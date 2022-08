Général niant les pertes à l’aéroport de Saki (Sébastopol) le 9 août 2022

@samy Levrai

Nos médias de masse ont fait profil bas jusqu’à ce jour sur ces 4 explosions spectaculaires détruisant d’un coup un vingtaine de redoutables aéronefs russes.

Pourquoi ce silence ?

Les infos sont-elles fausses ?

Les photos sont-elles fausses ?

Ou bien ont-ils reçu l’ordre de ne pas trop ébruiter cet évènement dans le but que le flux d’armes à longue portée vers l’Ukraine ne ralentisse pas.

Ce qui expliquerait que quelques évènements ne soient pas reportés sur la carte militaire actualisée https://liveuamap.com/ (pourtant gérée par des ukrainiens).

Et comme l’Etat Major russe n’a pas du tout envie de médiatiser cette spectaculaire déconfiture balistique à l’extérieur et à l’intérieur de la Russie, le brouillard de l’opacité médiatique a du mal à se lever.

.

Dans notre humble petit think tank « SOLution »

(car on est des maniaques de la recherche de solution pérenne à divers problèmes non résolus par nos gouvernements),

plusieurs voix ont penché pour une éventuelle volonté ukrainienne de ne surtout rien faire qui puisse ralentir l’envoi des armes à longue portée.

.

===================

.

Notre combat pour une politique sanitaire alternative afin de diviser par deux le nombre de décès ?

Il continue. Tracts, affiches, pancartes, etc.

Hélas, la plupart des gens ne veulent plus en entendre parler. fatigue psychique et vacances obligent.

Les partis et les médias censurent ce combat.

Un article brocardant la criminelle « gestion tsariste » à Paris comme à Moscou est en cours de médiation Avox depuis juin...

Un esprit de guerre civile semble s’installer dans plusieurs pays à la fois, rappelant les tristes années 30...

Cordialement.