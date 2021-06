Faina Savenkova : Le Donbass retrouvera un ciel paisible

Le monde change, que nous le voulions ou non. Il est possible de mentir énormément et de dire que la guerre dans le Donbass est menée par la Russie. Il est possible de stigmatiser et de qualifier de marginaux ceux qui ont un point de vue différent. Mais la vérité, comme une goutte d’eau, va s’infiltrer et détruire ce mur.

À Berlin, à la Porte de Brandebourg, pour la première fois en 7 ans, l’action « Paix pour les enfants du Donbass » a eu lieu, organisée par les volontaires des organisations anti-guerre de Berlin et la plateforme internationale « Global Rights of Peaceful People ».

Les organisateurs ont déployé un petit village de tentes avec des photos de personnes souffrant de la guerre en RPL, RPD et dans le sud-est de l’Ukraine, et avant tout d’enfants.

Pendant 10 jours, les organisateurs ont raconté ce qui se passait dans notre pays. Oui, bien sûr, de nombreux politiciens allemands n’étaient pas heureux de cela. Beaucoup ont ignoré cet événement. Et c’est probablement compréhensible dans une certaine mesure – il est difficile d’admettre leur culpabilité dans ce qui se passe. Ou peut-être qu’ils s’en fichent, parce qu’il ne s’agit pas de leurs enfants, parce que cela se passe loin de chez eux.

Néanmoins, cette action a montré que les Européens se réveillent. Ils ne se contentent plus de l’opinion d’un seul côté du conflit, ils veulent des réponses à leurs questions, ils veulent voir un autre point de vue, ils veulent la paix et ils sont fatigués de la propagande et des mensonges. L’action qui s’est tenue à Berlin n’est que la première hirondelle, que la première goutte qui brisera le mur du mensonge. Et alors le Donbass retrouvera un ciel paisible.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider