Drame de Melilla : un complot algérien contre le Maroc

Votre site internet est éloquent. Il présente en exergue un ouvrage de Charles Saint-Prot (vous, Michel Mathieu) intitulé « Mohamed VI ou la monarchie visionnaire », sui vi de cet ex-libris : « Face aux nombreux défis du monde moderne et aux périls qui menacent la région maghrébine et sahélo-saharienne, le Royaume du Maroc tient le cap d’un projet global, ayant pour objectif un plus grand développement politique, social et économique. »

Pour un ex-conseiller de Yasser Arafat, votre parti-pris pro-chérifien est surprenant.