Emmanuel Macron au Rwanda : pas de repentance mais des responsabilités.

@sophie

Non. Je ne sais pas pour vous, mais moi on me donne un couteau, je ne vais pas aller égorger qui que ce soit avec !

Par ailleurs, ci-dessous des extraits d’une page consacrée au massacre trouvée sur SOS racisme (peu encline à dénigrer les Africains). Je me suis permis de mettre en gras les éléments significatifs qui montrent que, machette ou pas machette, quand y’a d’la haine, y’a d’la haine, et aucun occidental n’aurait pu la calmer !

’’La population, qui participe massivement aux massacres, utilise essentiellement des machettes, des houes et des gourdins cloutés, les « outils ».

Des barrières sont montées sur toutes les routes du Rwanda pour arrêter les fuyards qui sont massacrés sur place. Enfin les maisons de Tutsi sont systématiquement visitées par les miliciens pour sortir ceux qui s’y cachent et les massacrer.

Les massacres atteindront des sommets dans l’horreur. L’ampleur du massacre en trois mois, près d’un million de personnes sont tuées, sa cruauté (des femmes enceintes sont éventrées pour tuer les fœtus, la violence sexuelle est fréquemment employée, des tueries ont lieu au sein de familles mixtes, le sadisme se manifeste dans de nombreux cas) et le nombre d’exécutants en font un des événements les plus atroces du 20ème siècle.