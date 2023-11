Gaza, victime avant tout du Hamas ?

Lol

Aussi condamnable soit cette réaction du gouvernement israélien, il faut réaliser que les victimes palestiniennes sont d’abord les victimes du Hamas et que c’est l’attaque du 7 octobre 2023 qui en est la seule cause. Sans celle-ci, le gouvernement israélien, qui avait déserté les lieux depuis plus d’une quinzaine d’années, serait indifférent au sort des Palestiniens de Gaza, comme auparavant

en désignant la Bande de Gaza comme un énorme camp de concentration, les laudateurs du Hamas en France et en Europe oublient un peu vite de se poser la question : pourquoi la Bande de Gaza, en plus de quinze ans, n’a-t-elle pas construit de centrales électriques ? Pourquoi n’est-elle pas capable d’avoir de l’eau potable ?

Du coup l’ONU, c’est agence Presse du Hamas ?