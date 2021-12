Suite à de nouveaux rebondissements, et l’implication du site très mal nommé Stop Fake (ce site propage en fait des fausses informations grossières à tour de bras), Faina Savenkova revient sur l’affaire du site Mirotvorets, en commentant l’accusation faite par ce site, selon laquelle elle ferait partie d’une opération des services secrets russes (d’où le titre qui fait référence au surnom souvent donné à Faina « petit oiseau »).

J’ai probablement dit tout ce qu’il y avait à dire sur le site Web Mirotvorets. Je l’ai mis de côté et j’ai décidé de ne plus en parler. Il s’est avéré que c’était une décision hâtive. Les nouvelles liées à cette affaire continuent de sortir. Comme vous pouvez l’imaginer, je vais devoir dire quelque chose. Alors, commençons.

Deux mois se sont écoulés depuis les événements qui ont conduit à la « chaleureuse amitié » entre moi et le site. Cette « merveilleuse » ressource a changé mon statut et la version de comment je suis arrivée sur leur site trois fois. Leurs collègues sont de pauvres journalistes ukrainiens – qui ne me connaissent pas, ne savent pas qui je suis et comment me combattre. Pour les aider à combattre les occupants russes, tels des super-héros en collants, les blogueurs de StopFake ont été mis à contribution. Comment ça s’est terminé ? Une grande et importante enquête. Après avoir effectué un travail « sérieux », ils ont « enquêté » à la sueur de leur front sur l’histoire de l’entrée d’une adolescente sur Mirotvorets. StopFake a mis le nez dans des sources publiques, et pour finir, les personnes à l’esprit « patriotique » et à l’allure importante n’ont pas pu décider si Faina Savenkova était une « propagandiste du Mordor », une « janissaire russe », ou, Dieu nous en préserve, une « espionne russe ».

Que pensez-vous que Mirotvorets ait répondu à cela ? Bien sûr, ils ont jugé que j’étais un agent secret (il s’est avéré que tout ce que j’ai dit était une opération secrète de la mission russe auprès de l’ONU). Vous pouvez vous demander comment ils l’ont découvert ? Tout simplement parce que la Russie m’a aidé à remettre ma lettre au secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Si la Russie a aidé, cela signifie que c’était une opération des services de renseignement. Et le Secrétaire général a également été interrogé à mon sujet par un journaliste de RIA Novosti ! Pensez à ce qui se passe dans le monde ! Des journalistes qui posent des questions ! Que devient le monde ?! Inimaginable ! Et vraiment, quelle autre preuve vous faut-il ? Dans l’ensemble, c’était peu convaincant et ridicule. Du moins parce que s’il s’agit d’une « opération secrète russe », alors Mirotvorets en est le principal organisateur et protagoniste. Non, vraiment, vous comprenez que je n’ai pas demandé à ce que mes données personnelles soient publiées sur le site des célébrités, n’est-ce pas ? C’est uniquement l’initiative de Mirotvorets. Et ce n’est pas la première fois, non plus.

Mais sérieusement, une fois de plus, je voudrais faire appel à Mirotvorets. Si vous n’avez pas le courage de supprimer toutes les données personnelles d’enfants de votre site, ne vous cachez pas derrière la Russie. Et mettez enfin mon affaire en ordre. Ne vous mettez pas dans l’embarras, ni les journalistes. Ils, les pauvres, ne peuvent même pas décider si j’écris des poèmes anti-ukrainiens ou non. Je déclare en toute responsabilité que ma seule tentative de poésie a été d’écrire un court poème sur l’amour de la nature du Donbass. En troisième année. Et puis, c’était en ukrainien, ce qui est encore plus amusant. Si mes vieux cahiers d’ukrainien traînent quelque part dans les archives de l’école, on peut même le trouver. Mais je dois admettre que je suis une piètre poétesse et que je n’ai plus jamais touché à ce genre de choses.

Bref, tout cela est triste. Hier, un journaliste m’a demandé : « Penses–tu qu’ils vont fermer Mirotvorets ? ». Je ne pense pas. Même si je dois remercier Mme Denissova. Peut-être qu’elle va réussir. Mais pour moi, l’autre chose horrible est qu’un très grand nombre de personnes aiment voir la vie d’une personne, quel que soit son âge, mise en danger simplement parce que quelqu’un n’aime pas cette personne. Sans procès. Sans preuve. Sauf que les choses peuvent changer si cela vous affecte, vous et vos enfants. Et alors quoi ?

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider