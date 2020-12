George Clooney vs Viktor Orbán ou quand Hollywood s’invite dans la politique hongroise

Quand un célèbre acteur américain amateur de café Nespresso fait la promotion de son film, personne ne s’attend à ce que cela crée des remous en Hongrie. Et pourtant, c’est exactement ce qui s'est passé il y a quelques semaines, lors d’un entretien qu’a accordé George Clooney à GQ.

Une interview qui fait polémique en Hongrie

« Nous n'étions pas au milieu de la pandémie [pendant la production], mais il y avait encore tous ces autres éléments, ces éléments de haine et de colère que nous éprouvons tous à ce moment de l'histoire, partout dans le monde. […] Regardez ce qui se passe au Brésil avec Bolsonaro ou Orbán en Hongrie. » L’auteur de cette punchline ? George Clooney. Lors de la promotion de son nouveau film Midnight in the Sky pour le magazine GQ, l’acteur n’a pas hésité à faire un parallèle entre ce qui se passe en Hongrie et au Brésil et sa dernière réalisation qui se déroule en 2049, dans une ambiance apocalyptique. Il poursuit sa déclaration en expliquant : « Si la haine que l’on voit aujourd’hui dans certains pays continue à prospérer et bien cela va se finir comme dans le film. » Des propos qui vont faire polémique en Hongrie. La télévision publique très contrôlée par l’État va tirer à boulets rouges sur l’ancien interprète de Batman, l’accusant entre autres de dénigrer leur pays. Le porte-parole du gouvernement Örs Farkas va plus loin, en expliquant que George Soros serait derrière les commentaires de George Clooney. Propos confirmés à la télévision hongroise, où un expert précise que l’attaque ne serait pas gratuite, mais cache une stratégie bien ficelée par George Soros. Ce dernier utiliserait l’acteur américain pour s'en prendre à la Hongrie, car elle refuse d’accueillir des migrants illégaux. Mais au fait, qui est ce George Soros ?

George Clooney : la marionnette de George Soros ?

Pour Viktor Orbán et ses partisans, c’est « l’homme le plus corrompu de la politique internationale actuelle ». Pour les autres, Soros est un financier milliardaire américain d’origine hongroise. Né en 1930 à Budapest, il a souvent critiqué Orbán, l’accusant d’adopter des positions nationalistes et anti-immigrant et de transformer la Hongrie en une « démocratie illibérale ».

Hormis qu’il porte le même prénom, l'individu n’aurait à première vue rien à voir avec George Clooney. Pourtant, la presse hongroise le présente comme un grand ami de Soros. En s’appuyant sur une photo où l’on aperçoit les deux hommes. Et le porte-parole des Affaires étrangères Tamas Menczer est allé dans ce sens en déclarant à la chaîne d’information pro-Orbán, Hir TV : « George Clooney est un bon acteur qui mérite le respect, mais personne ne devrait le traiter comme un oracle de la politique mondiale. […] Il a des gens qui lui murmurent à l'oreille. »

Celui qui est marié à l'avocate des droits de l'homme Amal Clooney n’a pas attendu pour répliquer. Il a d’abord critiqué les agences de presse hongroises qui ont répété les affirmations du gouvernement, puis a accusé ce dernier de mentir à son sujet : « J'ai rencontré George Soros une fois lors d'une réunion de l'ONU avec le président des États-Unis au sujet de la crise des réfugiés. J'ai rencontré son fils Alex une fois lors d'un événement à Davos. […] Voilà l'étendue de ma communication avec George Soros. Donc la machine de propagande d'Orbán ment, point final. »

George Clooney a également évoqué ses séjours en Hongrie, qui, d’après lui, ont commencé dans les années 1980 et se seraient poursuivis jusqu'au début des années 2000. Il explique que le pays était alors une belle démocratie : « J'attends avec impatience le jour où la Hongrie retrouvera ce qu'elle était autrefois. » Il fait bien de patienter, car il n’est pas sûr qu’on lui déroule le tapis rouge s’il venait en Hongrie aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, cette polémique aura au moins servi à faire une belle promotion au film Midnight in the Sky…ou pas. D’ailleurs, quand est-ce qu'il sort ?