Faina Savenkova - Les « Étoiles au-dessus du Donbass » montreront le chemin vers notre terre bien-aimée

Ainsi s’est terminé le festival de fiction « Étoiles au-dessus du Donbass », où je me suis rendue pour la deuxième fois. Je voudrais tout d’abord remercier la Chambre Civique de la RPD (République Populaire de Donetsk), qui a organisé ce festival et m’a invitée, et la Chambre Civique de la RPL (République Populaire de Lougansk), grâce à laquelle il a été possible de venir. Cela n’aurait pas fonctionné sans leur aide.

Malgré la menace du coronavirus, tout était beaucoup plus grand et plus intense, il n’était donc pas possible de se reposer, ce dont je me réjouis. J’ai eu plusieurs rencontres avec des élèves des écoles de Donetsk et de Makeyevka. Je dois dire que ces réunions ne sont pas un événement de devoir ordinaire, mais une communication vraiment intéressante et une tentative d’apprendre quelque chose les uns des autres. Oui, oui, c’est vrai. Si quelqu’un pense que je suis une adulte qui sait tout, il se trompe. En fait, j’ai très peur de donner des interviews et d’apparaître en public. Voilà. Donc les personnes qui avaient besoin d’une réponse sont devenues mes professeurs, pas mes auditeurs. Je tiens à les remercier et à leur souhaiter un succès créatif et la foi en leur propre force. Tout ira bien, à coup sûr !

Nous avons également réussi à rendre visite à la créatrice de mode de Donetsk, Svetlana Topalova, et à percer son mystère, en admirant de près sa nouvelle collection « Iris ». Maintenant, j’attends avec impatience la fin de la pandémie, pour que le monde entier puisse partager mes sentiments, en appréciant ces robes douces et délicates, car ce n’est pas sans raison que la collection porte le nom d’une fleur.

Et avec l’artiste et participante au festival Maria Volkova et la chanteuse d’opéra Anna Bratous, nous avons visité le musée d’art. Si quelqu’un ne le sait pas encore, le musée de Donetsk expose des œuvres de nombreux artistes célèbres, le plaisir de la visite est donc garanti. Au fait, dans l’une des salles, il y a une exposition consacrée à la Grande Guerre Patriotique, à voir absolument. Parce que vous ne pouvez pas l’oublier. Jamais.

Mais c’est la façon dont le festival s’est déroulé pour moi, et le programme « Étoiles… » était rempli de conférences, d’ateliers, de lectures et de rencontres avec ses auteurs préférés. Chacun pouvait trouver pour lui-même exactement ce qui l’intéresse : apprendre quelque chose d’utile, apprendre quelque chose de nouveau ou simplement obtenir un autographe. Un autographe – ce peut être aussi un petit rêve et le premier pas vers l’Olympe littéraire.

En fait, je pense que si ce festival n’existait pas, il faudrait l’inventer. Non seulement parce qu’il est conçu pour développer chez les enfants l’amour de la lecture et la créativité. Mais surtout, il doit exister pour montrer le vrai Donbass au monde. Ses larmes, lorsque l’écrivain Marinella Mondaini a écouté l’histoire de l’action annuelle « Anges du Donbass », au cours de laquelle des lampes avec des bougies allumées s’élèvent pour « illuminer le ciel du soir dans lequel se trouvent les enfants qui sont partis », comme cela a été expliqué aux enfants. Alexandre Peterson et Mikhaïl Bachakov leur ont fait part d’un plaisir sincère lorsqu’ils m’ont raconté leur descente dans une vraie mine. Silence lugubre devant le monument aux morts de cette guerre et le bruit joyeux du boulevard Pouchkine à Donetsk. Et, bien sûr, un remerciement amical de la part des participants du festival pour être entrés dans la base de données du site « Mirotvorets » avec le regret de Sviatoslav Loguinov que ce site ukrainien l’ait privé d’attention. C’est tout, c’est notre Mère Patrie si différente, qui se bat pour son existence.

Je veux que tout le monde sache que le Donbass est vivant. Le Donbass vivra. Et il continuera à illuminer le cœur de ses habitants et de ses invités. Et les « Étoiles au-dessus du Donbass », telles l’étoile polaire, montreront le chemin vers notre terre bien-aimée.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider