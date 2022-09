Échange l’Ukraine contre Taïwan… ou l’inverse !

Merci @ l’auteur pour le partage.

Comme son nom l’indique, le « bluff » est une expression et une spécialité U$, les russes ne « bluffent » pas, ce n’est ni dans leur mentalité, ni dans leur culture et ni dans leur histoire, leur jeu favori sont les échecs et nullement le poker menteur.

Mais leur problème, qui est aussi le nôtre que nous le voulions ou non, c’est qu’ils ont affaire à des mythomanes quasi congénitaux profondément atteints, or tout menteur croit que tout le monde lui ment !

Les anglo-$ionnards et leurs lèche-boules ont, étape après étape, tout fait depuis 2014, pour mettre la Russie dans le dilemme d’intervenir au Donbass et passer pour agresseur, ou ne rien faire, passer pour faibles et enhardir davantage lesdits fauteurs et profiteurs de guerres.

Après plus de six mois de conflit et une implication grandissante de l’OTAN, les russes changent de braquet et, à leur tour, mettent « l’Ôxydant collectif » face à un autre dilemme, encore plus lourd de conséquences quel que soit son choix : Assumer jusqu’à l’escalade nucléaire sa guerre contre la Russie ? Ou effectuer un recul stratégique peu glorieux ?



Bref, nul besoin d’un dessin, on n’est pas dans la merde. . .