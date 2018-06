George HW Bush, l’anti-Trump

Bush sr n’a pas été réélu « grâce » à l’action d’un lobby qui n’existe pas, parce qu’il a « laissé Saddam Hussein à la tête de l’Irak, »

mais aussi :

« … when Bush tried to stop Israel from building more settlements in the Occupied Territories. Bush paid a price… He got crushed in a small group of heavily Jewish precincts in states such as New York, New Jersey, Ohio and Florida in his November 1992 election loss to Bill Clinton. »

Ou encore :

"Many believe that George H.W. Bush’s defeat in 1992 was the result of Jewish-American opposition fueled by his hard line against Israeli settlements under the Shamir government.”