Faina Savenkova : Le grand malheur du roi attend que les chats cessent d’aboyer

L’histoire avec le site ukrainien Mirotvorets a été mise en pause. De nombreux amis me demandent ce que j’ai accompli : Mirotvorets n’a pas été fermé, je n’ai pas été retirée de la liste, et maintenant je dois encore veiller à ma sécurité. À bien des égards, ils ont raison. À 12 ans, il m’est difficile de faire quoi que ce soit. C’est difficile de se battre contre un État entier, mais au moins j’ai essayé de dire que je n’étais pas d’accord.

Je suis une enfant du Donbass à qui on a appris à être honnête et à ne pas avoir peur de défendre mon opinion. Vous ne pouvez pas désigner un ennemi, le persécuter et mettre tous les détails des personnes et de leurs proches dans le domaine public sans prouver leur culpabilité devant un tribunal. C’est illégal. Donc tout ne fait que commencer, même si ce n’est pas encore public.

Gianni Rodari, dans Gelsomino au pays des menteurs, a cette phrase : « Le grand malheur du roi attend que les chats cessent d’aboyer ». Peu importe la quantité de boue qu’ils essaient de me jeter dessus maintenant, peu importe le nombre de fois qu’ils convainquent le monde que les chats aboient, cela ne change rien au fait qu’un jour tout le monde verra le mensonge. Et un simple fait restera : les propriétaires du site web ont publié les données personnelles d’une mineure sans le consentement écrit de ses parents et sans décision de justice attribuant la culpabilité à une enfant de 12 ans, violant ainsi les lois de l’Ukraine. Ce sont des crimes. Tout le reste n’est pas pertinent.

Merci à tous ceux qui m’ont soutenu : politiciens, journalistes, diplomates et simples citoyens de Russie, d’Ukraine et du monde entier. Merci à Denis Jarkikh, Lioubov Titarenko, Olessia Medvedeva, Anatoli Chary, Klymenko-Time et tous les autres. Je remercie tout particulièrement Rodion Mirochnik, Ioulia Vityazeva et, bien sûr, la Mission russe auprès de l’ONU et Dmitri Polianski.

PS : J’ai dû lire les lois sur les données personnelles et le Manifeste de l’UNICEF sur les données personnelles des enfants. Ennuyeux mais utile.

Voici la lettre que j’ai envoyée à l’ONU :

Bonjour,

je m’appelle Faina Savenkova, j’ai 12 ans et je vis à Lougansk. Malheureusement, j’ai passé plus de la moitié de ma vie en temps de guerre et je ne me souviens plus guère de ce qu’est une vie paisible. C’est ce dont je parle dans mes essais, qui sont traduits dans de nombreuses langues et publiés dans différentes parties du monde. Dans mes textes, je demande la fin de la guerre dans le Donbass et la fin des souffrances des civils, y compris des enfants. Je sais que les adultes doivent protéger ceux qui, en raison de leur âge, ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. J’ai donc lancé un appel aux Nations unies, à l’occasion de la Journée des enfants, pour qu’elles aident à mettre fin aux bombardements et à sauver des vies. Mais la guerre continue.

Récemment, le site web ukrainien Mirotvorets a placé mes coordonnées et celles de mes proches dans le domaine public sur une liste d’ennemis de l’Ukraine. J’ai été accusée de participer à des activités de propagande anti-ukrainienne et de diffuser de fausses informations. C’est un mensonge utilisé pour essayer de faire en sorte que la population ukrainienne me déteste, m’intimide et salisse mon nom. Maintenant, je crains pour ma vie, ma santé et la sécurité de ma famille.

Le 13 octobre 2021, j’ai lancé un appel public au président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, lui demandant de bloquer le site web Mirotvorets en raison d’une violation de la loi sur les données personnelles, qui a été mentionnée à plusieurs reprises dans les médias. Néanmoins, le site web Mirotvorets continue de fonctionner. De plus, il met constamment à jour et complète les informations sur ma famille, ce qui me porte préjudice ainsi qu’à mes proches. Le pire, c’est que je ne suis pas le seul enfant à avoir été victime de l’agressivité des responsables adultes du site Mirotvorets. Ce n’est pas la première fois que Mirotvorets a publié les données personnelles d’enfants comme moi sans leur consentement écrit, exerçant ainsi une pression psychologique sur eux et menaçant leur sécurité.

J’ai lu beaucoup de choses sur l’aide apportée par l’UNICEF aux enfants du monde entier. Je voudrais donc également vous demander d’aider et d’influencer le gouvernement ukrainien pour qu’il bloque au plus vite le site web Mirotvorets, ses copies « miroir » et ses comptes dans tous les réseaux sociaux afin d’assurer la sécurité des mineurs, de respecter leurs droits et de sauver la vie de nombreux enfants. Veuillez également demander à l’UNICEF de surveiller les droits des enfants et de réagir immédiatement lorsque des sites comme Mirotvorets apparaissent. Aidez-nous à faire en sorte que le gouvernement ukrainien applique ses lois et ne mette pas en danger la vie des enfants en ne réagissant pas au travail de Mirotvorets. Les enfants ne doivent pas être victimes d’intimidation et de violence en raison des opinions politiques des adultes.

Respectueusement,

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider