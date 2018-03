Exercice militaire au Tibet à l’approche du 10 mars 2018, anniversaire du soulèvement de 1959

Alors que s’approche le 59ème anniversaire du soulèvement tibétain du 10 mars 1959, qui est aussi le 10ème anniversaire des manifestations de 2008 lourdement réprimées, l'armée chinoise se livre à une démonstration de pouvoir en effectuant un exercice massif à Lhassa, la capitale du Tibet le 2 mars. Partout dans le monde, les Tibétains en exil commémorent pacifiquement ces évènements, de Paris à Genève, pour promouvoir par la non-violoence la résolution du conflit sino-tibétain.

Le soulèvement des Tibétains à Lhassa en 1959 fut sévèrement réprimé entraînant l’exil de 100 000 Tibétains en Inde. Au Tibet, plusieurs dizaines de milliers de Tibétains furent tués par les militaires chinois. D’autres dizaines de milliers furent incarcérés. Un grand nombre de Tibétains sont morts en prison, à la suite de tortures, de travaux forcés ou de la famine. Encore de nos jours, les droits de l'homme au Tibet ne sont pas respectés. Il y a dix ans, les manifestations de 2008 au Tibet furent lourdement réprimées. On dénombre plus de 200 morts et 5 000 prisonniers, condamnés à de lourdes peines de prisons et à des exécutions. Depuis 2009, au moins 152 Tibétains se sont immolés par le feu au Tibet pour demander la liberté et le retour du Dalaï-lama. Agé de 82 ans, il a mis en place la démocratie pour les 150 000 Tibétains en exil, avant de démissionner de toute fonction politique en 2011. Aujourd'hui, le premier ministre tibétain Lobsang Sangay et les représentants tibétains élus démocratiquement continuent de proposer aux autorités chinoises de dialoguer sur un statut d’autonomie réelle du Tibet, pour la sauvegarde de la culture tibétaine, en association avec la Chine, lui laissant les Affaires étrangères et la défense.

Pour marquer ces anniversaires sensibles, la Chine a mis en place une importante démonstration militaire à Lhassa le 2 mars. Appelé le « Mur d'acier », l'exercice est une opération conjointe de l'Armée populaire de Libération et de la Police Armée Populaire pour montrer qu'elle est « prête au combat » si une manifestation éclate à tout moment durant le mois de mars. La lourde sécurité autour de Lhassa au cours du mois devenant la norme, le spectacle de la puissance militaire souligne la forte militarisation du plateau tibétain. Cette démonstration de force ne s'est pas limitée à Lhassa ; le même jour un grand nombre de militaires chinois se sont déployés au monastère de Kumbum dans la province tibétaine de l’Amdo, aujourd’hui dans le Qinghai.

Comme tous les ans, partout dans le monde, le 10 mars 2018, les Tibétains en exil manifesteront pacifiquement pour commémorer le 59ème anniversaire du soulèvement tibétain de 1959. Nous pouvons aussi démontrer notre solidarité en participant à la manifestation de la Communauté tibétaine en France à Paris le samedi 10 mars 2018 à partir de 14h, au Trocadéro, Parvis des droits de l’homme. Une déclaration du Kashag sera lue par le représentant du Bureau du Tibet et le président de la communauté tibétaine s’exprimera. Une marche se dirigera à 14h30 vers l’ambassade de la République populaire de Chine, avenue George V à Paris où le rassemblement restera de 15h45 à 18h, et se conclura par une prière pour les victimes et morts pour la liberté du Tibet. Cette année, une manifestation européenne pour le Tibet aura lieu à Genève le 10 mars de 11h à 16h30 avec une marche partant du Jardin Anglais devant Palais Wilson, qui aboutira Place des Nations devant le bâtiment des Nations Unies

Parce que la paix et la non-violence dans le monde nous concerne tous, soyons à leur côté pour promouvoir la résolution pacifique du conflit entre la Chine et le Tibet.