Élections sud-africaines 2024 : l'érosion historique de l'ANC.

« Une partie de la population estime que l'ANC n'a pas tenu ses promesses, à savoir le développement économique, l'accès aux services de base comme l'électricité et l'eau, et la lutte contre la pauvreté, la corruption et le chômage, dont le taux est, officiellement, de 34%. (…) La corruption est un autre facteur du désamour des électeurs pour l’ANC. » (RFI le 02 juin 2024).

Près de 28 millions d'électeurs sud-africains ont été convoqués ce mercredi 29 mai 2024 pour deux élections. En effet, à cette date se sont déroulées des élections législatives pour élire l'Assemblée Nationale (la Chambre basse) et des élections provinciales pour élire les membres des assemblées provinciales des neuf régions d'Afrique du Sud.



Pour les élections nationales, les 400 députés sud-africains sont élus pour un mandat de cinq ans au scrutin proportionnel, 200 sur une seule circonscription nationale, et 200 autres répartis dans les neuf provinces. Sy Mamabolo, le directeur des élections de la Commission électorale s'est exprimé le 1er juin 2024 au Results Operation Centre, à Johannesburg, avant la cérémonie de l'annonce des résultats qui a dû avoir lieu ce dimanche 2 juin 2024 à 18 heures, heure de Paris. Peu après les élections législatives, les députés devront élire le Président de la République pour cinq ans.



Le premier enseignement de ces élections est la descente continue de l'ANC, le Congrès national africain, historiquement, le parti de Nelson Mandela, qui, pour la première fois, a perdu la majorité absolue des sièges, ainsi que des suffrages exprimées. En cela, ce sont des élections historiques.



En effet, depuis la fin de l'apartheid (depuis trente ans), l'ANC a toujours été hégémonique sur le plan électoral, obtenant systématiquement la majorité absolue des sièges. Parti fondé le 8 janvier 1912 qui avait été interdit à l'époque de l'apartheid, son arrivée au pouvoir était attendue au début des années 1990 pour défendre les populations les moins favorisées. Il fait office presque d'un parti unique, ce qu'il n'a jamais été en droit puisque depuis 1994, la République d'Afrique du Sud est une démocratie et donc, un régime où règne bien entendu le pluralisme des partis politiques. Mais dans les faits, l'ANC était le maître de l'Afrique du Sud pendant trois décennies, et son président était systématiquement élu Président de la République. Même le parti de l'ancien Président Frederik De Klerk avait rejoint l'ANC.



Du reste, son président actuel, depuis le 18 décembre 2017, Cyril Ramaphosa (71 ans) est le Président de la République depuis 14 février 2018, élu une première fois le 15 février 2018 (il était le Vice-Président de la République et a succédé provisoirement à Jacob Zuma après sa démission), réélu le 22 mai 2019 et la prochaine élection présidentielle dans quelques jours va sans doute conduire à beaucoup de négociations avec les autres partis. L'ANC va devoir composer, et c'est très nouveau dans le jeu politique sud-africain.



Depuis 2009, l'ANC n'a en effet jamais cessé de décroître aux élections, mais avait jusqu'à maintenant toujours réussi à maintenir sa majorité absolue. Aujourd'hui, l'ANC reste encore le premier parti d'Afrique du Sud, mais il va devoir composer avec d'autres partis. C'est aussi la confirmation que l'ANC n'a plus le monopole du cœur des électeurs, ce qui a été déjà pressenti lors des élections locales de novembre 2021.



La principale raison est le désenchantement croissant du peuple vis-à-vis d'un parti, l'ANC, de plus en plus hors sol. La correspondante de RFI à Johannesburg, Claire Bargelès, a interrogé notamment un septuagénaire en colère : « Je veux changer le gouvernement, car ils ne font rien pour nous. Cela va du fait que beaucoup de jeunes sont sans emploi aux fuites d’eaux dans les rues. Ils ne font rien et ne sont pas bons pour nous. ». De son côté, journaliste du service Afrique à RFI, Alexandra Brangeon a interrogé Anele Hammond, considérée comme une intellectuelle sud-africaine : « L’ANC a déçu absolument tout le monde et je ne parle même pas que d’un point de vue économique. Ils se font passer pour un mouvement révolutionnaire qui aide les plus pauvres, mais ce n’est pas le cas. Ce que je déteste le plus, et que j’observe depuis trente ans, c’est comment à chaque élection, ils dupent les plus pauvres, en leur rappelant les souffrances du passé, sous l’apartheid. Et une semaine après, ils nous ont oubliés. ». Une électrice de 50 ans a témoigné aussi sa colère contre l'ANC : « Ils détruisent tout au sein de notre pays, et ne réalisent jamais les promesses qu’ils font auprès de nous, au sein des communautés. ».



On rappelle aussi que les "Born free", ceux qui sont nés libres parce que nés après la fin de l'apartheid, n'ont aucune loyauté envers l'ANC qu'ils n'ont jamais connu comme mouvement de résistance de Nelson Mandela. Ils sont donc dans le jeu classique des partis politiques et ont préféré l'opposition en raison d'un bilan peu flatteur de l'ANC depuis trente ans, en particulier sur la situation économique (plus de 45% des jeunes sont au chômage !) et aussi la corruption, surtout sous la Présidence de Jacob Zuma, plombé par de nombreux scandales politico-financiers.



Maître de conférence à l'Université de Wits, Hlengiwe Ndhlovu a confirmé l'analyse : « Je pense que l'ANC a fini par perdre le contact avec la population. Le charisme des anciens cadres a disparu et une nouvelle génération de cadres se montre arrogante. ». Et l'enseignante d'expliquer : « On est arrivé à ces élections avec des Sud-Africains qui se sont dit : "je me fiche de savoir si ton parti a deux ou six mois, comme le MK qui n'a ni programme ni structure, n'a pas fait ses preuves et ne promet rien. N'importe qui, mais pas l'ANC". ». RFI a ainsi cité l'exemple de cadres de l'ANC qui faisaient campagne dans les quartiers pauvres ...en roulant dans des Mercedes blindées ! En gros, les électeurs ont réagi en se disant : tout mais pas l'ANC !



Pour les résultats, on connaît déjà la participation, officiellement de 58,6% des électeurs inscrits, à comparer aux précédentes élections législatives du 8 mai 2019 où la participation était de 66,0%.



Quant aux partis, l'ANC reste donc le premier parti d'Afrique du Sud mais a perdu 3,5 millions d'électeurs avec seulement (au dernier décompte) 6 459 683 voix, soit 40,2% des suffrages exprimés (en 2019, 57,5% des voix), ce qui devrait faire que l'ANC n'obtiendrait que 159 sièges sur 400 au total, au lieu des 230 obtenus en 2019 (la majorité absolue est à 201 sièges).



Deux grands partis d'opposition continuent à faire beaucoup de voix mais restent stables, l'Alliance démocratique (DA), menée par John Steenhuisen, en deuxième place, qui a eu 21,8% des voix et probablement 87 sièges (en 2019, 20,8% des voix et 84 sièges), ainsi que les Combattants pour la liberté économique (EFF), menés par Julius Malema, en quatrième place avec 9,5% des voix et probablement 39 sièges (en 2019, 10,8% des voix et 44 sièges).



Ce qui a particulièrement handicapé électoralement l'ANC (avec une perte de 71 sièges), c'est la survenue étonnante, dans le paysage électoral, d'un nouveau parti, le parti uMkhonto we Sizwe (MK), un parti populiste d'extrême gauche fondé très récemment, en décembre 2023, issu d'une scission de l'ANC et émanant de l'ancien Président Jacob Zuma qui, à plus de 82 ans, n'était pas lui-même candidat à ces élections. On parle d'ailleurs du phénomène MK à ces élections car il a su convaincre malgré son inexpérience, en se hissant à la troisième place avec 14,6% des voix (plus de 2,3 millions d'électeurs) et probablement 58 sièges. Cela n'explique pas à lui seul l'érosion de l'ANC à qui manque encore un million d'électeurs. Le reste des sièges (57 sièges restants) est a priori à partager aux autres formations politiques qui ont obtenu moins de 5% des voix (avec peut-être quelques unités de différence dans les résultats pour les grands partis à la fin des calculs que ceux annoncés ici ; a priori ces résultats seraient définitifs).



Le dépouillement de ces élections a été très observé et de nombreux partis ont demandé un recomptage des bulletins. La prochaine étape, c'est l'élection présidentielle avec la nécessité pour Cyril Ramaphosa de trouver une majorité. Une nouvelle situation que oblige l'Afrique du Sud à rechercher le moyen de construire une coalition de plusieurs partis, cohérente et efficace, durable aussi, comme c'est le cas de tous les pays qui utilisent le scrutin proportionnel. L'enjeu pour l'Afrique du Sud est donc très élevé puisqu'il s'agit de la stabilité politique du pays le plus important du continent africain.





Sylvain Rakotoarison (02 juin 2024)

http://www.rakotoarison.eu





