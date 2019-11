Donetsk organise son premier forum international d’investissement

Du 29 au 30 octobre 2019, s’est tenu à Donetsk le premier forum international d’investissement de la République Populaire de Donetsk (RPD). Ont participé plus de 250 personnes, dont des représentants venant de 17 pays étrangers. Après des discussions concernant les différents aspects nécessaires à l’instauration d’un climat d’investissement favorable, des accords ont été signés, tant commerciaux, que diplomatiques, sociaux, ou environnementaux.

La première journée du forum a été consacrée aux sessions de discussion sur différents thèmes liés à l’investissement, comme le potentiel économique du Donbass, les processus permettant de créer un climat favorable à l’investissement, la coopération dans l’agro-industrie, l’éducation, l’innovation, l’intégration et la coopération avec la fédération de Russie, et la protection de l’environnement.

Une exposition était aussi organisée sur place, pour présenter les principales industries et entreprises de la RPD, mais aussi certains produits typiques de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud.

L’accent a bien sûr porté d’abord sur la nécessité d’investir et de développer les industries historiques du Donbass, comme l’extraction du charbon, la métallurgie et la fabrication de machines-outils.

Si depuis le début de la guerre, une majorité de ces produits envoyés à l’exportation va en Russie, certains, comme les machines-outils, sont envoyés tant en Europe (France, Allemagne, République Tchèque, Roumanie ou Bulgarie), que dans les pays de la CEI (Russie, Biélorussie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan), l’Iran, Égypte, le Brésil, l’Inde, Cuba, et l’Afghanistan.

L’autre point majeur souligné lors des discussions, est la nécessité de miser sur l’éducation, l’innovation, les nouvelles technologies, et le développement d’approches totalement nouvelles pour contourner le blocus et les sanctions imposées par l’Ukraine et les pays occidentaux. L’idée récurrente qui est apparue lors de plusieurs des sessions du forum, est la nécessité pour la RPD de développer des projets et des concepts qui soient « non-conventionnels » et « sans analogues dans le monde ».

Cette volonté d’innover et de chercher des solutions encore jamais trouvées pour pouvoir développer l’industrie et l’économie de la RPD et du Donbass en général, pourrait permettre à la République de transformer ses problèmes en opportunités de développement.

Pour cela la RPD doit développer son potentiel éducationnel (qui est déjà important), afin de doter ses diplômés d’un bagage scientifique suffisant et d’une manière de penser non-conventionnelle, pour mettre en place cette culture de l’innovation nécessaire pour contourner les obstacles qui se dressent sur le chemin de la jeune République.

L’industrie agro-alimentaire, et l’agriculture, ont aussi fait l’objet d’une session de discussion, car le Donbass dispose d’un formidable potentiel dans ce domaine. Si la RPD dispose déjà de plusieurs grosses entreprises ou clusters agricoles et agro-alimentaires, les possibilités de développement de ce secteur sont énormes, et intéressent particulièrement tant les pays africains que les pays arabes.

Car si l’objectif premier de la RPD est d’arriver à l’auto-suffisance alimentaire, la République ne veut pas se limiter à ce résultat, et souhaite devenir exportatrice de denrées alimentaires (comme la Russie l’a réussi grâce aux sanctions occidentales).

Et bien sûr, pour financer toutes ces opportunités de développement, la question des instruments financiers et bancaires que la RPD pourrait utiliser pour faire entrer des capitaux étrangers, et désenclaver son système financier interne, a été abordée. Ecobank, finance islamique, ou blockchain, ont fait partie des propositions mises sur la table pour ouvrir de nouvelles possibilités financières à la République. Le projet de lancement d’un système de paiement en Ossétie du Sud, prévu pour l’année prochaine a aussi suscité beaucoup d’espoir et d’intérêt.

Car si la RPD doit innover et envisager des approches totalement nouvelles, elle s’intéresse aussi grandement à l’expérience d’autres pays, qui confrontés à des conditions peu ou prou similaires (isolation internationale, non-reconnaissance, ou sanctions), ont déjà développé ou lancé des projets qui pourront être aussi utiles à la RPD.

Le but de ce forum était clairement de jeter les bases d’une coopération internationale entre la RPD et d’autres pays qui souhaitent travailler main dans la main avec la jeune République, de manière mutuellement bénéfique. Dans ce cadre, l’échange des expériences, et des idées de chacun des représentants des 17 pays étrangers, et des représentants de la RPD, a été un point central et vital de ce forum.

La question de la protection, et de l’investissement dans le développement de l’environnement a aussi été abordée. Car, pour la République, il n’est clairement pas question de développer l’économie au détriment de l’environnement. Le développement de la RPD se doit d’être un développement durable, afin d’assurer aux habitants de la République un cadre de vie agréable et sain.

Ces discussions et échanges d’idées, se sont matérialisés sous la forme de signatures d’accords, de conventions et de contrats. Ainsi, des conventions de jumelage ont été signées entre des villes de la RPD, et des villes de la République Populaire de Lougansk (RPL), mais aussi des villes de Russie.

Des accords de coopération entre les chambres civiles des deux républiques populaires, et des chambres civiles russes ont aussi été signés à l’issue de la session sur l’intégration du Donbass avec la fédération de Russie.

La RPD a aussi signé plusieurs conventions environnementales, comme la convention sur la diversité biologique, la convention générale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ainsi que des conventions sur le développement de zones naturelles protégées, de l’utilisation rationnelle des points d’eau transfrontaliers, ainsi que dans le domaine de la protection et de la reconstitution des forêts.

Et au niveau affaires, la RPD n’est pas en reste avec 34 contrats signés, pour un montant total de 135,6 milliards de roubles (1,9 milliard d’euro). Ces contrats ont principalement été signés dans les domaines industriels et agricole.

Un mémorandum de coopération a aussi été signé entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de la RPD et la société suisse Black Shield Investment Fund. Cette dernière devrait investir dans l’agriculture et le développement des infrastructures de la République.

La société russe « RUST Energo » envisage quant à elle la possibilité d’ouvrir une usine en RPD, afin de transférer une partie de sa production sur le territoire de la République. La société est spécialisée dans le domaine de l’approvisionnement indépendant en énergie pour les industries qui ont besoin d’énergie sans interruption et les régions isolées.

Ce forum international d’investissement, s’il fut le premier, ne sera clairement pas le dernier. Il a jeté les bases d’une coopération économique et financière fructueuse avec plusieurs pays étrangers, en plus des partenaires habituels de la République que sont la RPL, la Russie, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.

Reste maintenant à pérenniser les résultats de ce forum, en organisant d’autres tables rondes et forums économiques de manière régulière, pour continuer les échanges d’idées et d’expérience, et en développant la diffusion de l’information à l’international, afin que les investisseurs potentiels sachent quelle est réellement la situation dans le Donbass.

