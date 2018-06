Elections européennes 2019 : se souvenir de 2014 en Suède, au Danemark et en Finlande

2019, c'est l'année des élections européennes. Beaucoup prédisent une poussée des populismes. Prenons du recul et arrêtons nous sur les résultats de 2014, dans trois pays : Suède, Danemark et Finlande. Ainsi, la Scandinavie est loin d’être homogène en termes de résultats. Le Danemark a certes suivi la tendance générale d’une montée du populisme eurosceptique et anti-immigration, mais la Suède et la Finlande ont vu la victoire des partis traditionnels de centre-droit et gauche. Un pronostic pour l'année prochaine ?