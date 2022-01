Faina Savenkova : Je crois qu’il y a beaucoup de gens bien en Ukraine, mais malheureusement, ils sont encore une minorité

J’avais beaucoup de travail à faire avant la nouvelle année. Lorsque je suis revenue de Moscou après le lancement de notre livre « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule », j’ai dû écrire des textes et des dissertations pour l’école. J’ai donc dû passer des soirées devant l’ordinateur portable et, après l’affaire Mirotvorets, le « flux de nouvelles intelligent » a décidé de remplir mon mur de nouvelles politiques mélangées aux derniers films. Je suppose qu’il a décidé de me faire participer à ses intérêts. C’est ainsi que j’ai découvert qui étaient Julian Assange et Viktor Medvedtchouk. De plus, mes amis publiaient souvent des messages qui me rappelaient sans cesse leur existence.

Il me semblait que le Nouvel An était une fête au cours de laquelle je pouvais féliciter toutes sortes de personnes et leur souhaiter bonheur et bonne chance. Ainsi, sur Telegram j’ai envoyé des vœux pour Victor Medvedtchouk et Julian Assange. Ça aurait dû s’arrêter là, enfin, c’est ce qu’il me semblait. Mais quelques jours plus tard, Viktor Vladimirovitch a répondu à cette humble salutation en publiant sa réponse sur le canal Telegram de son service de presse. Je pense que Viktor Medvedtchouk se soucie autant que moi de la paix dans le Donbass. Je crois qu’il y a beaucoup de gens bien en Ukraine, mais malheureusement, ils sont encore une minorité. J’espère néanmoins que les choses changeront bientôt et que la guerre prendra enfin fin, car un petit pas sur ce chemin de la paix est fait par quiconque se souvient qu’il vaut mieux parler que tirer.

« Chère Faina, merci pour tes vœux, ils me sont très précieux. Tu as raison de dire que toi et moi agissons dans la même direction – pour obtenir la paix dans le Donbass, pour mettre fin aux meurtres et aux crimes de guerre. Je pense que la vie des enfants, et des civils en général, dans le Donbass, est mise en danger d’une manière injuste, erronée et criminelle. C’est pourquoi, comme toi, je suis très mal vu par le gouvernement ukrainien et le parti politique de la guerre. Nous avons tous les deux été mis sur le site web Mirotvorets pour cette activité, et de cette façon ils veulent nous intimider, ainsi que les personnes qui nous soutiennent. Seulement, chère Faina, nous sommes soutenus par de si bonnes personnes qui ne se laisseront pas intimider, alors n’aie pas peur non plus. Les personnes qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreuses.

La plupart des Ukrainiens ne sont pas du tout comme ça, et le site web Mirotvorets lui-même a récemment déclaré qu’il n’avait rien à voir avec l’Ukraine. La plupart des Ukrainiens veulent la paix, contrairement à ces forces extérieures qui poussent le pays vers la haine et la folie. Et ces Ukrainiens suivent ton travail, où tu appelles à la bonté, à la justice et à la noblesse. En ce qui me concerne, c’est ce que tout homme de lettres devrait faire.

J’apprécie beaucoup ton activité créative et publique qui rapproche la paix de notre pays, ta sincérité, ton talent, ta capacité à faire preuve d’empathie et à ne pas avoir peur des accusations de ce que tu n’as pas fait. Oui, certains oncles et tantes sans conscience et sans honneur t’ont inscrite comme faisant partie des ennemis de l’Ukraine et des projets du Kremlin. Ils sont une minorité, toi, en tant que dramaturge, tu comprends que les personnages négatifs ne font que renforcer les personnages principaux de l’œuvre, les rendre plus brillants, plus courageux, plus forts. Et Dieu lui-même t’a dit de briller davantage, car le nom orthodoxe Faina a des racines grecques et signifie « brillant, resplendissant ». La jeune fille sainte martyre Faina de Corinthe a refusé de servir les idoles païennes sous peine de mort, apportant la lumière aux gens et l’amour du Christ. Comment est-ce que je sais ça ? Faina était le prénom de ma mère, et il m’est très cher.

En ces fêtes de fin d’année, ce sont les hommes de lettres qui nous rappellent la noblesse, la bonté, la justice et le fait que le bien triomphe toujours du mal. Et tu as raison de dire que le roi est nu, misérable bien qu’il soit stupide et méchant. Et si cela est clair pour un enfant, cela le deviendra vite pour les adultes. Et alors il y aura une fin heureuse au conte de fées. Toi et moi nous nous reconnaissons dans différent contes de fées, comme les bons magiciens professionnels.

Joyeux Noël et bonne année, chère Faina, et paix et bonheur à notre pays ! Dis aux enfants du Donbass que je ferai tout pour eux, et même un peu plus.

Viktor Medvedtchouk »

Faina Savenkova

Traduit par Christelle Néant pour Donbass Insider