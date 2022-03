J’ai l’impression que Poudré veut devenir le dernier président de la France. La propagande hurlante domine tout comme si la Russie avait attaqué l’Ukraine il y a quelques jours. À la télévision, à la radio et dans la presse en ligne, il en va de même.



Et pourtant en 2014 un putsch financé par les USA, les néonazis ont balayé le président démocratiquement élu de l’Ukraine. Le Donbass russophone a formé deux républiques indépendantes et depuis lors jusqu’à aujourd’hui, il est bombardé quotidiennement par divers groupes néonazis (Svoboda, Ajdar, Azov). Depuis huit ans, la population russophone est attaquée, comme brûler vif plus de cinquante personnes à Odessa, et environ quinze mille habitants du Donbass tués.

La signature des accords de Minsk en présence de l’Allemagne, de la France, de la Russie et de l’Ukraine a eu lieu après la défaite militaire ignominieuse du gouvernement ukrainien. Deux points des accords de Minsk étaient de reconnaître l’indépendance des républiques russophones nouvellement créées et ainsi leur langue russe. Et pendant huit ans, aucun des points de l’accord n’a été appliqué, les habitants des républiques ont été bombardés chaque jour, et la France et l’Allemagne (garantes du respect des accords) n’ont nullement exigé du gouvernement néonazi de l’Ukraine à respecter les accords.

La patience de la Russie finit par s’épuiser... La fanfaronnade des pays occidentaux sous la houlette des USA pourrait avoir une fin fatale pour eux...