Malgré la relative protection offerte à la RPD et à la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) par le blocus total mené par l’Ukraine, et les mesures de prévention prises rapidement dès l’apparition de cas de COVID-19 de l’autre côté de la ligne de front, les républiques ont annoncé les 30 et 31 mars leurs premiers cas officiels de coronavirus.

Le premier cas de coronavirus dans le Donbass annoncé en RPL

Quatre semaines après l’apparition du premier cas de coronavirus en Ukraine, la RPL a annoncé le 30 mars 2020 la détection du premier cas de COVID-19 sur le territoire de la république. La personne est traitée à l’hôpital, et tous ses proches ont été testés. Pour l’instant tous sont négatifs. L’annonce du premier cas officiel a pris du temps, la République faisant passer un premier test rapide, avant de confirmer par un deuxième test plus récent et plus efficace.

En plus de ce cas confirmé, 270 personnes sont toujours en observation à l’hôpital en attendant les résultats de leurs tests.

Quelques jours avant l’annonce du premier cas officiel de coronavirus en RPL, les autorités de la république ont annoncé de nouvelles mesures visant à endiguer la propagation de l’épidémie, comme le transfert de toutes les écoles, universités et autres institutions scolaires en mode enseignement à distance, la fermeture des cafés, cantines et restaurants sauf pour les plats à emporter, et l’interdiction d’emmener des enfants à des événements publics.

La RPL a aussi transmis des recommandations à la population pour réduire la vitesse de propagation du coronavirus, comme le fait de ne pas se rendre dans des endroits où il y a du monde sans une bonne raison, de respecter les règles d’hygiène, et pour les personnes âgées de sortir le moins possible de chez elles.

Afin d’aider les personnes âgées et les personnes fragiles confinées chez elles, plus de 150 volontaires du mouvement « Paix pour la région de Lougansk » se sont proposés, et ont suivi un cours fourni par un infectiologue de l’université de Lougansk pour apprendre les mesures de prévention contre le coronavirus, afin d’éviter de risquer de le transmettre aux personnes qu’ils vont aider. Ces volontaires iront acheter l’eau, la nourriture et les médicaments pour les personnes confinées, afin d’éviter qu’elles ne sortent de chez elles.

Deux cas de coronavirus annoncés en RPD juste après la RPL

Le lendemain de l’annonce par la RPL de son premier cas de coronavirus COVID-19, la RPD annonçait elle aussi avoir diagnostiqué une première personne atteinte. Comme en RPL, il s’agit d’une personne revenue d’un foyer d’infection. Ses proches ont tous été hospitalisés par précaution et sont en observation.

C’est son fils de deux ans, qui revenait avec elle de Moscou qui a été diagnostiqué positif au coronavirus hier, devant le deuxième cas détecté sur le territoire de la RPD. Les deux sont hospitalisés dans deux chambres séparées dans un département d’infectiologie, et sous traitement. La mère a une forme moyennement grave du COVID-19, et son fils est pour l’instant asymptomatique.

Pour l’instant en RPD, 9 410 personnes sont en quarantaine à la maison, dont 8 178 sont des personnes qui sont revenues de l’étranger, et 126 personnes sont à l’hôpital sous supervision médicale.

Devant l’évolution de la propagation du coronavirus, la RPD a fermé aujourd’hui trois des quatre points de passage de la frontière avec la RPL, ne laissant que celui de Debaltsevo ouvert, et des mesures de désinfection des véhicules venant de Russie et de RPL ont été instaurées à la frontière.

Le ministère de la Santé a ajouté aux mesures de prévention déjà existantes des recommandations pour les entreprises, comme des mesures supplémentaires de désinfection des locaux, le fait de ne pas autoriser un employé présentant des symptômes de maladie respiratoire à venir travailler, de pousser les employés à ne pas voyager à l’étranger, et de favoriser le télétravail autant que faire se peut.

Denis Pouchiline, le chef de la RPD, a signé aujourd’hui un décret durcissant les conditions du régime d’alerte. Désormais les personnes venant de RPL et de Russie, mais aussi les personnes qui vivent avec elles doivent observer le régime de quarantaine à la maison de 14 jours, et appeler pour qu’un médecin passe les voir si des symptômes respiratoires apparaissent.

Jusqu’au 17 avril 2020, les citoyens de RPD de plus de 65 ans doivent rester chez eux, sauf pour ceux dont la présence sur le lieu de travail est essentielle. Les citoyens confinés seront contactés rapidement et une assistance sociale leur sera fournie.

Les activités de divertissement, culturelles et sportives sont désormais interdites, y compris dans les parcs et centres commerciaux, et les restaurants doivent fermer à 18 h, sauf pour les repas à emporter. Il est recommandé aux citoyens de ne pas se rendre à l’église, à la synagogue ou la mosquée pendant cette période, et de respecter une distance d’un mètre dans les lieux publics.

La Poste du Donbass, la Banque Centrale de la RPD, et les supermarchés d’État exigent que les visiteurs soient munis de masques de protection pour pouvoir entrer dans les bureaux de poste et de banque, ainsi que dans les supermarchés, et de respecter 1,5 à 2 m de distance entre les gens. Les employés sont tous équipés de masques de protection.

Les chauffeurs de taxi doivent aussi porter des masques et faire désinfecter leur voiture deux fois par jour.

Les informations sur le temps de survie du virus sur différents matériaux, les symptômes, la distance physique à appliquer, le lavage des mains et les recommandations sur le port du masque sont diffusées de manière régulière via différents médias et sur les réseaux sociaux.

Les gens sont conscients des risques, sans panique. Il n’y a pas de pénurie de nourriture ni de papier toilette et la population se plie à ces nouvelles règles sans trop de difficulté. Il faut dire qu’après six ans à vivre en état de loi martiale du fait de la guerre, la population de la RPD et de la RPL a l’habitude de ce type de contraintes.

La RPD et la RPL travaillent avec la Russie et l’OMS pour endiguer le coronavirus

Afin d’endiguer au mieux la propagation du coronavirus, la RPD et la RPL ont établi une coopération avec la Russie, qui a envoyé des tests de dépistage aux deux républiques. La RPD a aussi indiqué utiliser la même méthodologie de traitement et les mêmes médicaments contre le coronavirus que la Russie, dont elle reçoit les informations scientifiques les plus récentes sur la question.

Le ministère de la Santé russe a inclus plusieurs interférons, mais aussi le couple hydroxycholoroquine + azithromycine dans la liste des médicaments recommandés pour traiter le coronavirus. Une autre combinaison basée sur la méfloquine (un autre anti-paludéen) plus un antibiotique est aussi proposée comme traitement en Russie.

Un accord a aussi été conclu entre la RPD et l’OMS pour prévenir la propagation du coronavirus, via la fourniture d’équipement de protection, à savoir des masques, gants, lunettes, blouses et combinaisons de protection.

En Ukraine il y a actuellement 804 cas de coronavirus, dont 20 morts, et le pays est en état d’urgence. En Russie, il y a 3 548 cas de coronavirus, dont 30 morts, et Vladimir Poutine a annoncé aujourd’hui la prolongation du confinement jusqu’à la fin du mois d’avril.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider