, il y a dans les forêts près de la ville des mines d’uranium inexploitées, qui n’ont aucune valeur industrielle, mais qui peuvent être utilisées pour augmenter la portée sensationnelle de la provocation. Enfin, Krasny Liman est situé non loin de la rivière Donets, et du canal Severski Donets-Donbass, qui alimente la RPD en eau !

Or, pendant plusieurs semaines, la RPD a reçu de ce canal de l’eau impropre à la consommation, ce qui fait craindre une tentative d’empoisonnement de l’eau par l’Ukraine.

« Nous savons déjà que des produits chimiques sont déversés dans la rivière Severski Donets. Ensuite, tout va vers notre territoire via l’eau venant d’Ukraine. Nous n’avons pas d’autre source d’eau. Et nous avons eu une situation problématique avec l’eau pendant plusieurs semaines, avec une odeur de produits chimiques, il y avait des impuretés d’ammonium et quelques autres substances. Je n’exclus pas que l’Ukraine essaie d’empoisonner l’eau. On peut s’attendre à tout de la part de cette organisation terroriste », a déclaré Vladislav Berditchevski, député du Conseil Populaire de la RPD.

Si ce scénario ne semble pas improbable, c’est parce que des documents publiés en 2020 avaient révélé que l’Ukraine voulait mener une provocation à l’arme chimique dans le Donbass en 2014. Ce plan ignoble avait échoué grâce au mauvais état de l’armée ukrainienne et de son armement.

Sans surprise, les États-Unis ont nié qu’une provocation à l’arme chimique était en train d’être préparée par l’Ukraine dans le Donbass avec leur aide, d’une manière extrêmement succincte.

« Ces déclarations du ministre Choïgou sont totalement fausses », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Avec une dénégation aussi courte on reste quelque peu sur sa faim.

Surtout que plusieurs faits troublants semblent indiquer qu’il y a bien quelque chose qui se prépare concernant le Donbass, tant en Ukraine qu’aux États-Unis. En effet, sur le site du département d’État américain, la fiche concernant les recommandations pour les voyages en Ukraine a été mise à jour le 20 décembre 2021.

Si la fiche était déjà classée en niveau 4 (rouge – ne pas y voyager) depuis le 25 octobre 2021, l’ajout de menaces croissantes de la part de la Russie pour justifier un tel niveau s’est fait le 20 décembre 2021 (avant cela le niveau 4 était justifié par le COVID-19, les crimes, et les manifestations dans le pays). Cela semble indiquer que les États-Unis sont au courant qu’un casus belli, qui entraînera une réponse militaire de la Russie, se prépare.

Autre fait troublant, alors que les grands médias internationaux ne font plus de demande d’accréditation en RPD depuis un bon moment, la République a reçu rien que pour le mois de décembre, cinq demandes d’accréditations de médias américains (NBC News et Associated Press), britanniques (Sky News et le Financial Times), et canadiens (CBC Radio-Canada). Or si une provocation à l’arme chimique devait avoir lieu dans le Donbass, il est clair que les grands médias des pays de l’OTAN doivent se trouver sur place pour rapporter ce « crime de guerre ». Sans couverture médiatique appropriée, la provocation tombe à l’eau.

Enfin, lors de la dernière réunion du groupe de contact trilatéral qui s’est tenue cette semaine, la délégation ukrainienne a tenu des propos des plus « étranges » concernant le fait que l’Ukraine aurait bientôt plus de prisonniers de guerre à échanger.

En effet, alors que Kiev refuse toujours de procéder à l’apurement judiciaire des prisonniers échangés, comme le prévoit pourtant le Paquet de mesures de Minsk, le représentant ukrainien au sein du groupe de contact en charge des questions humanitaires a déclaré qu’il était nécessaire de se mettre d’accord sur un mécanisme d’échange convenant à l’Ukraine car « il y aura bientôt plus de prisonniers » dans le pays !

Une telle déclaration implique que l’Ukraine va se lancer dans une opération militaire. Car sans cela on voit mal comment elle va pouvoir augmenter le nombre de ses prisonniers de manière assez significative pour justifier d’imposer ses conditions en matière de procédure d’échange.

Il reste à espérer que la dénonciation à l’avance de cette provocation à l’arme chimique permettra d’empêcher sa mise en œuvre, et son utilisation médiatique pour justifier une attaque du Donbass par l’Ukraine.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider