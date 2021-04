La jeune auteure de Lougansk, Faina Savenkova, a répondu à quelques questions sur la vulnérabilité des enfants en temps de guerre, et expliqué ce qu’elle ressent lorsqu’elle voit que des enfants continuent de mourir dans le Donbass, à cause d’un conflit dans lequel ils n’ont rien à voir.

L’actualité récente a montré que si la guerre est une histoire d’adultes, les enfants en payent souvent eux aussi le prix (mines, tirs, bombardements, actes terroristes, armes en circulation). Que ressens-tu quand tu vois que des enfants continuent de mourir à cause de la guerre dans le Donbass malgré les accords de Minsk ?

Tout ce qui se passe actuellement est inacceptable. Les enfants ne devraient pas mourir à cause d’un conflit entre adultes. Jamais. Il est encore plus étrange de voir le monde tourner honteusement le dos, de peur de voir accidentellement un autre enfant mourir, au lieu de prévenir d’autres tragédies. J’ai du mal à comprendre comment une telle indifférence à l’égard de la vie humaine est possible au XXIe siècle.

En temps de guerre, les enfants sont encore plus vulnérables que les adultes, et dans le conflit du Donbass beaucoup sont morts lors de véritables crimes de guerre. Qu’aimerais-tu dire à ceux qui commettent des crimes de guerre contre des enfants ?

Je voudrais demander à ceux qui donnent et exécutent de tels ordres : n’ont-ils pas peur de se coucher le soir dans l’obscurité totale après avoir fait tout cela ? N’ont-ils pas peur de sortir de la maison et de se montrer aux gens ? Leurs proches savent-ils qu’ils communiquent et vivent à côté d’un meurtrier ?

Est-ce que cette vulnérabilité des enfants en temps de guerre t’inspire pour tes textes, et plus particulièrement t’a-t-elle inspirée pour ton dernier roman, écrit en commun avec Alexandre Kontorovitch ?

Je ne dirais pas que c’est une source d’inspiration. Cela m’effraye plutôt. Et cette peur est réellement reflétée dans le roman « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule ». Certes le roman est fantastique, mais il contient beaucoup de questions de tous les jours, très concrètes, auxquelles Alexandre Kontorovitch et moi-même avons essayé de trouver des réponses. Certaines d’entre elles concernent justement la vulnérabilité des enfants.

En tant qu’auteur et personne publique, est-ce que tu reçois des menaces ? N’as-tu pas peur de montrer ton visage ?

Non, je n’ai pas été menacée ouvertement, mais j’ai été insultée. Il y a des gens qui n’aiment pas mes activités, et j’y suis habituée. Ai-je peur ? Je ne sais pas. J’essaie de ne pas y penser.

Quelle est ta vision de ton avenir ?

L’essentiel dans ce futur est la paix. Pas celle qui nous est imposée, mais celle à laquelle chacun de nous parviendra par ses propres moyens. Et le reste, je pense, n’est pas si important.

Interview réalisée par Christelle Néant pour Donbass Insider