Alors que les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) ont mis leurs milices populaires en état d’alerte maximum suite à l’augmentation des bombardements de l’armée ukrainienne contre les civils du Donbass, Zelensky a déclaré que son armée ne tirait qu’en réponse aux tirs des soldats des deux républiques et pas sur les civils, dans une opération de déni de réalité hallucinante.

RPD et RPL mettent leurs milices populaires en état d’alerte maximum

Hier 20 mai 2020, la RPD et la RPL ont annoncé avoir placé leurs milices populaires respectives en état d’alerte maximum pour faire face à une éventuelle tentative d’attaque de la part de l’armée ukrainienne.

Des craintes justifiées par l’augmentation des bombardements des zones résidentielles des deux républiques par l’armée ukrainienne depuis le début de l’année 2020, et surtout depuis le début du mois de mai. Des bombardements qui ont déjà fait de nombreuses victimes parmi les civils, et de non moins nombreuses destructions d’habitations.

Le 19 mai, une civile (une femme de 59 ans) a d’ailleurs été blessée à Elenovka par des tirs de l’armée ukrainienne, portant le bilan à un mort et 11 blessés parmi les civils de la RPD depuis le début du mois de mai seulement ! Soit deux victimes tous les trois jours !

C’est à ce titre que le chef de la RPD, Denis Pouchiline, a placé la milice populaire en état d’alerte maximum hier.

« Depuis le 1er mai, la situation sur la ligne de contact s’est fortement dégradée. Les forces armées ukrainiennes utilisent activement des armes interdites par les accords de Minsk, y compris de l’artillerie de gros calibre, et le cessez-le-feu a été violé plus de 250 fois », a-t-il déclaré.

« En seulement 19 jours du mois de mai, une femme est morte et 11 personnes ont été blessées à des degrés divers de gravité. Les rapports de la MSS de l’OSCE confirment que toutes les victimes civiles sont des résidents des républiques, » a ajouté le chef de l’État.

Denis Pouchiline a rappelé que l’Ukraine refuse de signer les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, encourageant ainsi de fait ses soldats à continuer de tirer sur les deux républiques.

Il a aussi rappelé que la RPD est prête à engager un dialogue constructif avec les représentants de Kiev et à mettre en œuvre les accords signés, mais que la République ne peut continuer à faire preuve d’une attitude pacifique de manière unilatérale, alors que ses citoyens continuent de souffrir des tirs de l’armée ukrainienne.

« À cet égard, j’ai décidé, en tant que chef de la République Populaire de Donetsk, d’augmenter l’état d’alerte des unités de la milice populaire en cas de nouvelle agression de la part de Kiev, » a-t-il déclaré.

Édouard Bassourine, le chef adjoint du quartier général de la milice populaire de la RPD a précisé ce que cet état d’alerte incluait, à savoir l’augmentation de la protection des garnisons, objets stratégiques, quartiers généraux et postes de commandement, avec augmentation des patrouilles et des postes de contrôle. Les soldats qui étaient sur polygone pour entraînement ont été ramenés dans leurs garnisons, et ceux qui étaient en vacances ou en voyage ont aussi été rappelés. Les armes et équipements militaires ont été placés en état de combat. Le but de tout cela est d’être prêts à repousser toute tentative d’attaque de l’armée ukrainienne.

La RPL a pris une mesure similaire, suite à des tirs de l’armée ukrainienne contre des infrastructures civiles, et est même allée plus loin que sa voisine, d’après des informations publiées par War Gonzo. Les réservistes ont été mobilisés en RPL, et l’artillerie de la 4e brigade a pris position près de Stakhanov et se tient prête à tirer pour supprimer les postes de tirs de l’armée ukrainienne.

Ces mesures ont une signification claire : la patience des deux républiques du Donbass a été totalement épuisée par les bombardements incessants de l’armée ukrainienne contre les civils et l’absence d’avancée sur l’application des accords de Minsk.

Zelensky prétend que l’armée ukrainienne ne tire pas sur les civils dans le Donbass

En réponse à la déclaration de Léonid Passetchnik, le chef de la RPL, sur la mise en état d’alerte maximum de la milice populaire suite à la dernière provocation de l’armée ukrainienne contre une infrastructure civile, Zelensky a répondu par un numéro de déni de réalité proprement hallucinant.

En effet, pour justifier les tirs de l’armée ukrainienne contre des infrastructures civiles, Zelensky a déclaré que les soldats ukrainiens n’avait fait que répondre aux tirs des soldats de la milice populaire.

« Quant à « arrêter de tirer », c’est un processus compliqué. Je n’ai jamais demandé à notre armée de ne pas répondre. Je voulais montrer au monde, et c’est ce que nous faisons maintenant, que nous avons une armée très forte, mais que nous ne provoquons pas – nous nous battons pour notre pays. S’ils nous tirent dessus, nous répondrons, mais nous ne tirerons pas en premier. Nous ne tirons pas sur des Ukrainiens [sous-entendu : sur des civils – NDLR], nous répondons aux tirs des soldats », a déclaré Zelensky.

C’est tellement difficile d’ordonner à l’armée de ne pas répondre en cas de tir ennemi que la RPD et la RPL l’ont fait depuis des années avec leurs milices populaires !

De plus j’aimerais que Zelensky m’explique en quoi son armée répond à des tirs de la milice populaire quand elle tire sur des zones civiles loin des positions comme les derniers tirs menés sur une rue de Staromikhaïlovka, située à plus de 2 km de la ligne de front, où il n’y a aucun soldat !

À moins que Zelensky considère le petit Igor (visible sur la photo d’illustration de l’article) qui vit dans une des maisons endommagées par un obus d’artillerie de 122 mm de l’armée ukrainienne dans la nuit du 18 au 19 mai comme un soldat de la milice populaire de la RPD !!!

Il faut faire preuve d’un cynisme des plus crasse pour oser raconter que lorsque l’armée ukrainienne tire sur les civils elle le fait en réponse à des tirs de la milice populaire. Pour avoir moi-même vécu des bombardements de l’armée ukrainienne alors que je me trouvais dans des zones résidentielles, je peux certifier que les zones visées par les soldats ukrainiens ne contenaient ni soldats, ni pièces d’armement de la milice populaire de la RPD ! Un fait qui a été souligné à de nombreuses reprises par les civils touchés lors d’interviews vidéo !

D’ailleurs quand un drone ukrainien a largué des grenades sur la maison civile où se trouvait Miroslava à Chirokaya Balka, tuant la jeune femme, c’était en réponse à des tirs de qui ? De Miroslava qui aidait un de ses proches à faire des réparations ? Là on touche le fond de l’ignominie avec des déclarations pareilles.

J’ajouterais pour conclure que tant Miroslava, qu’Igor, les autres civils blessés ou tués par les tirs de l’armée ukrainienne, mais aussi la très grande majorité des soldats des deux milices populaires sont des locaux, c’est-à-dire qu’ils sont du point de vue du droit international Ukrainiens !!!

Donc Zelensky ment totalement lorsqu’il prétend que son armée ne tire pas sur des Ukrainiens. Qu’elle tire sur des civils ou des soldats, elle tire sur des Ukrainiens. Sauf à ce que Zelensky reconnaisse que les habitants du Donbass ne sont plus des Ukrainiens. Mais dans ce cas là son armée n’a alors aucune justification pour mener une guerre contre un peuple étranger qui vit sur les terres sur lesquelles il est né et a grandi !

Zelensky a aussi nié que l’OSCE a enregistré les tirs contre les civils.

« Aujourd’hui, M. Passetchnik a déclaré qu’il y avait eu une provocation, que nous avons tiré, et l’OSCE l’a vue – je vais vous dire ça fait deux mois, pour être exact – un mois et demi de COVID-19, que des dizaines de voitures de l’OSCE qui se rendent sur ce territoire ne sont pas autorisées. Pas une seule voiture n’est autorisée à passer. Et ils disent que l’OSCE enregistre que nous tirons sur des civils », a déclaré le Président ukrainien lors d’une conférence de presse à Kiev.

Zelensky est là d’une mauvaise foi totale dans sa déclaration. Car même si à cause des mesures prises pour contrer le coronavirus les voitures de l’OSCE ne peuvent pas actuellement franchir la ligne de contact, il y a des équipes d’observateurs qui vivent à l’hôtel en permanence en RPD et en RPL, et ces équipes là n’ont pas besoin de franchir la ligne de front pour faire leur travail, qu’elles font bon an mal an, comme le prouve ce rapport où l’OSCE déclare qu’une civile a été blessée à Staromikhaïlovka le 12 mai 2020, et que l’armée ukrainienne a tiré près de la station d’épuration de Donetsk alors que la MSS de l’OSCE se trouvait non loin !

D’ailleurs si on regarde la liste des violations du cessez-le-feu, les premiers tirs enregistrés le 18 mai vers Avdeyevka, venaient de la direction de l’armée ukrainienne et pas du tout de la milice populaire, qui a répondu après ! Pareil à Gnoutovo où tous les projectiles envoyés viennent du côté ukrainienne, et à Chirokino, le premier tir enregistré vient du côté ukrainien, puis viennent des tirs côté RPD en réponse ! Et le lendemain c’est la même chose !

Et la suite de la déclaration de Zelensky est du même tonneau niveau délire. Le Président ukrainien dit que cela devrait justifier une réunion urgente du format de Minsk, et que les déclarations de la RPD et de la RPL servent à couvrir une crise humanitaire dans les républiques qui n’existe que dans la tête du clown qui est à la tête de l’Ukraine.

C’est d’ailleurs à ce sujet qu’il sort ensuite la plus grosse énormité de son discours, lorsqu’il affirme que l’Ukraine donne de l’eau aux deux républiques, qu’elle ne la coupe pas alors que prétendument la RPD et la RPL ne payent pas pour l’eau.

Sauf que c’est totalement faux. La RPL souffre régulièrement de coupures d’eau de la part de Kiev, et la RPD en plus de payer l’eau qu’elle consomme a même remboursé la dette de salaires que l’Ukraine avait envers les employés de la société Eau du Donbass pour un montant de 130 millions de roubles (soit 1,67 millions d’euros) ! Paiement qui avait été fait justement pour éviter que la RPD se retrouve sans eau courante à cause de l’incurie qui règne en Ukraine !

La déclaration de Zelensky montre que ce dernier n’a pas du tout l’intention de faire appliquer le cessez-le-feu par l’armée ukrainienne contre les civils dans le Donbass, ni le reste des points des accords de Minsk. Il est désormais dans le déni de réalité le plus total concernant le conflit, alors qu’il vient de placer Mikheïl Saakachvili à la tête du comité exécutif chargé des réformes dans le pays (faute d’avoir pu le nommer Vice-Premier ministre comme prévu). Un homme qui est responsable, je le rappelle, de l’offensive contre l’Ossétie du Sud en 2008, qui a fait des morts parmi les civils et les casques bleus russes présents sur place.

Maintenant la balle est dans le camp de l’Ukraine. Soit Zelensky comprend l’avertissement et arrête les provocations, soit il décide de suivre l’exemple de l’ex-président géorgien en 2008 et de provoquer une escalade violente de la situation. Dans ce cas la RPD et la RPL sont prêtes à faire revivre à l’armée ukrainienne ses défaites de 2014-2015.

Christelle Néant

