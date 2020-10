Elections américaines : l’invité de la dernière heure

« Cette infection, qui arrive un mois à peine avant les élections de novembre, n’est certes pas un bon augure pour lui. Elle va forcément ralentir son programme de campagne et accroître, dans l’opinion publique, le discrédit qui frappait déjà son action et ses déclarations douteuses. »

J’ai comme un doute, et je ne suis pas le seul ! Certains aux U$A soupçonnent une manœuvre précisément destinée à ralentir la campagne électorale ou même postposer l’élection.

Tant en regard des niveaux inégalés de pourriture et de corruption gangrenant l’ensemble de l’oligarchie et de la classe politique U$ que du niveau de clivage maintenant atteint par l’opinion publique, l’électeur votera de toute manière en dépit de toute rationalité (encore faudrait-il pouvoir en trouver une !) et Trump sera très probablement réélu, mais le résultat de l’élection importe finalement assez peu dans la mesure où il sera de toute manière contesté par tous les moyens par la partie « perdante » - quelle qu’elle soit - ce qui annonce des blocages et troubles extrêmement sérieux entre l’élection (novembre) et l’investiture du vainqueur (janvier).

Et, hors larbins des médias mainstream, tous les analystes U$ et internationaux s’accordent déjà pour se questionner avec angoisse sur les séquelles du chaos annoncé, le positionnement des armées ainsi que les éventuelles répercussions des soubresauts de l’agonie de l’ex-première puissance mondiale au niveau U$ et planétaire !

Le grandiose spectacle qui nous est donné d’une déchéance impériale arrivant à son terme fait frémir dans tous les cénacles autorisés !