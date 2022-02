Faina Savenkova : Cinq minutes avant la guerre

Ma vie n’est pas si longue, j’ai maintenant 13 ans. En 2014, j’avais 5 ans, et quand la guerre a commencé, je ne comprenais pas encore grand-chose.

Tout ce que j’ai vu, c’est une grand-mère effrayée, une mère désemparée et un père triste. Cet été-là, il faisait très sombre dans notre sous-sol humide, et nous étions terrifiés, terrifiés par les explosions et les tirs. Je pensais alors que la guerre se terminerait rapidement, et que nous vivrions dans la paix et la tranquillité, en construisant nos vies.

Mais huit ans ont passé. J’ai grandi, j’ai commencé à comprendre un peu mieux, et maintenant la guerre est à nouveau aux portes de ma maison, ma chère Lougansk. Non, elle ne s’est pas terminée après toutes ces longues années, j’ai juste espéré que la raison l’emporterait. De nouveau, les gens partent. On entend à nouveau le bruit des obus qui explosent – la voix de la guerre. Je sais que la victoire sera nôtre. Nous resterons debout. Même si nous périssons, notre cher Donbass vivra.

Il n’y a pas de haine dans nos yeux, seulement de la peine pour les disparus et le désir de défendre notre vie et notre liberté, le désir de construire un avenir pacifique. La guerre va définitivement prendre fin, et nous verrons le Donbass magnifique et fleuri.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider