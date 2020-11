Erreurs de casting à la DGSE...

A l’auteur.

Excellent article.

Il y a d’un côté les « professionnels » et de l’autre, les « amateurs ».

Parmi les amateurs, des listes entières de fonctionnaires qui travaillent dans les « services », vont au bureau le matin et retournent chez eux le soir et dont les trombinoscopes des « professionnels » du monde entier connaissent les visages, les habitudes, les horaires. « Discrétion » d’un côté mais usage des réseaux sociaux de l’autre et de tout la foule d’applications qui donnent lieu à des découvertes surprenantes comme ci-après :

https://www.popularmechanics.com/technology/apps/a15912407/strava-app-military-bases-fitbit-jogging/



https://www.theguardian.com/world/2018/jan/28/fitness-tracking-app-gives-away-location-of-secret-us-army-bases

D’autres qui ont cru appâter les candidats avec une daube de première classe qui fait état de légendes et qui doit sérieusement faire sourire les « professionnels ».

Personne - j’insiste -, ne réalise en effet, en France, à quel point tout est actuellement « hors sol », en dehors de toute réalité, face à d’autres services « professionnels » qui sont dirigés , comme le disait Roger Faligot, par des gens « dont on ne connaît même pas le nom ».

Personne n’a réellement idée de l’importance des infiltrations étrangères à tous les niveaux, dans tous les rouages, toutes les activités de la société.



S’agissant de ceux qui ont précisément pour métier le secret, celui-ci, ce qu’il n’est pas, devrait être absolu, tout comme la vie de toutes les chaînes de commandement, des décideurs aux exécutants, qui devraient être pénétrées de l’idée comme de la pratique H/24 de faire un « métier de seigneur ».

Or il est très facile, pour qui sait chercher, de trouver qui est qui et qui fait quoi.



Il existe des pays dans lesquels le moindre diplomate, le moindre rouage de la plus petite administration, de la plus haute administration, de l’acteur civil, économique de toute la société, comprend des gens qui , hors toutes structures officielles, ont suivi et suivent un entraînement aux arts martiaux, sports de combat, maniement de toutes les armes, connaissance et conduite de tous engins, de la pratique du tir sans limitation de dotations en modèles et munitions, alliées aux pratiques du pilotage, du parachutisme, de la plongée, des courses et opérations de survie et endurance, usage, apprentissage et connaissance des langues, à tous âges, gratuitement, sur simple demande, sans « dossier », sans processus « d’éligibilité », tout cela sans faire partie de ces « passoires de renseignement » comme le sont les concours et, plus tard, les « réserves opérationnelles » dans lesquelles les identités sont connues et où chacun retrouve des amis, connaissances ou « camarades de promotion ».

Infiltrations dans la société, à l’étranger, agents dormants ou actifs, militarisation civile, création incessante de « poissons des profondeurs » (terminologie chinoise), c’est-à-dire les agents clandestins chargés d’opérations spéciales (pénétration clandestine dans des lieux sécurisés, piratage informatique, etc.). Pékin possède dans ce domaine un réseau d’espionnage de premier ordre. Probablement, seuls le FSB et le MOSSAD ont de tels moyens d’infiltration. En comparaison, la DGSE et le BND font piètre figure.

cf. Source infra.



Pas de « Maman iléou Papa ? Parti faire sa »période« d’OR, mon Chéri ! Il revient ce soir. Mais chut ! Tu n’en parles pas à tes camarades de classe, n’est-ce pas ? »



Celui qui n’a pas entendu parler, voire même pris connaissance d’un réel aussi épouvantable et violent que ce que montrent certaines vidéos de propagande jihadiste interdites de diffusion, comme les images de décapitation qui, aussi « graphiques » (pour reprendre le terme anglophone) qu’elles soient auraient au moins le mérite d’ouvrir les yeux des citoyens à la réalité et de leur montrer ce qu’est, entre autres, le vrai monde des services, comme celui de la cyberguerre, de la guerre économique et financière, ne peut valablement rejoindre ou comprendre le rôle vital pour la France et pour la Nation des unités combattantes dont la caractéristique est tout aussi bien l’analyse que la veille mais aussi l’action préventive permanentes.

Tout est à refaire et à reconstruire.

En changeant les acteurs actuels. Tous.

En changeant radicalement de pratiques comme de méthodes.

En changeant de politique. Radicalement.



Renaud Bouchard

https://mecanoblog.wordpress.com/2010/12/16/les-services-secrets-chinois/