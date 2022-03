L’année dernière, lorsque la confrontation avec le site web Mirotvorets a commencé, j’ai espéré que l’UNICEF, l’Europe et l’ONU ne permettraient pas que cela arrive à des gens. Mais maintenant… je réalise qu’il n’y a plus de médias européens et américains. Il n’y a pas de liberté dans ces coins du monde. Malheureusement, maintenant il y a nous et eux. Et c’est la réalité.

J’entends souvent dire que la Russie est le Mordor, mais nous, disent-ils, sommes l’Europe éclairée. Mais qu’êtes-vous maintenant ? Je ne veux pas décrire ce qui s’y passe actuellement. C’est parfaitement clair dans les nouvelles. Je peux seulement dire que les feux de livres et de tambours brûlés se profilent comme des fantômes sur les places. La télévision et la propagande font leur travail.

Je ne parlerai pas de l’Ukraine. Tout y est clair. Mais je peux vous parler des pays où j’ai des amis journalistes. En République tchèque, il y a eu une attaque absolue contre les communistes, des sanctions pénales sont appliquées pour avoir aimé ou dit que la Russie n’est pas l’agresseur. Mon ami Jaromir ne peut plus dire la vérité et est maintenant en danger.

En Italie, beaucoup de mes amis – russes et italiens – sont menacés simplement pour avoir couvert l’actualité différemment et ne pas avoir soutenu la guerre dans le Donbass qui a commencé en 2014. Les universités italiennes interdisent l’enseignement des classiques russes : Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, simplement parce qu’ils sont russes. Et cela dans ma chère Italie, la même Italie que la Russie a aidé à surmonter l’épidémie de coronavirus. Et aux États-Unis, ils ont créé un homologue de Mirotvorets, qui inclut ceux qui, en Italie, soutiennent Poutine.

L’Occident revient au Moyen Âge, avec ses feux de l’Inquisition et la persécution des indésirables. Pouvez-vous imaginer la Russie interdisant l’étude des œuvres de Goethe, Hemingway ou Dante ? Moi pas. Je suis désolée que cela se passe ainsi. Le monde éclairé n’aimait pas les Juifs, puis les Noirs, et maintenant c’est le tour des Russes.

Le monde ne sera plus ce qu’il était. Il y a nous et il y a eux. Et vous ne pouvez plus rester les bras croisés.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider