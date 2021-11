L’inclusion de Faina Savenkova, une enfant de 12 ans, sur le site web Mirotvorets a provoqué un grand retentissement dans le monde entier. De nombreuses personnes se sont exprimées, mais je me demande ce que pense la jeune fille écrivain et dramaturge, qui a récemment fêté son treizième anniversaire. Immédiatement, nous devons dire que Faina s’est exprimée beaucoup plus correctement que ses aînés du camp adverse. Mais jugez par vous-même.

Faina, ton inclusion dans Mirotvorets a provoqué un scandale international. Comment as-tu vécu le fait que ton nom soit sur ce site ? Comment t’es-tu sentie au début ?

Bonjour Denis. Les sentiments sont un peu contradictoires. Je sais que les coordonnées de beaucoup de mes amis sont sur ce site. Et c’est drôle en soi quand on est perçu comme quelqu’un qui menace la « sécurité de l’humanité ». Je me sens comme Dark Vador. À part ça, bien sûr, c’est le summum de l’inhumanité et de l’anarchie. Je suis en 8e année, et ce n’est pas la première année que l’on nous enseigne les « études sociales », où l’on étudie la société et, entre autres, les droits fondamentaux des personnes.

De plus, on m’a appris depuis l’enfance qu’il ne faut jamais donner son adresse ou son numéro de téléphone à des inconnus. C’est la base de la sécurité de tout enfant et je pense que tous les parents disent la même chose à leurs enfants. Du moins, ils devraient.

Et en même temps, il y a des sites web qui publient vos coordonnées et celles de vos proches. C’est juste horrible. On nous a appris à l’école que la culpabilité doit être prouvée par un tribunal, mais il s’avère que ce n’est pas vrai partout. Il y a des gens qui, pour une raison quelconque, ont décidé qu’ils étaient au-dessus de la loi de leur État. Et aussi que toute personne qui pense différemment d’eux est un ennemi.

Au début, j’ai été, bien sûr, très surprise, mais ensuite j’étais bouleversée. Maintenant, je le prends calmement et mon seul souhait est de dire que Mirotvorets n’est qu’une fraude, qui utilise les sentiments et les croyances des gens à ses propres fins. Vous savez, c’est comme au Moyen Âge : si vous n’aimiez pas quelqu’un – une allusion glissée à l’Inquisition concernant des liens avec le diable et c’est tout – cette personne ne retournera pas chez elle. Personne n’y regardera, ils brûlent tous de la même façon sur le bûcher.

Ce qui me met le plus en colère, ce n’est pas le fait d’avoir été placée dans cette base de données, mais qu’ils aient enfreint plusieurs lois de leur pays.

Qu’est-ce qui t’a le plus frappé dans le concept de Mirotvorets ?

Ce qui m’a le plus frappé, c’est que les personnes travaillant sur ce site inventent des fausses informations et ne savent pas du tout sur quoi elles écrivent. Après tout, une personne normale, après avoir lu toutes ces choses dégoûtantes, va fouiller sur Internet, se renseigner un peu sur la personne et se rendre compte que tout ce qui est écrit sur Mirotvorets est un mensonge. Dans mon post au début de l’histoire, j’ai tout expliqué et remis à sa place. Il y a même une accusation digne d’un conte de fées là-dedans. Ne parlons même pas de l’accusation d’être à la fois une propagandiste et une victime, ce n’est encore rien. Selon la version du site, j’ai été mise là pour avoir participé au festival de science-fiction de Donetsk et avoir écrit un livre avec Alexandre Sergueïevitch Kontorovitch (cela a été mentionné dans un article du site Glavkom). Ce n’est pas une accusation très pertinente, mais tout semble être juste et équitable. J’ai deux questions à poser aux crétins de Mirotvorets : si vous m’avez mise sur votre site pour cela, alors pourquoi l’avoir fait le 9 août 2021 ? À l’époque, le livre « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule » n’était pas encore sorti, et le festival s’est déroulé à la fin du mois de septembre 2021. Il doit y avoir des visionnaires qui y travaillent. Ou bien les menteurs habituels. Et si c’est pour ma participation au même festival en 2019 et 2020, les accusations sont encore plus surprenantes. Pourquoi ne m’ont-ils pas ajoutée tout de suite ? Il n’y a pas eu d’accusations en 2019 et 2020 ? C’est vrai, hein ? Excusez-moi ? À l’époque, je le répète, le festival 2021 n’avait pas encore eu lieu et alors quel est le rapport avec tout cela ?

Que peux-tu dire des personnes qui ont écrit ça ? Pourquoi l’ont-ils fait ?

Je pense qu’ils n’ont pas bien réfléchi. Lorsque des informations sur des personnes sont mises sur Mirotvorets, certains sont généralement fiers et d’autres se taisent pour ne pas avoir d’ennuis. On peut comprendre chacun. Dans mon cas, c’est beaucoup plus facile : je ne perçois pas Mirotvorets en soi comme quelque chose d’intimidant. Et la fierté… Eh bien, je ne sais pas. Pour moi, c’est juste un site web géré par des criminels qui attisent la haine entre les gens. Et les criminels doivent être punis. C’est tout. C’est pourquoi je n’ai pas gardé le silence et j’ai écrit une lettre d’appel à l’ONU, à l’UNICEF et au président ukrainien. Un site web qui se substitue au tribunal et à l’État, qui trompe et qui appelle à la violence est répugnant pour tout le monde. C’est pourquoi je suis également soutenue en Ukraine.

Comment les choses ont-elles évolué par la suite, ton attitude à leur égard ?

Les événements ont évolué rapidement. De nombreuses personnes ont été surprises et choquées qu’à l’âge de 12 ans, je sois répertoriée comme une ennemie de l’Ukraine. L’UNICEF, les médias, les politiciens d’Europe, de Russie et d’Ukraine ont répondu, et je les en remercie. Après tout, je ne suis pas la seule à être là, beaucoup d’autres enfants y sont aussi. D’ailleurs, malgré cette interview, je voudrais vous demander de ne pas me traiter de « victime de la propagande », car je n’appelle pas à la guerre, mais j’écris seulement sur la nécessité d’arrêter la guerre.

Mais de manière générale, bien sûr, je suis heureuse que le problème ait été porté à mon attention. Je le répète : il faut s’occuper des criminels. Beaucoup de gens disent que tout cela n’est que politique et qu’ils ne voient que « l’ennemi de l’Ukraine et de l’humanité », certains trouvent que mon chat est drôle sur l’une des photos (j’espère qu’elle a déjà été retirée), d’autres pensent qu’il s’agit d’une campagne de relations publiques et qu’il n’y a rien de mal à entrer dans le site Mirotvorets.

Mais tout le monde oublie le plus important, mais pas le plus évident : les données personnelles d’un enfant sont dans le domaine public. Pas effrayant, vous dites ? Qui acceptera de fournir à tous ceux qui ont commis des crimes contre des enfants les photos, l’adresse et le numéro de téléphone de leurs enfants et petits-enfants ? Peu de gens le voudraient, n’est-ce pas ? Et en fournissant des données, Mirotvorets aide précisément à commettre de tels crimes. Je suis donc très heureuse que l’UNICEF réagisse.

Tu as été accusée à plusieurs reprises de haïr l’Ukraine. C’est vrai ?

On peut en débattre pendant longtemps, mais ma réponse est la suivante. Si j’étais une « janissaire du Kremlin », comme m’a qualifiée Zaïtsev dans sa réponse au nom de Mirotvorets, je n’aurais pas autant d’amis en Ukraine. Il n’y aurait pas eu de déclarations et d’interview finalement. Comme vous vous en souvenez peut-être, mon essai « De la victoire du rire des enfants » est apparu sur les chaînes ukrainiennes dès l’été 2020, il existe même une traduction en ukrainien. De plus, ce soutien n’aurait pas été possible à cause de la situation avec le site web. C’est difficile de soutenir quelqu’un qui vous déteste.

Penses-tu que ceux qui ont créé et soutiennent Mirotvorets aiment l’Ukraine ?

Je ne sais pas s’ils aiment l’Ukraine ou pas. Pour moi, l’amour, c’est quand on fait quelque chose de bien pour la personne qu’on aime. Mais Mirotvorets ne fait que provoquer des scandales et montrer l’Ukraine au monde entier comme un État où la loi n’existe pas et où tous ceux qui ne sont pas d’accord sont haïs. Et il n’est absolument pas possible de remplacer les tribunaux par de tels sites.

Pourquoi penses-tu que Mirotvorets, malgré le scandale international, ne peut être fermé, mais que les chaînes TV nationales peuvent être fermées sans décision de justice ni même accusation claire ? Dans quelle mesure cela est-il conforme aux normes européennes ?

Je ne suis pas un politicien et il m’est difficile d’en parler. Je pense que c’est juste la peur. Je pense qu’ils n’ont déjà plus peur que les gens découvrent la vérité, ils ont peur de s’avouer qu’ils ont tort. C’est pourquoi ils ne veulent pas de rappels inutiles.

Comment doit se terminer ton histoire avec Mirotvorets ? Que veux-tu dire et souhaiter aux Ukrainiens de l’autre côté de la frontière ?

Je ne sais pas comment l’histoire avec Mirotvorets va se terminer, tout ce que je sais c’est que j’ai raison. Je n’ai aucune haine envers l’Ukraine ou qui que ce soit d’autre. J’ai de nombreux amis en Russie, en Ukraine et en Europe. J’espère que cela continuera ainsi. Bien sûr, on a commencé à essayer de me dépeindre comme le mal incarné, un outil du Kremlin, mais tout cela est tellement ridicule. Mais c’est probablement plus pratique pour ces personnes. Il est toujours difficile d’admettre ses erreurs, il est plus facile d’accuser quelqu’un d’autre de tous les malheurs. Même si c’est un enfant.

Et je voudrais tout d’abord vous souhaiter la paix et la santé. À tous !

Interview menée par Denis Jarkikh

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider