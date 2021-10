Depuis six jours maintenant, les habitants de la RPD (République Populaire de Donetsk) se relayent devant l’hôtel où sont logés les observateurs de l’OSCE, afin de manifester leur mécontentement face à l’inaction de l’organisation concernant l’enlèvement d’un observateur de la RPL (République Populaire de Lougansk) au sein du CCCC (Centre Conjoint de Contrôle et de Coordination du cessez-le-feu).

Une semaine après l’enlèvement d’un observateur de la RPL au sein du CCCC, Andreï Kossiak, près de Zolotoye, par ce qui s’est avéré être l’unité Alpha du SBU, la situation reste sur un statu quo, faute d’actions concrètes de la part de l’OSCE.

Depuis le communiqué de presse indigent dont l’OSCE s’est fendu, l’organisation n’a rien fait de plus pour accélérer la libération d’Andreï Kossiak, qui est soumis à des pressions psychologiques et à des tortures physiques en Ukraine. Il semble que l’organisation ne mesure pas à quel point son inaction est dangereuse pour l’évolution de la situation dans le Donbass.

Alors la population de la RPD fait tout pour qu’ils finissent par comprendre. Depuis plusieurs jours, un village de tentes et des manifestants se sont installés devant l’hôtel où sont logés les observateurs de l’OSCE, à qui ils ont remis une lettre dans laquelle ils demandent à l’organisation d’agir si elle ne veut pas perdre le peu de crédibilité et de confiance qu’il lui reste dans le Donbass. Chaque jour, la lettre est lue devant tout le monde afin que les observateurs de l’OSCE n’oublient pas ce qui leur est demandé.

Mais au vu de leur attitude, il est clair qu’ils n’en ont rien à faire. Malgré le fait que les manifestants sont là depuis déjà plusieurs jours, aucun des observateurs n’est venu à leur rencontre pour discuter de la situation et essayer de trouver une solution. Des photos des manifestants et du campement de tentes, prises depuis l’intérieur de l’hôtel avec des commentaires désobligeants sont apparues sur internet, accentuant l’impression de mépris de la part des observateurs de l’OSCE envers la population.

Même vis-à-vis de la presse, l’attitude de l’OSCE est littéralement je-m’en-foutiste. Nous avons essayé sans succès, avec plusieurs collègues d’aller leur parler, en mettant en avant que je pouvais traduire du russe vers l’anglais afin de faciliter le dialogue, car je sais que peu d’observateurs parlent russe. Malgré cela, les observateurs de l’OSCE se cachent derrière le communiqué de presse pitoyable publié par l’organisation, et leur service de presse.

Face à une telle attitude, les habitants de la RPD ne peuvent que durcir leur position. Hier après-midi, les manifestants ont ainsi installé des signes indiquant que les observateurs de l’OSCE sont aveugles sur les poteaux devant l’hôtel.

Hier soir, les manifestants ont dessiné sous les fenêtres de l’hôtel de l’OSCE avec des bougies la phrase « Nous exigeons la liberté ! ». Et aujourd’hui même ils ont dessiné à la craie un message accusateur envers l’OSCE : « Votre cécité c’est la mort de quelqu’un ».

Voir le reportage sous-titré en français filmé sur place :

Si la population réagit ainsi c’est parce que l’inaction de l’OSCE permet à l’Ukraine de ne pas avoir à rendre des comptes, et à pouvoir continuer son attitude destructrice. En effet, l’OSCE n’a même pas daigné divulguer l’enregistrement de la caméra de surveillance qu’ils avaient installé près de la zone de désengagement de Zolotoye et qui a dû filmer ce qui s’est passé. Avec une telle attitude complice de l’OSCE, l’Ukraine est tranquille : ses crimes ne seront pas rendus publics auprès de la communauté internationale.

Même sur le plan diplomatique, l’OSCE ne fait aucun effort. Ainsi, afin de discuter de la situation, la RPL a demandé la tenue d’une réunion extraordinaire du groupe de contact trilatéral en charge des questions de sécurité le 19 octobre à 13 h. À 11 h, le coordinateur du groupe envoie à tous les participants une notification indiquant que toutes les parties avaient répondu positivement à l’invitation. Mais à 12 h 23, le coordinateur indique que le représentant ukrainien a déclaré que la délégation ukrainienne n’avait pas donné son accord pour organiser une réunion extraordinaire.

Le plus incroyable sera la justification donnée par Alexeï Arestovitch (membre de la délégation ukrainienne) pour ce refus. En effet, selon lui, la RPL ne fait pas partie des participants aux négociations, et n’a pas le droit de lancer une initiative en la matière. Du délire pur. Cela fait sept ans que la signature du chef de la RPL est apposée en bas des accords de Minsk, sept ans que l’Ukraine négocie avec la RPD et la RPL au sein du groupe de contact trilatéral, comme le prescrivent d’ailleurs les accords de Minsk (« en consultation et en accord avec les représentants de certains districts des régions de Donetsk et de Lougansk au sein du groupe de contact trilatéral »), et Kiev vient prétendre que la RPL ne fait pas partie des parties au conflit.

Et face à tant de mauvaise foi, l’OSCE se mure dans son silence complice. De son côté, la Russie exige de l’Ukraine qu’elle donne l’accès consulaire à Andreï Kossiak puisqu’il a la nationalité russe. Un fait que Kiev met en avant pour faire croire qu’il est un soldat de l’armée russe (ce qui est une ânerie sans nom, Andreï Kossiak est né à Altchevsk, en RPL, et avait la nationalité ukrainienne avant de demander la nationalité russe), tout en refusant d’appliquer les règles consulaires applicables dans ce genre de cas (Kiev avait quatre jours pour donner l’accès consulaire, et ce n’est toujours pas fait, une semaine après).

Le ministère russe des Affaires étrangères demande aussi à l’OSCE « une approche plus active, responsable et impartiale », ainsi qu’une évaluation objective de l’incident. Choses que l’organisation a été incapable de faire depuis une semaine.

Et pendant que l’OSCE continue de ne pas faire son travail, Kiev poursuit son sabotage en empêchant l’organisation d’une réunion extraordinaire du groupe de contact trilatéral pour le deuxième jour consécutif. Autant dire que le village de tentes et les manifestants installés devant l’hôtel où sont logés les observateurs de l’OSCE sont partis pour rester là encore longtemps…

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider