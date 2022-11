Emmanuel Macron aux États-Unis : vers des relations apaisées ?

● Comme analyste politique, nous commencerons à vous prendre au sérieux (1.2).

Notez que certains, tombés dans la marmite de l’anti-américanisme primaire quand ils étaient petits, se gausseront de cette nouvelle rencontre au plus haut niveau. Et pourtant, les Français devraient au contraire être très fiers de cet honneur qui montre que la France compte beaucoup dans le monde, et j’oserais dire la France d’Emmanuel Macron (car ce ne serait certainement pas la même chose avec la France de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon !).

1. Personne n’a envie de se gausser mais beaucoup s’attristent et s’inquiètent de ce que votre champion et ses mentors tentent de faire de notre pays. Nous sommes beaucoup à avoir une boule au ventre de voir comment nos processus électoraux obsolètes et le travail de sape que les médias mènent en continu contre la possibilité d’une information plurielle et d’authentiques débats démocratiques permettent un tel verrouillage qui a quand même pour effet une instabilité permanente et le fait que 70% des moins de 39 ans s’abstiennent maintenant aux législatives. Vous pensez que cela va durer encore longtemps ou vous espérez que nous finirons bien par être embarqués de gré ou de force dans une démocratie à l’américaine en noir et blanc avec quoiqu’il arrive les intérêts des milliardaires au somment de la pyramide. Il faudra bien qu’un jour vous nous expliquiez l’origine des richesses américaines, ce qu’ils en font et comment ils s’y prennent. Là, comme analyste politique, nous commencerons à vous prendre au sérieux.



2. « Jean-Luc et Marine dans le même panier » La grosse ficelle de la maison, en personnalisant bien sûr comme les jeteurs de sort comme si nous ne savions pas que nous votons pour un mouvement politique, les idées qu’il défend et les politiques publiques qu’ils proposent, soutiennent ou combattent. Comme si nous étions décidément du temps de cerveau disponible à formater.

Méfiez vous les présumés sans-cerveaux ont de la mémoire et même de la compréhension.

Vous croyiez qu’ils ont déjà oublié qui pour la seconde fois a joué le jeu dont avait besoin votre champion pour se faire réélire ainsi que le renfort de 40 députés aussi aux législatives donnés par LREM et LR, leurs supposés adversaires devenus alliés en un clin d’œil ? Ni compris la comédie et les intérêts qui les lient.