L’ex-ministre ukrainien de la Défense, Alexandre Kouzmouk a déclaré, sur le plateau de la chaîne 112, qu’en Ukraine les jeunes en âge de servir ne veulent pas entrer dans l’armée, mais préfèrent partir à l’étranger ou rejoindre les rangs des organisations nationalistes (voire néo-nazies) pour se livrer à des activités criminelles.

D’après Alexandre Kouzmouk, l’Ukraine est confrontée à un grave problème car elle ne peut fournir à ses forces armées la quantité de personnel nécessaire. La faute au niveau de patriotisme de la population ukrainienne qui aurait diminué.

« Je vais être honnête, j’ai toujours pensé et cru, et il y avait des raisons de croire, que nous avons de grandes capacités de mobilisation. Mais, pour être honnête, la plus grande partie était donnée par le Donbass. Je veux dire la partie humaine de la capacité de mobilisation. Aujourd’hui, c’est un problème. Le problème est de doter nos forces armées d’un personnel de qualité. Parce que le patriotisme que nous avions ne peut être comparé à celui d’aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Pour étayer ses propos, Kouzmouk a cité les statistiques de la conscription à Kiev, où sur 65 000 jeunes en âge de servir, moins de 1 000 sont entrés dans l’armée, avant de souligner qu’une partie de ceux qui devraient faire leur service militaire ne se trouvent pas actuellement sur le territoire de l’Ukraine.

« Prenez la conscription à Kiev. Ils ont envoyé 65 000 convocations, et moins de mille ont été appelés sous les drapeaux. Non, ils ne connaissent pas réellement le chemin qui mène au commissariat militaire. La qualité est appropriée. Une partie de ceux qui sont à l’étranger sont du même âge que les soldats dont l’armée a besoin », a-t-il ajouté.

Quand on voit une telle débâcle concernant la conscription en Ukraine, on comprend pourquoi Zelensky a décidé d’abaisser de 20 à 18 ans l’âge de début de la conscription pour les jeunes Ukrainiens, histoire d’essayer de gratter quelques centaines de jeunes hommes en plus pour continuer la guerre dans le Donbass !

L’ex-ministre de la Défense a aussi souligné que parmi les jeunes qui se trouvent actuellement en Ukraine, et qui sont en âge de servir dans l’armée, un certain nombre fait partie des organisations nationalistes (voire néo-nazies vu l’exemple du Corpus National qui est donné à demi-mots), qui sont des armées privées s’adonnant à des activités criminelles.

« Prenez les dizaines de milliers [de jeunes], qui se promènent sur les marchés, qui bousculent et autres, qui attaquent les tribunaux avec des menaces, et tout cela s’appelle autrement, mais tout ce qui est [Corpus] National là-bas, je ne me souviens plus de tout le monde – c’est une armée privée. Je les regarde à la télévision – combien d’entre eux sont habillés, équipés, votre place est sur le front ! », a souligné Kouzmouk.

Les propos de l’ex-ministre ukrainien de la Défense font écho à ceux du chef du parti « Voix », Sergueï Rakhmanine, qui a déclaré il y a quelques jours en arrière que les soldats ukrainiens servant dans le Donbass étaient démoralisés et démotivés, à force d’attendre une offensive de l’ennemi qui n’arrive jamais, et qu’ils ne se sentent « ni libérateurs ni défenseurs ».

Il est temps que l’Ukraine comprenne que sa propagande sur l’agression imaginaire de la Russie dans le Donbass ne marche pas, comme le montrent les résultats désastreux de la conscription, et le fait que les jeunes préfèrent s’enfuir à l’étranger ou s’adonner à toutes sortes de crimes en toute impunité au sein d’organisations nationalistes ou néo-nazies, plutôt que d’aller se battre au fond d’une tranchée.

Christelle Néant

