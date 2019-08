En 5 ans, la Russie a fourni plus de 77 000 tonnes d’aide humanitaire au Donbass

Le 12 août 2014, la fédération de Russie envoyait vers le Donbass en guerre son premier convoi humanitaire. Les 280 véhicules transportaient 2 000 tonnes d’aide humanitaire, principalement de la nourriture, des médicaments, des biens de première nécessité et des générateurs électriques.

Cinq ans plus tard, les convois humanitaires se poursuivent, et ont déjà livré plus de 77 000 tonnes d’aide humanitaire aux Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL). Le dernier convoi, arrivé le 25 juillet 2019, a livré plus de 140 tonnes de médicaments et de matériel médical à la RPD, portant le total des livraisons de médicaments à la République en cinq ans à plus de 1 620 tonnes.

En cinq ans, la RPD a reçu des médicaments pour l’obstétrique, le traitement des maladies endocriniennes, oncologiques, cardiovasculaires, vasculaires et cérébrovasculaires, des antiviraux, des antituberculeux, de l’insuline, des immunosuppresseurs, des analgésiques, des aliments spécialisés pour enfants, et des médicaments généralistes.

En outre, 751 unités de matériel médical ont été reçues – réanimation et chirurgie, anesthésie, laboratoire, diagnostic, tomodensitométrie, endoscopie, ophtalmologie et radiologie, 38 appareils pour l’hémodialyse, et 15 appareils de diagnostic échographique.

Les autorités de la RPD ont tenu à remercier la Russie pour cette aide continue, sans laquelle de nombreuses personnes seraient mortes de faim ou de maladie, entre autre. En cinq ans, la RPD a ainsi reçu plus de 43 000 tonnes d’aide humanitaire de la part de la fédération de Russie.

« Il y a cinq ans, la fédération de Russie a envoyé le premier convoi humanitaire, la première colonne de camions blancs, dans le Donbass, qui est devenue un symbole à part entière de soutien inconditionnel. La Russie a tendu la main à un moment extrêmement difficile pour les républiques, alors que l’Ukraine menait des opérations militaires contre les civils, imposait un blocus économique, humanitaire et des transports, inscrivait dans la loi des restrictions aux droits et libertés, et démontrait de toutes les manières possibles son attitude ouvertement hostile envers les habitants du Donbass. Mais, heureusement, nous ne sommes pas seuls face à l’ennemi. Les autorités russes soutiennent le Donbass depuis 5 ans, en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à restaurer la paix, la tranquillité et la prospérité dans notre pays. Nous sommes extrêmement reconnaissants au peuple frère pour son souci du sort de notre peuple et sa participation active à la restauration et au développement des Républiques, » a déclaré Natalia Nikonorova, ministre des Affaires étrangères de la RPD.

La ministre des Affaires étrangères a été rejointe par Olena Chichkina, députée du Conseil Populaire de la RPD, qui a rappelé que l’aide de la Russie avait permis d’éviter une catastrophe humanitaire, et l’extermination de la population du Donbass.

« En détruisant systématiquement les infrastructures de nos villes, en bombardant et en tuant des civils, et en imposant un blocus économique et des transports à la République Populaire de Donetsk et à la République Populaire de Lougansk, l’Ukraine a violé toutes les normes du droit national et international », a déclaré Olena Chichkina. « Nous n’oublierons jamais que dans la période la plus difficile, c’est la Russie qui nous est venue en aide et ne nous a pas laissé dans le pétrin, nous permettant d’éviter une catastrophe humanitaire et l’anéantissement de la population du Donbass ».

« Les habitants du Donbass n’oublieront jamais l’aide apportée par le peuple frère russe dans leur détresse. Je suis très reconnaissante au Président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour le soutien qu’il a apporté à notre État. C’est sa volonté politique qui a joué un rôle décisif et nous a permis de survivre, nous redonnant l’espoir de retrouver bien-être et prospérité », a ajouté la députée.

Le chef de la RPD, Denis Pouchiline, a aussi tenu à rappeler que ces convois avaient sauvé de nombreuses vies.

« Notre pays, en état de guerre, de blocus économique et des transports imposés par l’Ukraine, apprécie au plus haut point l’aide humanitaire fournie par la fédération de Russie. Bien sûr, les convois humanitaires qui acheminent des médicaments, de la nourriture et des matériaux de construction sur notre territoire ont sauvé de nombreuses vies. Sans cette aide, il n’aurait pas été possible de restaurer de nombreuses installations vitales, de fournir de la nourriture à la population pendant les périodes les plus difficiles du développement de la République et de réparer nos entreprises industrielles. En mon nom personnel et au nom de tous les résidents de la République, j’exprime ma gratitude à la fédération de Russie pour son aide et sa contribution au développement de notre jeune État », a déclaré Denis Pouchiline sur sa chaîne Telegram.

L’importance vitale de ces convois a été soulignée aussi par Vladislav Berditchevski, député et président du Comité du Conseil Populaire de la RPD sur la politique étrangère, les relations internationales, la politique et les technologies de l’information. Ce dernier a comparé les convois de la fédération de Russie à la Route de la Vie qui alimentait la population assiégée de Leningrad pendant la Seconde Guerre Mondiale.

« Il y a cinq ans, la République Populaire de Donetsk était dans une situation très difficile – la nourriture et les fournitures médicales étaient bloquées par le régime de Kiev, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leurs maisons, détruites par les tirs d’artillerie de l’armée ukrainienne. […] L’importance des convois humanitaires russes pour la RPD et la RPL est énorme. Ils peuvent être comparés à la « Route de la vie » pour les assiégés de Leningrad », a souligné le député.

Depuis cinq ans, ces convois humanitaires sont le symbole du soutien indéfectible de la Russie au Donbass en guerre. En plus de 80 convois, la fédération de Russie a apporté une aide vitale aux deux Républiques Populaires, sauvant de très nombreuses vies, quand l’Ukraine s’acharnait à tuer et asphyxier la population civile d’un territoire qu’elle revendique comme étant à elle.

Entre le pays qui leur a apporté le blocus, les obus et la mort (l’Ukraine) et celui qui leur a apporté aide, soutien et de quoi survivre (la Russie), la population du Donbass a choisi.

Christelle Néant

