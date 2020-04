Les négociations du groupe de contact en charge des questions de sécurité qui ont eu lieu lundi 20 avril 2020 sur les questions de la localisation des trois nouvelles zones pilotes de retrait des troupes et des mesures additionnelles du contrôle du cessez-le-feu, se sont soldées par un échec, alors que l’armée ukrainienne intensifiait ses bombardements dans le Donbass.

Nouvel échec des négociations au sein des groupes de contact

Lundi 20 avril 2020 avait lieu une nouvelle réunion des groupes de contact au format vidéo-conférence. Les trois décisions majeures sur lesquelles le groupe de contact en charge des questions de sécurité devait travailler étaient :

1) Un accord sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu afin de garantir une trêve indéfinie,

2) L’harmonisation du texte devant compléter la décision-cadre concernant le retrait des troupes et des équipements,

3) Un accord sur la localisation de trois nouvelles zones pilotes de désengagement des troupes (comme prévu par le communiqué commun publié à l’issue de la dernière réunion au Format Normandie).

Malheureusement après quatre heures de négociations, le résultat est un échec total. Alors que le communiqué du dernier sommet de Paris prévoyait un retrait des troupes et des équipements militaires dans trois nouvelles zones pilotes avant la fin mars 2020 (sic), la réunion du 20 avril a vu un nouvel échec concernant l’accord sur la localisation de ces trois nouvelles zones pilotes de désengagement.

« Nous avons proposé quatre zones – deux pour la RPD[République Populaire de Donetsk] et deux pour la RPL [République Populaire de Lougansk]. Mais la position de la partie ukrainienne démontre qu’elle n’a pas l’intention de se mettre d’accord sur aucune des zones proposées, car aucune d’entre elles n’a été proposée par Kiev. Cela entrave non seulement le processus de négociation en général, mais aussi l’accord sur les nouvelles zones de désengagement des troupes et des équipements », a déclaré le représentant de la RPD au sein du sous-groupe de contact en charge des questions de sécurité, Alexei Nikonorov.

L’harmonisation du texte devant compléter la décision-cadre concernant le retrait des troupes (afin d’améliorer le processus) et l’accord sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu n’ont malheureusement pas avancé non plus.

L’armée ukrainienne intensifie ses bombardements et endommage sept habitations

Ce nouvel échec des négociations des groupes de contact a eu lieu alors que l’armée ukrainienne intensifiait ses bombardements dans le Donbass. Du 20 au 21 avril 2020, l’armée ukrainienne a ainsi tiré presque trois fois plus de munitions contre la RPD que durant les 24 h précédentes, avec 147 munitions tirées (dont 22 obus de mortier de 120 mm et 82 mm) lors de 12 violations du cessez-le-feu.

Ces tirs ont endommagé sept habitations dans le village de Staromikhaïlovka. Un village sur lequel l’armée ukrainienne s’acharne, puisque trois nouvelles habitations y ont été endommagées ce soir lorsque les soldats ukrainiens ont tiré à 20 h à coup de véhicule de combat d’infanterie sur les zones résidentielles.

Les pièces d’infrastructure vitales ne sont pas en reste. En effet aujourd’hui 21 avril 2020 à 17 h 10, l’armée ukrainienne a tiré sur la zone de la station de pompage de Vassilievka à coup de lance-roquettes antichars, de lance-grenades automatique et de mitrailleuse lourde. Leur vie étant menacée par ces tirs, les employés de la station ont dû se réfugier dans les abris.

Depuis ce matin l’armée ukrainienne en est déjà à 13 violations du cessez-le-feu contre la RPD à l’heure où j’écris ces lignes, faisant craindre un bilan encore pire d’ici demain matin.

Tant l’échec à répétition des négociations que ces bombardements récurrents de l’armée ukrainienne contre les zones résidentielles de la RPD montrent clairement que l’Ukraine n’a aucune intention d’appliquer les accords de Minsk, ni même le premier point de ces derniers (le cessez-le-feu). Zelensky s’est avéré être un Porochenko bis, et ses promesses électorales de ramener la paix dans le Donbass n’étaient bel et bien que de la poudre de perlimpinpin.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider