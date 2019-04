Hier, 31 mars 2019, avait lieu le premier tour des élections présidentielles en Ukraine. Le résultat a de quoi dérouter, puisque l’acteur Volodymyr Zelensky (qui a obtenu 30,26 % des voix à l’heure où j’écris ces lignes) affrontera au second tour Petro Porochenko (qui aurait obtenu 15,99 % des voix), le président sortant, que beaucoup de sondages donnaient pourtant perdant. Explication.

Durant les semaines qui ont précédé ce second tour, les sondages se suivaient et se ressemblaient, indiquant un Volodymyr Zelensky en tête (et de très loin), suivi par Ioulia Timochenko et Petro Porochenko au coude à coude.

Or avec le bilan catastrophique des cinq années de présidence de Porochenko, il semblait impensable qu’il puisse arriver au second tour contre Zelensky. C’était sans compter sur le fait que les Ukrainiens préfèrent ce qu’ils connaissent au saut dans l’inconnu, et sur les fraudes massives organisées par Petro Porochenko pour se maintenir au pouvoir.

Achat de voix auprès des plus pauvres, fermeture des bureaux de vote en Russie (rien que cela suffit à invalider les élections), pas de caméras de surveillance dans les bureaux de vote, maintien dans les registres électoraux de 200 000 personnes qui sont mortes dans les régions du Donbass qui sont hors du contrôle de Kiev, tentatives d’espionner le candidat favori, plaintes bidons contre le candidat de l’opposition, Iouri Boïko, pour franchissement illégal de la frontière lorsqu’il s’est rendu en Russie, gonflage artificiel des listes de votants, utilisation du SBU pour s’assurer que les votes seront « comptés » comme il faut, tout y est passé.

Ces fraudes ne sont pas des accusations en l’air, elles sont avérées. Il suffit de regarder ce document, publié avant le premier tour des élections, qui montre que près de 60 personnes sont marquées dans les registres électoraux comme vivant dans le même appartement à Kiev ! En tout un million de nouveaux votants sont miraculeusement apparus dans les registres électoraux, comparé à 2014, alors que l’Ukraine se vide de sa population !

Et l’utilisation des « âmes mortes » pour augmenter artificiellement les voix accordées à Porochenko se reflètent dans un chiffre : celui du taux de participation dans les oblasts de Donetsk et de Lougansk, qui a miraculeusement gonflé entre 2014 et 2019 !

En 2014, le taux de participation dans l’oblast de Donetsk était de 15,1 %, en 2019, il est de 59,95 %, dans celui de Lougansk on est passé de 38,94 % à 56,77 %.

Par quel miracle le taux de participation dans l’oblast de Donetsk a-t-il pu être multiplié par quatre ? Certes, beaucoup de gens avaient fui la région en 2014, mais là ça dépasse l’entendement.

Surtout quand on sait que sur les 4,3 millions d’habitants que comptait l’oblast de Donetsk, environ 2,3 millions sont désormais en République Populaire de Donetsk (RPD) et non en Ukraine, et n’ont donc pas pu aller voter. En République Populaire de Lougansk (RPL), il y a environ 1,5 millions de personnes, sur une population totale de l’oblast de 2,24 millions !

Même si, « en théorie » ces gens pouvaient aller voter en Ukraine via une procédure dite « simplifiée », il leur aurait fallu venir en Ukraine s’enregistrer au maximum cinq jours avant le scrutin, puis le jour J, devoir attendre des heures à un point de passage de la ligne de front à l’aller comme au retour pour aller voter, puis arriver à passer entre les mailles du filet du SBU, qui traquait hier les habitants de la RPD et de la RPL qui se dirigeaient vers les villes proches de la ligne de front afin de les empêcher d’aller y voter. Un vrai parcours du combattant. De quoi décourager n’importe qui d’aller faire son devoir civique.

De plus, 81,8 % des gens en RPD se fichent littéralement de ces élections comme l’a montré un sondage récent (35,5 % ne s’intéressent même plus à la vie politique ukrainienne, et 46,3 % ont déclaré que ce n’était pas des élections mais une farce, sic).

Autant dire que l’un dans l’autre, entre la perte de temps, d’argent et le risque de se faire arrêter et torturer par le SBU, aller voter en Ukraine dans des élections manifestement truquées et inutiles n’avait strictement aucun sens pour les habitants des deux républiques populaires !

Et cela s’est reflété dans la fréquentation des points de passages de la ligne de front hier, qui étaient même moins chargés que d’habitude ! Ce qui veut dire qu’il n’y a pas eu grand monde hier qui s’est rendu en Ukraine, donc très peu qui auraient pu aller voter (et encore moins qui auraient pu échapper à la traque du SBU).

Si nous faisons une simple règle de trois, on se rend compte qu’il n’y a donc que 46 % de la population de l’ancien oblast de Donetsk, et 33 % de celle de l’oblast de Lougansk qui pouvait potentiellement aller voter (et je parle bien du chiffre maximum, si 100 % des votants de la région se déplaçaient) !

Il est donc mathématiquement impossible que 59,95 % des habitants de l’oblast de Donetsk et 56,77 % de ceux de Lougansk aient voté ! Il y a respectivement 13,95 % et 23,77 % de votants au minimum, qui sont manifestement des électeurs fantômes !

En faisant ainsi voter les morts (qui ne risquent pas d’intenter un recours contre Kiev) et les gens de la Crimée, de la RPD et de la RPL, vous obtenez assez de voix bidons pour faire passer Porochenko en deuxième position, devant Ioulia Timochenko.

De plus, Porochenko contrôlant les commissions électorales à coup de menaces et de corruption, et avec des agents du SBU dans chaque bureau de vote pour s’assurer que les « bons chiffres » étaient ensuite entrés dans le système, la boucle est bouclée.

Rajoutez en cerise sur le gâteau l’éviction des observateurs russes de l’OSCE, qui auraient été bien moins complaisants que leurs collègues occidentaux devant ces fraudes évidentes et les 2 600 rapports d’irrégularités enregistrés.

Maintenant il lui reste à éliminer Zelensky au second tour. Il ne peut pas trop compter sur le report d’une partie des voix de la trentaine de candidats qui ont échoué au premier tour, car il y a de bonnes chances qu’ils aillent en majorité pour Zelensky.

Par contre, Porochenko peut essayer de marquer des points lors du débat télévisé contre son adversaire, qui jusqu’ici a réussi à échapper cet exercice. Être acteur est une chose, gagner un débat politique à la télévision en est une autre. Et il lui reste toujours les moyens de fraude énoncés précédemment et l’aide de l’appareil d’État.

Ces fraudes sont d’ailleurs tellement évidentes, que le chef du comité de la CEI à la Douma, Léonid Kalachnikov, a soutenu le projet de loi de non-reconnaissance des élections ukrainiennes, proposé par le parti LDPR de Vladimir Jirinovski. Ce projet sera discuté par la Douma après le second tour qui aura lieu le 21 avril.

Si Timochenko et Boïko ont dénoncé les fraudes, les néo-nazis ukrainiens aussi surveillent de près le processus électoral. Ainsi, le 31 mars, le Corps National s’est fendu d’un communiqué dans lequel l’organisation déclare que « Porochenko menace déjà ouvertement de tuer les nationalistes ukrainiens s’il gagne ».

D’après l’organisation, Porochenko aurait promis lors d’une réunion avec ses soutiens de liquider les partis politiques et les organisations publiques qui le gênent, principalement le Corps National.

Il faut dire que depuis que le scandale des pièces détachées vendues à prix d’or à l’armée ukrainienne a éclaté, le Corps National traque Porochenko comme un lapin de garenne lors de chacune de ses sorties publiques.

Face aux menaces qui pèsent sur lui, le Corps National a promis à Porochenko le même sort que celui de son prédécesseur, Viktor Ianoukovitch.

« La seule différence, c’est que nous ne laisserons pas Porochenko quitter le pays, » a déclaré le service de presse de l’organisation.

Alors Porochenko a-t-il des chances de gagner le second tour ? Oui s’il utilise de nouveau tous les moyens à sa disposition pour frauder et s’il arrive à discréditer Zelensky (soit avec un dossier compromettant, soit en faisant une meilleure performance que lui lors du débat d’entre deux tours). Mais cela pourrait provoquer un conflit ouvert entre Porochenko et les groupes néo-nazis et ultra-nationalistes.

De l’autre côté, si Zelensky gagne, il y a peu de chances que Porochenko reste sans rien faire. Lui qui a dénoncé tous ses opposants comme étant des agents de Moscou, il y a un grand risque qu’il hurle à l’ingérence russe, refuse de reconnaître la victoire de Zelensky et provoque des troubles dans le pays.

Dans les deux cas il n’est pas sûr que l’Ukraine se remettrait d’un tel chaos, comme l’ont dénoncé plusieurs politiciens et experts ukrainiens avant les élections.

Note : Pour preuve que même les Ukrainiens se sont rendus compte que cette élection est une farce plus qu’autre chose, plusieurs ont pris le risque d’inscrire « Pour Poutine » (et même « mort aux fascistes ») sur leur bulletin et de le photographier avant de publier la photo sur internet (il est interdit de photographier les bulletins de vote en Ukraine).

Christelle Néant

