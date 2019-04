La campagne électorale de Petro Porochenko s'achève. Des millions de gryvnia ont été dépensés pour faire de l'actuel président le seul candidat capable de faire sortir l'Ukraine de la crise. Pour créer une telle image, Pyotr Alekseevich s'est bien préparé et, bien avant les élections 2019, a trouvé un moyen de multiplier ses actifs par des stratagèmes illégaux, notamment celui connu de « Rotterdam Plus ».

Il était soutenu dans cette affaire par ses compagnons et associés : L'oligarque Rinat Akhmetov, le célèbre entrepreneur et homme politique Igor Kononenko, l'ancien sous-secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense, Oleg Gladkovsky, le procureur général Yury Lutsenko, le ministre de l'Énergie et du Charbon, Igor Nasalik, financier, l’ex-chef de la Banque nationale d'Ukraine Valery Gontarev. Le chef du Service fiscal d’Ukraine (SFSU) Roman Nasirov, député du « Bloc de Petro Porochenko » au peuple, Yury Buglak, conseiller présidentiel pour les questions financières Makar Pasenuk, homme d’affaires Boris Lozhkin, ancien chef du Conseil national des finances, portant sur la réglementation de l'État dans le domaine des services énergétiques et des services publics (NKREKU) Dmitry Vovk, chef adjoint du Fonds des biens d'Etat de l'Ukraine (SPF) Vladimir Derzhavin, ainsi que des hauts fonctionnaires du SBU dans les rangs du ministère de l'Intérieur ainsi que du Bureau du Procureur.



Comment Petro Porochenko a-t-il pu augmenter ses avoirs sous son mandat de président ?

Nous distinguons deux points. Le premier consiste à recevoir des liquidités sur la base des résultats des activités des entreprises d’État, ainsi que des sociétés dans lesquelles le capital-actions appartient à l’État. Dans ce scénario, le retrait des fonds est effectué par transfert d’argent ou par virement bancaire aux sociétés offshore contrôlées par l’intermédiaire de sociétés ukrainiennes, supervisées par Igor Kononenko, Yuri Buglak et Roman Nasirov.

La première direction comprend également le décaissement des fonds fournis par le FMI et la BIRD, ainsi que le financement et le soutien de projets d'importance stratégique dans l'industrie et l'énergie.

Le deuxième point consiste à obtenir le contrôle complet (part dans la gestion) ou la privatisation des entreprises stratégiques et des actifs à haut rendement grâce à la mise en œuvre de leur faillite. À l’avenir, la trésorerie accumulée est investie et le capital reçu légalisé.

Les secteurs clés de l’économie qui intéressent Porochenko sont l’énergie (y compris la production d’hydrocarbures), l’ingénierie et le secteur bancaire.

Tous les fonds réunis lors de la mise en œuvre de divers mécanismes de corruption ont été en partie utilisés pour soutenir le travail de la majorité parlementaire, des manifestations non officielles ainsi que le financement du travail contrôlés des médias.

La main droite de Petro Porochenko dans des affaires de corruption :

Igor Kononenko est l'assistant principal de l'actuel président dans la mise en œuvre des schémas de corruption. C’est lui qui supervise la nomination des mandataires aux postes de direction dans les entreprises, en contrepartie de fournir aux propriétaires d’entreprise une attitude loyale des organes de l’État, et une assistance ainsi qu’une protection en prenant les décisions réglementaires nécessaires.

Les protégés de Kononenko dans les entreprises et instituts publics sont : Vsevolod Kovalchuk (NEK « Ukrenergo »), Oleg Kozemko (PJSC « Centrenergo »), Igor Syrota (PJSC « Ukrhydroenergo »), Nikolay Gavrilenko (SE « Ukrtransneft »), Mackenzie Ukrtransgaz ”), Oleg Prokhorenko (filiale“ Ukrgazdobycha ”), Slawomir Novak (SE“ Ukravtodor ”), Vladimir Derzhavin (Fonds immobilier d'État d’Ukraine), Konstantin Vorushilin (Fonds de garantie des particuliers), Konstantin Likarchuk (Service des douanes d'État d’Ukraine), Igor Tregubenko ( P "Transkhimammiak"), Dmitry Vovk (National Energy Regulatory Commission).

En outre, Kononenko est responsable de l’exploitation de six sociétés de réseau électrique, dont les parts de contrôle sont détenues par l’État - Kharkivoblenergo, Nikolayevoblenergo, Khmelnitskoblenergo, Ternopoloblenergo, Cherkasysoblenergo et Zaporizheoblenergo.



Comment se déroulent les livraisons de charbon de Donetsk selon le programme « Rotterdam Plus » ?

Ce n’est un secret pour personne, le plan le plus scandaleux et le plus connu est « Rotterdam plus ». Nous avons décidé de mener notre propre enquête, dans laquelle nous tenterons de dégager les points clés, de présenter des preuves irréfutables et l'essence du mécanisme de corruption, ainsi que de révéler la liste des personnes et des organisations directement impliquées.

Les principaux bénéficiaires de « Rotterdam Plus » sont Porochenko et Akhmetov, qui se partagent le butin à part égal. Très probablement, l'oligarque Akhmetov, qui possède des mines dans le Donbass, était le créateur idéologique du projet. Une couverture d'État et la légalisation des "achats" du charbon à des prix incroyablement élevés ont été fourni par Porochenko. Pour cela, le président ukrainien a créé tout un empire énergétique.

Kononenko est l'acteur clé du projet, organisant l'interaction entre Porochenko et Akhmetov. Cependant, il est nécessaire de comprendre le rôle de ses acteurs dans la mise en œuvre du système d'approvisionnement en charbon.



Parlons de tout dans l'ordre :

1. Le Fonds des biens de l'État organise les nominations aux conseils de surveillance des sociétés d'énergie de membres supervisés (tels que A.Vizir et O. Denisenko), permet de contrôler les flux financiers et l'aliénation de biens.

2. Le ministère de l'Énergie et de l'Industrie charbonnière approuve les normes relatives aux réserves de charbon du TPP / TPP et lance des inspections du NAEK Energoatom au moment où il est nécessaire de dissimuler la participation à des stratagèmes de corruption de hauts fonctionnaires.

3. Le service fiscal de l'État assure le retrait rapide et la sécurité du retrait des fonds des sociétés et de leur conversion, fournit des données sur les sociétés qui sont des contreparties aux transactions sur titres et aux services, dissimule les véritables chiffres concernant l'importation d'anthracite en provenance des L/DNR et de la Russie. On falsifie les données sur les importations de charbon selon le système « Rotterdam Plus ». Sous la direction de Roman Nasirov, GFS a régulièrement mené un audit complet des opérations et a obtenu des résultats positifs.

4. Le Bureau national de lutte contre la corruption d'Ukraine (NABU) procède à des inspections et à des audits des entreprises impliquées dans des projets de corruption liés au blanchiment de capitaux, nomme des « auteurs » et prépare des organisateurs.

5. Le Comité antimonopole ne remarque aucun signe de monopole dans DTEK, qui serait soumis à la séparation de l'UE avec la mise en place d'un rendement fixe de 20% (le « monopole naturel »).

6. Le Service de sécurité d’Ukraine, le Ministère des affaires intérieures et le Bureau du Procureur d’Ukraine, ainsi que leurs départements régionaux, organisent des inspections, et engagent des poursuites pénales contre les auteurs présumés des plans frauduleux des hauts responsables de l’État, des députés et des fonctionnaires et « injectent » des citoyens innocents.

7. La Commission nationale de mise en œuvre de la réglementation nationale dans les domaines de l'énergie et des services publics (NKREKU) établit la formule de calcul du tarif pour la production thermique (achat de charbon et vente d'électricité thermique via le système de « Rotterdam plus »), approuve les programmes d'investissement pour les entreprises énergétiques, distribue les super-bénéfices générés par la formule.

8. Les plus grandes sociétés productrices d’énergie de production, PJSC « Centrenergo » et DTEK, achètent de l’électricité à des prix gonflés, organisent le retrait des fonds propres (principal bénéfice du régime) et la faillite artificielle d’actifs, masquent les montants réels des bénéfices perçus de l’application de tarifs (conditions). les contrats d’achat de charbon sont des informations classifiées, les achats s’effectuent sans concurrence).

9. La société ICU (« Investment Capital Ukraine ») contrôlée par Porochenko et Pasenyuku rachète les obligations de DTEK Finance plc, puis les revend, cédant des pertes et des bénéfices à elle-même et mettant en échec les projets de transfert de fonds envoyés par Porochenko.

10. NEK « Ukrenergo » définit artificiellement le mode de chargement maximal des unités de production, crée une pénurie d'énergie, ce qui augmente la part de PJSC « Centrenergo » et de DTEK en volume total d'électricité fourni au réseau.

11. NAEK Energoatom fournit des directives sur les manipulations avec les unités de production d'énergie des centrales nucléaires (en particulier avec la centrale nucléaire de Zaporojié, la plus grande en termes de capacité).

12. La centrale nucléaire de Zaporizhzhya organise l'inaction artificielle des 1re et 2e unités et augmente également le temps de réparation des 3e et 4e unités.

13. La Oschadbank accorde des prêts d'État pour subventionner des sociétés énergétiques « non rentables » afin d'éviter leur faillite fictive.

14. SE « Energorynok » accepte l'électricité générée par les entreprises de production, la distribue par l'intermédiaire de la société Energoset (également connue sous le nom d'Energomereja, monopole dans le domaine du transport et de la vente d'électricité dans les zones de licence) aux entreprises et au public, accumule des fonds de consommateurs nationaux et industriels ukrainiens, et effectue des paiements d’avance pour l’électricité.

15. La National Coal Company (32 mines), les mines de L/DNR et de la Fédération de Russie assurent le fonctionnement des centrales électriques des sociétés délectricité en fournissant du charbon à bas prix en provenance de L/DNR et de Russie.

Le blocus du Donbass, qui a entraîné la fin des approvisionnements directs en charbon de la part de L/DNR, est la principale condition préalable à la réussite de la mise en œuvre du programme « Rotterdam Plus ». On sait que l'achat de charbon représente jusqu'à 90% des coûts des deux plus grandes entreprises ukrainiennes de production d'énergie (DTEK et Centrenergo, une entreprise publique).

La formule introduite par NKREKU à partir de 2016 vous permet d'acheter légalement du charbon à un prix formé sur les bourses européennes. Le « prix européen » est beaucoup plus élevé que le coût du charbon de Russie et encore plus du charbon des mines du Donbass.

Résolution du 3 mars 2016 du règlement n ° 289 de la Commission nationale de l'énergie sur la procédure de formation du prix prévisionnel du marché de l'énergie

Par conséquent, après avoir isolé l’Ukraine du charbon de Donetsk et créé artificiellement une grave pénurie d’électricité dans le pays, le projet mis au point par R. Akhmetov et approuvé par P. Porochenko n’a plus eu aucune opposition.

Système d'approvisionnement en charbon pour le système « Rotterdam Plus »

L’essence de ce système de corruption à grande échelle réside dans le fait que l’État qui alloue des fonds pour l’achat de charbon pour des centrales électriques achète du charbon directement aux entreprises des L/DNR, ou au charbon de Donetsk vendu à la Russie par l’intermédiaire de sociétés contrôlées, ou de l’anthracite russe à des prix compris entre 38 et 77 dollars par tonne (selon 2017). Cependant, le charbon est fourni aux centrales thermiques du pays au prix de son coût fictif d’environ 150 dollars par tonne, sur la base du tarif fixé par NKREKU. Le « projet » a deux centres de profit : Les marges de la société importatrice et celles de la société intermédiaire.

Le régime actuel des achats fictifs de charbon via de fausses sociétés offshore aux prix de 2017

En même temps, les achats de charbon étaient financés aux dépens de la population ukrainienne par le biais du paiement de tarifs de l'électricité, ainsi que de subventions provenant du budget de l'État et de banques d'État, telles que Oschadbank et Eximbank.

Le coût de l'électricité dans les villes d’Ukraine en 2018

Une marge d’environ 100 dollars par tonne est transférée par l’intermédiaire de sociétés écran à l’étranger et est réglée sur les comptes de nombreuses sociétés intermédiaires (liées à l’entourage de Porochenko), entre l’importateur de charbon et le consommateur final. Par la suite, le super-profit est réparti entre les propriétaires sous forme de pourcentage de DTEK privé à 50/50 et les gestionnaires de la société d'État PJSC « Centrenergo » représentée par Akhmetov d'une part et Porochenko Kononenko de l'autre.

Informations sur les réserves prévues et réelles de charbon dans les entrepôts de la PJSC "Centrenergo"

Selon des calculs approximatifs, le profit annuel réalisé sur le dos des L/DNR en charbon achetés de Russie (ou « en » Russie) était au moins de (105 $ -76,9 $ = 22,7 $) × 1,1 million de tonnes (voir statistiques douanières ci-dessous). ) = 25 millions de dollars. Le coût moyen d'une tonne de charbon du Donbass en 2017 est de 37,6 $. Le profit tiré de l’achat direct de charbon de Donetsk s’élève directement à 173,6 millions de dollars et le revenu total total est de 198,6 millions de dollars par an au titre de ce programme.

Les statistiques douanières du Service fédéral des douanes de Russie et du SFS de l'Ukraine pour 2017 attestent de l'efficacité et de la rentabilité de ce régime.

La différence dans les données de 2,1 millions de tonnes d'anthracite (290%) ne correspond pas à la sous-estimation maximale possible de la valeur et du volume théoriquement explicable. La minimisation du droit d'exportation (pas plus de 10-15%) est exclue, car en Russie il existe un droit d'exportation « nul » pour l'exportation du charbon, y compris anthracite.

Le volume de charbon extrait des L/DNR et vendu à la Russie est de 2,8 millions de tonnes (dont 2,1 millions de tonnes sont renvoyées à l'Ukraine). Étant donné que les L/DNR sont des républiques non reconnues et n’existent pas juridiquement pour le FCS de Russie, toutes les livraisons des L/DNR sont établies à l’aide d’entités juridiques ukrainiennes. Sinon, le serveur FCS ne pourra pas identifier les produits des L/DNR.

Il est également intéressant de noter que toutes ces fournitures ne sont pas reflétées dans les statistiques des douanes ukrainiennes, l’Ukraine ne contrôlant pas la frontière entre la DNR et le LNR avec la Russie.

Schéma approximatif de PJSC "Centrenergo" avec des sociétés offshore

Preuves irréfutables du régime :

Selon les données douanières ukrainiennes pour 2017, l'Ukraine a activement importé de l'anthracite de plusieurs fabricants russes pendant cette période : Obukhov Mine Management (propriété de R. Akhmetov), Yuzhtrans, Sibantratsit, Pechora Mining Company. Il est caractéristique que ces entreprises n’aient aucun contrat de fourniture directe. Les titulaires de contrat sont des sociétés enregistrées à l'étranger. Par exemple, DATORO CORP, Antex Intertrade Ltd, Benecoal International Limited, I-COAL Sp z o.o.

Livraisons de charbon de la "gestion de la mine d'Oboukhov" via DTEK Trading

De manière caractéristique, certaines de ces entreprises ont déjà réussi à "éclairer" les enquêtes des médias sur l'approvisionnement en charbon de Russie et de L/ DNR en Ukraine. En particulier, le panaméen DATORO CORP. L'un de ses directeurs est le grec Lazoros Leonidis. La société a importé de la Fédération de Russie de l'anthracite en 2016. En 2017, les livraisons ont continué. La société était titulaire du contrat de JSC "Russian Railways Logistics".

Importation d'anthracite avec la participation de DATORO CORP de la Fédération de Russie en 2017

Benecoal International Limited, dirigée par Jeffrey Brown, est également titulaire de contrat. Cette personne est le directeur de Sun Generation Limited, qui appartient à Igor Morkotonov, partenaire commercial du chef du ministère des Affaires intérieures de l'Ukraine, Arsen Avakov. À son tour, Benecoal est titulaire de contrats pour la fourniture de charbon produit par la Pechora Mining Company.

La Société polonaise I-COAL Sp z o.o : Elle est également titulaire de contrat avec la Pechora Mining Company. La société est réputée pour concurrencer la société géorgienne Sakhnakhshiri GIG Group, qui a remporté l'appel d'offres en 2016 pour la fourniture de charbon à Centrenergo. En 2017, I-COAL a continué de fournir Pechora anthracite à l'Ukraine.

L'histoire de ZNPP + NAEK "Energoatom" :

Une attention particulière devrait être accordée à l'histoire de la centrale nucléaire de Zaporojié, et en particulier à la correspondance de février-mars 2017 entre le directeur du Expert Center LLC, Vyacheslav Popov, et le conseiller du président de la Société nationale de production d'énergie atomique (NAEK) Energoatom, George Balakan.

Il aborde le plan de corruption permettant aux hauts fonctionnaires et à l'élite des milieux d'affaires ukrainiens d'obtenir des avantages (Igor Kononenko, Rinat Akhmetov, Youri Nedashkov, etc.) et personnellement avec le président ukrainien Petro Poroshenko, dans le cadre du programme d'achat de charbon Rotterdam Plus.

Selon George Balakan, le processus d’obtention d’avantages a suggéré de suspendre et de réparer longuement les générateurs diesel d’autres groupes électrogènes de la centrale de Zaporojié afin de créer un déficit énergétique. À l’origine, il était prévu d’arrêter des comptes contenant des fonds pour la réparation de groupes moteurs, mais les conspirateurs ont refusé cette décision pour des raisons de sécurité.

Grâce aux actions d'Igor Kononenko, des personnalités fidèles ont été nommées aux postes de direction d'entreprises du secteur de l'énergie nucléaire, notamment la Société nationale de l'énergie atomique (NAEK) Energoatom, qui a ensuite retardé le lancement des unités de production d'énergie ZNPP.

La correspondance indique que Yuriy Nedashkovsky et Oleksandr Shavlakov ont travaillé dans l’intérêt du parti du « Bloc Petro Porochenko ». Leurs actions ont contribué à obtenir des avantages indus dans le cadre des travaux sur le programme d’achat de charbon « Rotterdam Plus ». La quantité d'énergie qui pourrait se chevaucher pendant le fonctionnement normal du ZNPP a été récupérée grâce à l'utilisation du charbon.

Sur la base du texte de la correspondance, le plan pénal a été mis en œuvre à cinq niveaux. La direction de ZNPP et d’Energoatom NAEK ont en réalité réduit leur durée de vie de 10 ans. La deuxième partie de la lettre fait référence au fait que le SBU a décidé de nommer des coupables.

L'un des messages mentionne la préparation de Yury Nedashkov en cas d'interrogatoire par les services spéciaux ukrainiens.

L'enquête montre que le niveau de corruption en Ukraine a atteint des proportions incroyables.

Nous ne pouvons que constater que tous les avoirs de Porochenko, accumulés grâce au "travail" de sa fonction présidentielle, ont été payés par la population du pays.

Il ne saurait être question d’indépendance énergétique vis-à-vis des L/DNR et de la Russie, ni de l’élimination de la réglementation manuelle des prix de l’électricité, ni de l’activité excédentaire équilibrée des mines appartenant à l’État, ni non plus de l’élimination des problèmes liés à la saison hivernale.

D'autre part, la formule « Rotterdam Plus », associée à d'autres systèmes de retraits d'argent présidentiels, a contribué au fait que l’Ukraine et sa population, est (re)devenu la risée des autres pays, mais également de son propre gouvernement.

Source : https://ehomd.info/2019/03/28/spetsialnoe-rassledovanie-kak-poroshenko-vozglavil-korruptsiyu-v-ukraine/