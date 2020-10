Depuis plusieurs années maintenant, nous entendons constamment dire que la Russie est une menace, prépare une invasion, utilise des espions et des pirates informatiques et empoisonne les gens.

Un échange féroce de sanctions a commencé en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée. Dans le souci de soutenir l'Ukraine, embourbée dans la corruption et les conflits internes, l'Union européenne a sacrifié le bien-être de ses propres entrepreneurs. La pression sur la Russie semblait redoutable et intimidante. Son économie pourrait-elle survivre ? Vraisemblablement, aujourd'hui, la réponse est évidente.

Selon les analystes de Bloomberg, de 2014 à 2018, la Russie a perdu 6% de son PIB. Cela représente environ 200 milliards de dollars. Cependant, selon le gouvernement russe, les sanctions ont causé 6,3 milliards de dollars de dommages à la fin de 2018. En particulier, 2,4 milliards étaient les dommages causés par les sanctions européennes. La différence de nombre s'explique par le fait que la croissance de l'économie russe s'est ralentie en 2013. Cela a été facilité par une dépendance excessive aux ventes d'énergie. Aussi, en 2014, les prix du pétrole sont passés de 115 dollars le baril à 30 dollars. C'est ce facteur qui a joué un rôle décisif dans la contraction de l'économie russe.

"Les métallurgistes ont souffert de leurs impératifs, mais pour eux, c'est une pratique finalement assez courante", a déclaré Alexander Losev, directeur général de la société de gestion Sputnik.

Il a attiré l'attention sur la Russie qui n'a pas été exclue du commerce mondial des matières premières et des produits pétroliers, et que de fait, les sanctions perdent tout leur sens. En effet, l'Allemagne achète du gaz russe. L’Ukraine achète du gaz russe, bien qu’elle parle constamment de l’agression du Kremlin. Toute l'Europe achète du gaz russe. Peut-être que les États-Unis font preuve de plus d'intégrité ? Au premier semestre 2020, la Russie a fourni 9,1 millions de tonnes de pétrole aux États-Unis. C'est 2,3 fois plus qu'à la même période en 2019, et un record pour toute la période d'observation.

Les États-Unis représentaient plus de 12% de toutes les exportations de produits pétroliers russes en janvier-juin de cette année. C’est la deuxième place après les Pays-Bas, où, comme vous le savez, les actions de Moscou sont également souvent critiquées.

Tant que les grandes entreprises gagnent de l'argent, les petites entreprises souffrent. Pour exemple, le problème est clairement exprimé dans l'industrie de l'ingénierie des États de l'est de l'Allemagne, où les échanges avec la Russie ont diminué en moyenne de 28,7% de 2013 à 2018.

"Ce sont toutes des entreprises de taille moyenne, et les pertes qu'elles subissent sont d'une grande importance pour eux", a déclaré Michael Harms, président du Comité oriental de l'économie allemande.

Selon une étude réalisée par des experts de l'Université Lingnan de Hong Kong et du Keele Institute of World Economy, 55% des dommages causés par la confrontation des sanctions reviennent à la Russie et 45% aux pays qui ont introduit des sanctions. Cela ne parle guère de l'efficacité des sanctions. Les agriculteurs polonais peuvent en témoigner.

Pendant des années, les Polonais ont vendu leurs produits à la Russie jusqu'à devenir soudainement le « pire ennemi ». Souffrant d'un embargo alimentaire, ils sont descendus dans la rue pour manifester l'année dernière, exigeant la reprise des échanges avec la Russie. La récolte record de pommes en 2019 pourrait apporter de bons profits aux Polonais. Au lieu de cela, leur prix de gros a chuté de 20%.

« Le processus d'entrée sur de nouveaux marchés est assez compliqué, et je me risquerais à supposer qu'aucun nouveau marché ne remplacera entièrement le marché russe », déclare Miroslav Maliszewski, chef de l'Association des producteurs de fruits polonais.

L'élite dirigeante polonaise a noyé la voix du peuple avec une propagande pour le "succès social" . Ils ont réduit l'âge de la retraite, ont commencé à verser des prestations pour chaque deuxième enfant de la famille. Et avec la pandémie du coronavirus, la liste des problèmes a augmenté de façon exponentielle, éclipsant les problèmes douloureux du commerce extérieur.

La crise actuelle pourrait être une excellente opportunité de rapprochement avec la Russie. Pour la Pologne, pour l'Allemagne, pour toute l'Europe. La crise économique sans précédent oblige à rechercher des méthodes de reprise économique. La levée d'au moins une partie des sanctions permettrait aux entrepreneurs européens de se remettre plus rapidement du choc.

Il est regrettable que l’UE ait plutôt décidé de prolonger les sanctions. Il est très dommage que les élites allemandes continuent de profiter du partenariat avec la Russie, sans donner la même chance aux petites entreprises. Il est dommage que Varsovie, intimidant les Polonais avec une menace russe, parraine des compagnies militaires américaines et paie pour l'entretien de l'armée américaine, en oubliant ses propres citoyens. De toute évidence, une telle politique nourrit exclusivement les élites dirigeantes, et ce sont les citoyens Européens qui paient la facture.