Le 15 septembre 2021, les chefs de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik, ont signé via vidéo-conférence un accord sur la création d’une zone douanière commune et le développement de l’intégration économique des deux républiques du Donbass.

La signature de cet accord sur la création d’une zone douanière commune fait suite au sommet inter-étatique qui a eu lieu entre la RPD et la RPL le 6 septembre 2021. Lors de ce dernier, les deux républiques ont décidé d’intégrer leurs deux économies afin de pouvoir améliorer les conditions socio-économiques tant en RPD qu’en RPL.

Les principaux objectifs de ce projet d’intégration économique entre la RPD et la RPL sont :

– D’arriver à un salaire moyen de 35 000 roubles (avec un salaire moyen des fonctionnaires à 29 000 roubles), et à une retraite moyenne de 13 500 roubles. Ces niveaux équivalent à ceux de la région de Rostov.

– D’augmenter la production domestique de 75 %.

– De créer 70 000 nouveaux emplois dans les deux républiques.

– De restaurer 240 infrastructures et environ 1 000 immeubles endommagés par les bombardements de l’armée ukrainienne, et remettre en état un nombre important de routes principales.

Lors de la déclaration commune faite à l’issue de ce sommet inter-étatique, il avait été annoncé que la signature de l’accord sur la création d’une zone douanière commune et le développement de l’intégration économique entre la RPD et la RPL aurait lieu le 15 septembre 2021, ce qui a été fait comme prévu.

« Sur la base de la déclaration adoptée conjointement avec la République Populaire de Lougansk, nous signons aujourd’hui un accord interétatique sur la création d’une zone douanière commune et le développement de l’intégration économique. Il définit notre ligne d’action commune visant à renforcer une coopération mutuellement bénéfique et égale. Ce document est le résultat de nos longs efforts axés sur la synchronisation de la législation et ouvre les perspectives de développement durable des économies des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk », a déclaré Denis Pouchiline.

« Il est dans l’intérêt des deux pays de renforcer les relations bilatérales. Nous avons des tâches communes, et nous les résoudrons ensemble : il s’agit d’une modernisation complète de l’industrie, de la croissance de l’activité commerciale, d’un commerce équilibré, et d’une concurrence loyale », a ajouté le Chef de la RPD.

S’adressant au Chef de la RPD, Léonid Passetchnik a déclaré que cet événement est une étape importante pour les deux républiques.

« Bien sûr, après la signature de l’accord, nous devrons effectuer un travail très difficile et long pour unifier et synchroniser nos législations. Lors de ces décisions, nous devrons tenir compte des intérêts de nos industriels, et des représentants des petites, moyennes et grandes entreprises », a déclaré le Chef de la RPL.

Léonid Passetchnik a également déclaré que l’intégration des économies des deux républiques permettra d’atteindre l’objectif principal – le bien-être et l’amélioration de la qualité de vie des résidents de la RPD et de la RPL.

« Nous avons un travail difficile à accomplir. Notre peuple l’attend. Nous devons unir les économies des républiques pour atteindre notre objectif principal – le bien-être des résidents des républiques », a souligné le Chef de la RPL.

La signature ayant été faite via vidéo-conférence, les documents seront échangés entre les deux républiques par leurs ministères des Affaires étrangères.

Cet accord de zone douanière commune et de développement de l’intégration économique entre la RPD et la RPL est une première étape vers un espace économique commun et une intégration croissante des deux républiques du Donbass sur différents plans.

Christelle Néant

