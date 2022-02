Alors que la situation dégénère totalement dans le Donbass et à la frontière avec la Russie, en 48 h, les bombardements de l’armée ukrainienne ont fait trois morts et trois blessés parmi les civils de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk), et ont aussi endommagé de nombreuses habitations, deux écoles, et l’alimentation électrique de la station d’épuration de Donetsk. Cette situation a provoqué la convocation en urgence du Conseil de Sécurité de la fédération de Russie pour discuter de la reconnaissance de la RPD et de la RPL.

Du 19 au 21 février 2022, la situation a continué de s’aggraver dans les deux républiques du Donbass, ainsi qu’à la frontière avec la Russie.

Voir l’évolution du nombre de violations, de munitions et de munitions de gros calibre, tirées par l’armée ukrainienne contre le territoire de la RPD durant les derniers jours :

Le 19 février 2022, un véhicule piégé a été découvert en RPL sous un pont sur lequel passe la route qu’empruntent les autobus qui évacuent les femmes, les enfants et les personnes âgées vers la Russie. La voiture contenait plus de 200 kg d’équivalent de TNT, et a pu être désamorcé.

Le 20 février 2022 au matin, l’armée ukrainienne a tenté de percer les lignes de défense de la milice populaire de la RPL, près du village de Pionerskoye, après avoir traversé la rivière Severski Donets. La milice populaire a empêché cette percée, en tirant sur les troupes ukrainiennes. Ces dernières ont bombardé le village de Pionerskoye, détruisant cinq habitations dont une qui a pris feu, tuant les deux pauvres civils qui dormaient encore à l’intérieur.

Ce jour-là les tirs de réponse de la RPD et de la RPL auraient fait deux morts et cinq blessés parmi les soldats ukrainiens, d’après des données confirmées par le quartier général ukrainien. Le lendemain, les tirs des deux républiques auraient fait un blessé parmi les soldats ukrainiens.

Sur fond d’augmentation de plus en plus marquée des bombardements de l’armée ukrainienne contre les deux républiques du Donbass, l’évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées vers la Russie se poursuit, par la route, mais aussi par le rail. La mobilisation générale a aussi été décrétée tant en RPD qu’en RPL, et les volontaires (hommes et femmes) affluent vers les bureaux d’enregistrement militaire afin de rejoindre les rangs de la milice populaire.

Pendant ce temps, en RPD, un agent ukrainien, impliqué dans l’explosion de la voiture du colonel Sinenkov a été arrêté et est passé aux aveux.

Il s’agit d’un ancien membre des douanes de la RPD, qui travaille pour les services secrets ukrainiens depuis plusieurs années, les aidant à faire entrer des véhicules contenant des armes et des explosifs dans la République.

Le MGB de la RPD a aussi diffusé la vidéo de l’arrestation d’un groupe de sabotage ukrainien présent sur le territoire de la République. Le groupe d’agents ukrainiens a opposé une résistance, provoquant un échange de tir en pleine rue à Donetsk. Deux agents du MGB ont été blessés.

Mais le territoire des deux républiques n’a pas été le seul à être bombardé par l’armé ukrainienne. L’armée ukrainienne a en effet tiré à plusieurs reprises sur le territoire de la fédération de Russie.

Le 19 février 2022, l’armée ukrainienne a ainsi tiré à deux reprises sur le territoire russe situé à proximité, non loin de Stanitsa Louganskaya, et de la ligne de front de la RPL, à coup de lance-roquettes multiple Grad (122 mm).

Un de ces roquettes est tombée sur une ferme à la périphérie du village de Mitiakinskaya, comme on peut le voir sur ces photos, heureusement sans faire de victimes :

La deuxième, est tombé sur une annexe située dans le village de Manotski, toujours dans le même district.

Suite à cela, le 20 février 2022, la Russie a émis un avis de fermeture d’une grande partie de l’espace aérien au-dessus de la mer d’Azov du 21 au 26 février 2022, pour mener des exercices navals dans cette zone.

Puis le 20 février en fin d’après-midi, l’armée ukrainienne a bombardé le village de Troudovski, en périphérie de Donetsk, endommageant deux habitations, mais sans faire de victimes parmi les civils (voir reportage vidéo ci-dessous).

Malheureusement il n’en fut-pas de même le 21 février vers 3 h 40 du matin, lorsque les bombardements de l’armée ukrainienne ont repris sur ce secteur, endommageant une école, et tuant un civil, un mineur qui attendait le bus pour se rendre au travail.

Voir le reportage filmé sur place, sous-titré en français :

Dans le sud de la RPD, à Kominternovo, un soldat de la milice populaire a été tué, et trois autres blessés, dont un grièvement, par les tirs de l’armée ukrainienne.

Dans le même temps, la Russie a annoncé que l’armée ukrainienne avait bombardé un point de passage de la frontière russe, détruisant totalement un bâtiment. Les autorités ukrainiennes ont nié avoir mené ce bombardement.

Puis il a été révélé que deux groupes de sabotage-reconnaissance ukrainiens avaient été éliminés alors qu’ils tentaient de franchir la frontière russe.

Un premier a été éliminé à la frontière avec l’oblast de Lougansk, près de Mitiakinski, par l’armée russe en coopération avec le FSB. Deux véhicules de combat d’infanterie ont été détruits, et cinq soldats ukrainiens ont été tués.

Le deuxième groupe a été éliminé par les forces du ministère de l’Intérieur de la RPD, alors qu’il avait réussi à franchir la ligne de front et s’approchait de la frontière russe, dans le sud de la République, près du village de Kuznetsy.

Un saboteur ukrainien a trouvé la mort dans l’explosion de l’engin qu’il était en train d’installer près de la gare de Donetsk, pour y commettre un attentat terroriste, alors que l’évacuation des civils bat son plein. Des photos de la scène de l’explosion sont disponibles sur le site de l’agence DAN. Et un autre, est mort alors qu’il tentait de faire la même chose en RPL (photos choquantes de la scène disponibles sur Telegram).

Dans l’après-midi, les bombardements de l’armée ukrainienne se sont poursuivis, endommageant l’alimentation électrique de la station d’épuration de Donetsk, et provoquant son arrêt. Résultat plus de 20 000 personnes se retrouvent sans eau courante.

Deux mines de charbon se sont aussi retrouvées privée d’électricité et donc de ventilation, obligeant les 274 mineurs (266 dans la première mine et huit dans la deuxième) qui se trouvaient sous terre à remonter d’urgence à la surface. Et l’hôpital n°14 situé dans le district de Petrovski à Donetsk s’est lui aussi retrouvé privé de courant suite à un bombardement de l’armée ukrainienne.

Les zones résidentielles de la république continuent aussi d’être bombardées. Ainsi à Gorlovka, une maison a été endommagée dans le village de la mine 6/7 et un immeuble a été endommagé à Gorlovka même.

Et à Dokoutchayevsk, l’usine de dolomie a elle aussi été endommagée par un bombardement de l’armée ukrainienne.

En RPL, c’est la station électrique de Chtchastye qui a dû être stoppée suite à des bombardements de l’armée ukrainienne. Quatre maisons ont aussi été endommagées par les bombardements des soldats ukrainiens contre Krasny Yar et Kniaz Igor.

Face à cette escalade incontrôlable de la situation, Vladimir Poutine a réuni en urgence le Conseil de Sécurité de la fédération de Russie pour discuter de la possibilité de reconnaître la RPD et la RPL. Une demande qui a été officiellement formulée par les chefs de la RPD et de la RPL aujourd’hui même. Tous les membres du Conseil de Sécurité se sont prononcés de manière unanime pour la reconnaissance des deux républiques, et Vladimir Poutine a promis de prendre une décision aujourd’hui. Il reste à voir quels seront les contours de cette reconnaissance qui ne fait désormais plus guère de doute.

Christelle Néant

