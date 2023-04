En Chine la diplomatie est un Art, mais Ursula est-elle capable de comprendre ?

En préambule à la traduction de l’article fait par Dan Tomozei, journaliste roumain en poste à Beijing, il m’a semblé utile de rappeler ce qu’est QingMing, à savoir la Toussaint en Chine.

QingMing est une fête importante qui a lieu chaque année entre le 5 et le 7 avril et fait l’objet d’une journée fériée ! Je peux comprendre que Macron et Ursula n’en aient rien su, mais que la ministre française de la Culture (qui faisait partie du voyage) ou l’ambassadeur en poste en Chine ne les en aient pas informés est inquiétant ! En voici la description :

https://ltl-chinois.fr/fete-de-qingming/

Voici l’article de Dan Tomozei (le texte original en roumain est en lien à la fin de cet article) :

Frau Ursula est venue à Beijing pour offrir une pizza

Considérant qu'avant une visite en Chine la chose la plus appropriée est de lancer des attaques contre le président Xi Jinping et le Parti communiste chinois, Mme Von Der Leyen et les conseillers de la Commission européenne (CE) ont oublié que les autorités de Pékin ne sont ni en Europe, ni sous la tutelle américaine-UE. À la rafale d’accusations blessantes lancées par le responsable européen, il a été répondu à la chinoise, de manière subtile, pas minable ou manquant de nuances.



Contrairement à l’accueil fait au président de la France, Emmanuel Macron, présenté dans la presse chinoise depuis le débarquement de l'avion présidentiel jusqu'à son départ de la capitale, concernant Mme Der Leyen il n'a été ni écrit, ni transmis quoi que ce soit. Hormis ceux qui avaient accès à des informations ou des sources officielles, personne n'a appris que le président de la Commission européenne se trouvait en Chine. Une autre réponse extrêmement subtile, peut-être le hasard, mais avec de forts échos dans la tradition et la sensibilité locales, était le numéro d’immatriculation de la Limousine chinoise de luxe,… marque Qi/红旗 (Drapeau Rouge) : 京A004JW ... Qui connaît le symbolisme asiatique, pas seulement le chinois, sait que zéro est égal à zéro, et le chiffre 4 est phonétiquement et visuellement le symbole de la mort. Ce sont des détails qui n'ont pas d'importance à l'ouest.

D'un autre côté, vous ne pouvez pas ne pas vous demander quel était le but de la visite que le président de la CE a fait à Pékin !



Peut-être pour offrir une portion de pizza aux dizaines de journalistes qui ont répondu à l'invitation à la conférence de presse pour le jeudi à 20 h (heure locale), au siège de la représentation de la Commission européenne en Chine. (...)



Enfin, avec 30 minutes de retard, Mme Der Leyen est arrivée, a salué, a repris la série d'attaques et de platitudes pendant quelques minutes, mais dont l'UE ne veut pas se découpler économiquement, pour ensuite constater que cette importante conférence de presse était ... régie, avec des questions préparées et un nombre limité de réponses. Où ai-je déjà vu ça auparavant ? (...)

Il s’en est suivi un moment ridicule.



Le conseiller de Mme Von Der Leyen a cité dans la liste de questions préparées le nom d'un autre journaliste qui devait poser une question objective, mais le journaliste n'était pas dans la salle, alors ... il a continué à une autre question servie. (...)

Et soudain, la conférence de presse se termine. (...)



Mme Ursula von der Leyen était entrée dans le bâtiment de la représentation pour diverses choses. À un moment donné, lorsque nous nous attendions tous à sortir, les esprits se sont agités ... Suite à un signe tous ses conseillers sont détournés de leur part de pizza, étant appelés dans le bâtiment : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (entre eux plus la journaliste d'Euronews), 8, 9 ... 12 ! Ce n'étaient que des conseillers de deuxième main, les premières mains se trouvaient déjà là-bas. (...)

Il est 21 heures passée. Dans les airs, l'odeur de pizza se mélange silencieusement avec les émissions d'échappement des limousines. La Garde supplémentaire a été retirée, le barrage routier temporaire imposé sur le boulevard Dongzhimenwai a été levé. Tout est revenu à la normale comme si rien ne s’était passé. Mais oui, vraiment ! Que s'est-il finalement passé ? (...)

Voici ce qu’a publié Dan en présentation de son article (traduit ci-dessus) :

Frau Ursula a dat o pița la Beijing

Socotind că înaintea vizitei în China cel mai potrivit lucru este să lansezi atacuri la adresa președintelui Xi Jinping și Partidului Comunist Chinez, doamna Ursula von der Leyen și consilierii din cadrul Comisiei Europene (CE) au uitat că autoritățile de la Beijing nu sunt nici în Europa, nici sub tutela SUA-UE. Rafalei de jigniri lansate de oficialul european, s-a răspuns în stil chinezesc, subtil, nu bădăran și lipsit de nuanțe.