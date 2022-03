@Taverne

Pour moi Christelle est réellement un « simple témoin ».

Je ne crois pas un instant qu’elle écrive pour nous tromper sur la situation réelle. Elle peut évidemment se tromper, être trompée par des « faux témoins » ou en relayant des « fausses informations », mais pas plus que nous tous. Et plutôt moins, quand je vois ce qu’on raconte ici.

Elle ne nous ment pas, et c’est déjà énorme. Ses témoins sont des gens ordinaires, jamais des journalistes, et elle a le choix entre les mineurs, les infirmières ou les médecins d’urgence, les simples soldats.

Et les témoignages concordent avec ceux des victimes (rappelez-vous les récits de Yevdokia « littlehirosima ») et ceux de Castell ou de Brayard. Et pourtant ces gens ne s’entendent pas entr’eux...

Elle nous traduit les textes officiels, que nous prenons pour ce qu’ils sont, afin que nous sachions aussi ce qui se passe, en dehors des interprétations tendancieuses de nos journalopes de salon.

Que lui manquerait t’il d’après vous pour être un « simple témoin » ?

Qu’elle prenne à son compte la propagande délirante de l’Occident juste pour vous plaire ?

Non. Je commence à bien vous connaître. C’est un peu facile de se placer dans la position d’un juge soi-disant impartial et de rejeter tous les témoignages comme douteux. La neutralité entre la chèvre et le chou. Le chou a certainement des torts, comme celui d’être appétissant pour la chèvre. Ce n’est que de l’hypocrisie.

Christelle est sur place, elle, et prend des risques. Sa tête est mise à prix en Ukraine, et pour son engagement de journaliste au Donbass son retour en France lui est interdit. Elle fait un travail formidable. Et vous, vous ne pensez qu’à la salir.