Gaza : quel est l’accord entre Israël et le Hamas ?

Absoudre le Hamas pour son péché commis contre la Syrie et les Syriens ? Ma réponse est oui. Par Naram Sarjoun



S’agissant du Hamas, nous avons déjà cité cette phrase de M. Nasser Kandil, le rédacteur en chef du quotidien libanais Al-Binaa :

« Une seule chose a changé et c’est qu’en 2012 le Hamas s’était rangé du côté des partisans de la guerre contre la Syrie, alors qu’aujourd’hui il s’est réconcilié avec la Syrie. Il a réarrangé ses cartes sur la base de l’unité des forces de l’Axe de la résistance, parce que la priorité est revenue à la Palestine et non au service de projets qui ne la concernent pas et se trament plutôt à ses dépens. C’est pourquoi ceux qui soutenaient le Hamas en 2012 le traitent d’ennemi aujourd’hui ».

... Nul autre Syrien que Naram Sarjoun n’a mieux exprimé le sentiment de rejet du Hamas devant une telle forfaiture. Mais nul autre Syrien, non plus, n’a reconnu en des termes aussi profonds les mérites de sa nouvelle équipe politique à Gaza, sous la direction de Yahya Sinwar, et la bravoure des Bridades al-Qassam, sous la direction de Mouhammad Deif, tous les deux étant dans le viseur d’Israël.

Mouna Alno-Nakhal

Lire l’article



https://www.mondialisation.ca/absoudre-le-hamas-pour-son-peche-commis-contre-la-syrie-et-les-syriens-ma-reponse-est-oui/5683580?doing_wp_cron=1700827157.6860570907592773437500